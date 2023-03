Les survivants d'un attentat terroriste accusés de simulation par les théoriciens du complot

Les théoriciens du complot qui affirment que les attentats terroristes commis au Royaume-Uni ont été mis en scène traquent les survivants chez eux et sur leur lieu de travail pour voir s'ils mentent sur leurs blessures, selon une enquête de la BBC.

Légende image, Martin Hibbert et sa fille Eve ont été la cible de théories du complot.

Martin Hibbert, qui était paralysé à partir de la taille lorsque lui et sa fille Eve ont été piégés dans l'explosion du Manchester Arena en 2017, a indiqué à la BBC qu'il préparait une plainte pour diffamation contre un théoricien du complot vivant au Pays de Galles.

Richard D. Hall décrit comment il a physiquement traqué les survivants de l'attaque, dans laquelle 22 personnes ont été tuées et plus de 100 blessées, pour déterminer si elle était fausse.

Il dit avoir espionné Eve depuis un véhicule garé devant son domicile. Dans une vidéo partagée avec ses followers en ligne, Hall montre comment il a installé une caméra pour filmer Eve, qui en est sortie gravement handicapée et en fauteuil roulant, pour voir si elle peut en fait marcher.

"Je suis tout à fait pour la liberté d'expression", déclare Martin Hibbert. "Mais ça dépasse les bornes quand on dit que je suis un acteur ou que je n'ai pas de blessure à la moelle épinière ou qu'Eve n'est pas handicapée, qu'elle n'est pas en fauteuil roulant".

"Vous ne savez pas jusqu'où il va aller pour obtenir des réponses".

Hall suggère que les personnes décédées lors de l'attentat sont en réalité vivantes et résidentes à l'étranger. Il défend également des théories selon lesquelles plusieurs autres attaques terroristes au Royaume-Uni ont été mises en scène.

Ancien ingénieur et concepteur de sites Web, il gagne de l'argent en vendant des livres et des DVD décrivant ses théories, ainsi qu'en intervenant lors d'événements et en publiant des vidéos en ligne.

Ses vidéos sont visionnées par des millions de personnes et il compte des dizaines de milliers d'abonnés sur YouTube.

Lorsque j'ai confronté Hall à un stand de vente qu'il tient, il a insisté sur le fait que je me trompais sur son mode de fonctionnement.

Légende image, théoricien de la conspiration Richard D. Hall.

Un phénomène plus large

Au cours des cinq derniers mois, j'ai mené des recherches sur les théoriciens du complot ciblant les survivants du terrorisme au Royaume-Uni pour l'émission Panorama de la BBC et pour un podcast de Radio 4.

Mes recherches, ainsi que le témoignage des personnes touchées, montrent que les théories et tactiques conspirationnistes telles que celles déployées par Hall font partie d'un phénomène plus large vécu par les survivants et les familles endeuillées.

Une victime de l'attentat terroriste de 2017 sur le pont de Westminster, qui a été harcelée en ligne par des trolls conspirationnistes, souligne à la BBC que survivre à une attaque terroriste semble désormais conduire inévitablement à des abus.

Ces théories du complot, et les abus qu'elles inspirent, font écho à celles d'Alex Jones, l'animateur américain de l'émission et du site web conspirationnistes Infowars, qui a été condamné ce mois-ci à verser près d'un milliard de dollars aux familles des victimes de la fusillade de l'école Sandy Hook après avoir affirmé à tort que l'attaque de 2012 était un canular.

L'animateur Alex Jones doit verser 965 millions de dollars aux victimes de l'école Sandy Hook dans le cadre d'une nouvelle condamnation pour diffamation.

Les abus en ligne décrivant les attaques terroristes comme des canulars, et les personnes blessées comme des "acteurs de crise", semblent être en augmentation depuis la pandémie, selon les survivants qui ont parlé à la BBC.

La plupart des abus sont perpétrés virtuellement, mais les personnes à qui j'ai parlé disent qu'elles craignent pour leur sécurité parce que les abus ont également commencé à affecter leur vie quotidienne.

Près d'une personne sur cinq au Royaume-Uni pense que les survivants d'attaques terroristes ne disent pas la vérité sur ce qui leur est arrivé, selon une nouvelle étude de la BBC.

Un tiers d'entre eux disent que la pandémie les a rendus plus méfiants à l'égard des explications officielles concernant les attaques terroristes dans le pays.

L'enquête de plus de 4 000 personnes, pondérée pour être représentative de la population britannique et menée au début du mois par le King's College de Londres, suggère également que 14% pensent que l'attentat de 2017 à la Manchester Arena était susceptible d'avoir impliqué des "acteurs de crise" prétendant être blessés.

