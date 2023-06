Des images satellite révèlent l'assèchement des canaux de Kakhovka en Ukraine

L'un des plus grands réservoirs d'Europe est en train de s'assécher après la destruction du barrage de Kakhovka, dans le sud de l'Ukraine.

Selon les Nations unies, l'approvisionnement en eau potable pourrait être affecté pour plus de 700 000 personnes, principalement dans les zones occupées par la Russie.

Le barrage de Kakhovka a été détruit à l'aube du 6 juin, provoquant des inondations généralisées qui ont touché des villages et des terres agricoles dans toute la région.

Depuis l'effondrement du barrage, les images satellites montrent que le niveau d'eau du réservoir et des canaux qu'il alimente n'a cessé de baisser.

En plus d'être une source d'eau potable pour une grande partie du sud de l'Ukraine, les canaux permettaient également d'irriguer de vastes étendues de terres agricoles.

Le barrage sert de protection contre les inondations dans les régions situées en aval, principalement au sud et au sud-ouest.

BBC Verify a surveillé les quatre entrées du canal à l'aide d'images satellite et, le 15 juin, elles étaient toutes déconnectées en raison de la baisse constante du niveau d'eau du réservoir.

Les images montrent que les canaux contiennent encore de l'eau plus loin du réservoir. On ne sait pas combien de temps il faudra pour qu'ils s'assèchent.

Avant la guerre, environ 5 840 km2 (584 000 hectares) de terres cultivées de part et d'autre de la rivière Dnipro pouvaient potentiellement être desservis par les canaux, plus de la moitié de la zone dépendant des systèmes d'irrigation.

Selon le gouvernement ukrainien, ces régions ont produit environ deux millions de tonnes de céréales et de graines oléagineuses en 2021.De nombreuses zones situées en aval du réservoir ont été initialement inondées après la destruction du barrage, mais le problème à long terme pour la production alimentaire sera la perte d'approvisionnement en eau due à l'assèchement des vastes systèmes de canaux, selon Inbal Becker-Reshef, Directrice de programme à NASA Harvest, un consortium qui étudie la sécurité alimentaire mondiale.

"[Les canaux] irriguent principalement les cultures d'été, comme le maïs, le soja et certains tournesols. Mais ils irriguent également du blé, qui est une culture d'hiver, ainsi que de nombreux légumes et fruits comme les melons", a-t-elle déclaré.

Le Dr Becker-Reshef a déclaré que les canaux peuvent commencer à se remplir de limon s'ils sont laissés à sec, ce qui réduit leur efficacité, et que plus longtemps ils resteront dans cet état, plus ils s'aggraveront.