7 facteurs qui rendent les tremblements de terre mortels

Crédit photo, Getty Légende image, Les tremblements de terre tuent et provoquent des destructions massives, mais leur ampleur dépend d'un certain nombre de facteurs.

il y a une heure

Plus de 2 800 personnes sont désormais mortes suite au tremblement de terre de vendredi au Maroc.

Le séisme a été mesuré avec une magnitude de 6,8, ce qui est inférieur à celui qui a frappé l'État américain de Californie en 2019.

Pourtant, personne n'est mort à cause de ce séisme de magnitude 7,1 et il n'a pas non plus causé de dégâts majeurs aux infrastructures.

De nombreux facteurs influencent la gravité des tremblements de terre en termes de nombre de morts et de destructions.

Voici les plus importants :

Ampleur et durée

Les tremblements de terre sont mesurés sur une échelle appelée Moment Magnitude Scale (Mw). Celle-ci a remplacé l'échelle de Richter plus connue, désormais considérée comme obsolète et moins précise.

Le nombre attribué à un tremblement de terre représente une combinaison de la distance parcourue par la ligne de faille et de la force qui l'a déplacée.

Un tremblement de 2,5 ou moins ne peut généralement pas être ressenti, mais peut être détecté par des instruments. Des séismes allant jusqu'à cinq sont ressentis et provoquent des dégâts mineurs. Le tremblement de terre au Maroc, d'une magnitude de 6,8, serait défini comme modéré à fort, et le tremblement de terre survenu dans le sud de la Turquie en février de cette année, d'une magnitude de 7,8, serait classé comme majeur.

Tout ce qui dépasse 8 est classé comme « grand » et provoque des dégâts catastrophiques qui peuvent totalement détruire les communautés qui en sont le centre.

Outre son ampleur, la durée des secousses provoquées par un tremblement de terre peut grandement affecter son pouvoir destructeur.

"Alors que les secousses lors de petits tremblements de terre ne durent généralement que quelques secondes, les fortes secousses lors de séismes modérés à importants, tels que le tremblement de terre de Sumatra en 2004, peuvent durer quelques minutes", explique le réseau sismique du nord-ouest du Pacifique.

Profondeur

Mais l’ampleur du séisme n’est pas le seul facteur important : l’endroit sur Terre où le séisme commence est également important.

Dans le cas du séisme au Maroc, ce point focal se trouvait à environ 18 km sous la surface de la Terre. C'est environ deux fois la hauteur du mont Everest, mais il n'est pas considéré comme profond par les normes géologiques.

"Ce tremblement de terre a été relativement peu profond. Cela signifie qu'il y a moins de terre au sommet pour dissiper l'énergie et le choc. Les vibrations et les secousses auraient été très énergétiques", a déclaré à la BBC le Dr Carmen Solana, volcanologue et géologue travaillant à l'Université de Portsmouth.

En revanche, un séisme de magnitude 6,2 qui a frappé lundi 11 septembre la province isolée des Moluques du Nord, en Indonésie, a eu une profondeur de 168 km. Aucun décès n'a été signalé.

Moment de la journée

Le tremblement de terre qui a frappé le centre du Maroc s'est produit à 23h11, heure locale, un facteur qui pourrait avoir un effet significatif sur la gravité du séisme.

"De nombreux bâtiments auraient été détruits pendant que les gens dormaient", explique le Dr Solana.

Beaucoup de ceux qui meurent lors des tremblements de terre sont tués par l'effondrement de bâtiments - en effet, les sismologues ont un dicton commun selon lequel "les tremblements de terre ne tuent pas les gens, les bâtiments tuent."

Ainsi, les séismes qui frappent pendant la journée, alors que moins de personnes se trouvent à l’intérieur, ont généralement un nombre de morts inférieur.

Construction de bâtiments

Il est possible de construire des maisons qui résisteront à tous les tremblements de terre, sauf les plus graves. Pour ce faire, les bâtiments doivent absorber autant d’énergie sismique que possible.

Légende image, Les ingénieurs japonais sont en mesure de construire de nombreuses structures de grande hauteur capables de résister à de forts tremblements de terre.

Le Japon, qui, selon l'US Geological Survey (USGS), reste le pays le plus sujet aux tremblements de terre au monde, a fait un travail de pionnier dans la construction de bâtiments résilients.

"Lorsque la structure pourra absorber toute l'énergie [du tremblement de terre], elle ne s'effondrera pas", explique Jun Sato, ingénieur en structure et professeur agrégé à l'Université de Tokyo.

Cela se produit principalement dans un processus appelé isolation sismique. Les bâtiments ou structures sont placés sur une forme de support ou d'amortisseur - parfois aussi simple que des blocs de caoutchouc d'environ 30 à 50 cm d'épaisseur - pour résister aux mouvements du tremblement de terre.

Mais ce type d’isolation de base est coûteux et les budgets de construction – et donc les matériaux – varient considérablement à travers le monde.

Dans la région reculée du Maroc où se sont produits les dégâts les plus graves, de nombreux bâtiments étaient construits en briques crues, ou en pisé, qui ne résisteraient probablement pas à un fort tremblement de terre.

Les bâtiments plus hauts et plus fréquentés peuvent laisser un nombre de morts dévastateur s'ils s'effondrent lors d'un séisme.

De nombreux Turcs ont critiqué les mauvaises normes de construction suite à l'effondrement de nombreux bâtiments lors du tremblement de terre de février, notamment le non-respect des réglementations en matière de construction.

Même si les séismes ont été puissants, les experts affirment que les bâtiments correctement construits auraient dû pouvoir rester debout.

"L'intensité maximale de ce tremblement de terre était violente mais pas nécessairement suffisante pour faire tomber des bâtiments bien construits", explique le professeur David Alexander, expert en planification et gestion des urgences à l'University College de Londres.

"Dans la plupart des endroits, le niveau de secousses était inférieur au maximum, nous pouvons donc conclure que sur les milliers de bâtiments qui se sont effondrés, presque tous ne résistent pas aux codes de construction raisonnablement attendus en cas de tremblement de terre."

Densité de population

Un énorme tremblement de terre de magnitude 8,2 a frappé près de la péninsule de l'Alaska en juillet 2021, mais il est fort possible que vous n'en ayez aucun souvenir.

Le tremblement de terre de Chignik est considéré comme le septième plus important de l'histoire des États-Unis, mais il n'a tué ni blessé personne. La raison ? Il s’agissait d’un tremblement de terre relativement profond, loin des principaux centres de population.

En revanche, le tremblement de terre de magnitude 7,0 en Haïti en janvier 2010 a provoqué des morts et des destructions massives : on estime que plus de 250 000 personnes ont été tuées, environ 300 000 ont été blessées et plus de 1,5 million se sont retrouvées sans abri.

La capitale Port-au-Prince a subi de plein fouet le séisme et sa très forte densité de population - plus de 27 000 personnes au kilomètre carré - explique en partie un bilan aussi élevé.

Le type de sol

Nos chances de survivre à un tremblement de terre dépendent dans une large mesure de la solidité du sol sous nos pieds.

Si le sol est peu rempli de sédiments gorgés d'eau au niveau du sol ou à proximité, la surface est moins capable de résister aux fortes secousses du sol, explique l'USGS, provoquant un effet appelé liquéfaction.

C’est à ce moment-là qu’un matériau qui est habituellement un solide commence à se comporter comme un liquide, augmentant considérablement les destructions causées par des tremblements de terre tels que celui de Niigata en 1964 au Japon.

En revanche, le récent tremblement de terre en Turquie a tué plus de 50 000 personnes, mais la ville d'Erzin - située à seulement 80 km environ de l'épicentre - en est sortie pratiquement indemne.

Aucun habitant de la ville n'est mort et aucun bâtiment ne s'est effondré, tandis que les villes environnantes ont été rasées.

Les géologues affirment qu'Erzin a été sauvé par son emplacement sur une couche protectrice de substrat rocheux et un sol plus dur, capable d'absorber les ondes de choc.

Emergency response

Crédit photo, Getty Légende image, Une intervention d’urgence rapide et efficace peut sauver de nombreuses vies

La préparation à une catastrophe naturelle peut être un facteur majeur pour sauver des vies.

Au Japon, les écoles doivent organiser des exercices sismiques deux fois par an et les enfants apprennent comment réagir, qu'ils soient à la maison, à l'extérieur ou dans un véhicule. Taïwan organise des exercices d'urgence en cas de tremblement de terre à l'échelle nationale pour tester la capacité des équipes d'intervention.

Ce n’est cependant pas le cas dans de nombreux autres pays, en particulier dans ceux qui connaissent rarement de telles catastrophes.

La rapidité et l'ampleur de l'intervention d'urgence sont également cruciales : même si les gens étaient encore en vie hors des décombres plus de dix jours après le tremblement de terre en Turquie, de nombreuses personnes blessées et piégées ne survivront pas aussi longtemps.

C’est pourquoi les infrastructures de transport et la capacité de les restaurer sont essentielles à la réponse. Dans la région reculée du Maroc touchée par le récent séisme, bon nombre des rares routes existantes ont été bloquées par des glissements de terrain et des débris, et divers villages se sont plaints du fait qu'il n'y a eu que peu ou pas d'intervention d'urgence.

Des critiques ont également été adressées au gouvernement marocain, qui a tardé à accepter certaines offres d'aide internationale.

Effets secondaires

Les effondrements de bâtiments ne sont pas la seule cause de décès suite à un tremblement de terre.

Les populations côtières sont vulnérables aux tremblements de terre qui se produisent dans les fonds marins et qui peuvent déclencher un tsunami meurtrier.

Le tsunami asiatique de 2004 a été provoqué par un tremblement de terre massif de magnitude 9,1 sous l'océan Indien, près de Banda Aceh, à la pointe de Sumatra.

Le séisme et les vagues massives qui ont suivi ont tué environ 230 000 personnes dans plus d'une douzaine de pays. Les vagues étaient si puissantes qu’elles ont coûté des vies de l’autre côté de l’océan Indien, dans la lointaine Afrique.

En terrain vallonné, les tremblements de terre provoquent des glissements de terrain qui ensevelissent les maisons et entravent les efforts de secours.

En 2015, près de 9 000 personnes sont mortes à cause d'un puissant tremblement de terre au Népal.

Les géologues affirment que les séismes ont déclenché plus de 3 000 glissements de terrain dans la zone touchée.

Le tremblement de terre de San Francisco de 1906 a provoqué de violentes secousses du sol pendant seulement 20 à 25 secondes environ, mais les vagues ont été suffisantes pour rompre les conduites de gaz et d'eau de la ville.