Crédit photo, Getty Images Légende image, 22 personnes ont été tuées, dont des enfants, et plus de 100 blessées dans l'explosion survenue à la Manchester Arena à la fin d'un récital d'Ariana Grande en 2017.

Une enquête de BBC Monitoring révèle que des dizaines de vidéos promouvant de fausses affirmations sur l'attaque de Manchester, qui ont cumulé plus de 300 000 vues, étaient toujours sur YouTube cinq ans après l'incident.

Après que la BBC a signalé ce fait à YouTube, la société a supprimé la chaîne de Hall et une autre faisant la promotion de son contenu. "Cibler les victimes et les familles de ces attaques odieuses est odieux", déclare un porte-parole de la société.

"La politique de YouTube en matière de discours haineux énonce des directives claires qui interdisent les contenus qui nient, banalisent ou minimisent des événements historiques violents, et nous supprimerons les vidéos signalées qui violent ces directives."

Persécution

Neil Hudgell, l'avocat de Martin Hibbert, qui prépare un procès en diffamation contre Hall, indique à la BBC : "Martin va trop loin, ça suffit. Il doit être réduit au silence de manière légitime.

Les revendications et les tactiques de Hall comprennent également :

S'introduire sur le lieu de travail de Lisa Bridgett, survivante du Manchester Arena, en se faisant passer pour une cliente, dans le but de la filmer secrètement pour découvrir si elle ment sur ses blessures.

Se rendre au domicile d'autres survivants de Manchester pour tenter de leur demander si l'attaque était un canular.

Afficher dans une vidéo les noms et les lieux où se trouvent des dizaines de survivants de Manchester et de parents de victimes en deuil, en appelant ses adeptes à lui envoyer toute information qu'ils ont sur eux.

Martin Hibbert a eu connaissance des tactiques de Hall lorsque la police a alerté la famille sur les allégations selon lesquelles il avait placé une caméra devant le domicile de sa fille Eve.

Hall avait partagé une vidéo de lui-même préparant une petite caméra attachée à un piquet qu'il disait vouloir utiliser pour vérifier si Eve avait effectivement été blessée lors de l'attentat de Manchester Arena.

"J'ai aiguisé la pointe de l'extrémité pour pouvoir la planter dans le sol afin de garder un œil sur nos sujets", confie-t-il à ses téléspectateurs, tenant une caméra attachée à un poteau autour duquel était enroulé un faux feuillage.

Eve, qui a maintenant 20 ans, a été gravement handicapé après l'attaque. Elle a subi une grave lésion cérébrale et a perdu l'usage de son bras et de sa jambe gauche.

Hall a par la suite affirmé en ligne qu'Eve avait quitté la maison dans un fauteuil roulant, mais il a ajouté : "Il n'y a aucune preuve" que la blessure était le résultat de l'attaque.

Légende image, Lisa Bridgett, une autre victime du harcèlement conspirationniste de Richard D. Hall

Il documente également sa tentative de prouver que Lisa Bridgett, qui a perdu un doigt dans l'attaque, n'est pas non plus blessée, en introduisant une caméra cachée dans le chantier naval où elle travaille.

Bridgett réagit : "Cela vous rend très conscient de votre propre sécurité, parce que vous ne savez pas qui est là dehors et qui pourrait se cacher dans un jardin ou se tenir dans un coin avec une caméra cachée".

Les messages vus par la BBC montrent comment les abus en ligne, citant des conspirations promues par Hall et d'autres, ont également été envoyés aux proches des personnes tuées dans l'attentat de Manchester Arena, ainsi qu'aux survivants d'autres attaques terroristes au Royaume-Uni.

Des trolls de l'internet ont tenté d'identifier les lieux où vivent et travaillent les survivants du terrorisme.

M. Hall sollicite des dons sur son site web et fait la promotion d'une boutique en ligne où il vend des produits de sa marque. Il tient également un stand sur un marché où il vend son livre et son DVD sur l'attaque de la Manchester Arena, ainsi que d'autres livres et DVD promouvant les théories du complot.

Je me suis rendu au stand pour lui poser des questions après plusieurs tentatives pour obtenir des réponses aux questions des survivants. Il m'a dit qu'il ne voulait pas me parler des "preuves" qu'il dit avoir pour étayer ses affirmations et qu'il ne faisait pas confiance à la BBC.

Je lui demande ce qu'il pense du fait de tirer profit du pire jour de la vie de ces survivants.

"Si vous lisez mon livre, toutes les réponses s'y trouvent", répond-il. Lorsque je lui ai dit qu'il n'y avait aucune preuve dans son livre, il me répond que j'ai tort.

Il refuse de répondre aux questions visant à savoir s’il croit vraiment que des attaques terroristes ont été organisées au Royaume-Uni et s’il comprend les dommages que ses théories et tactiques conspirationnistes causent aux survivants de ces attaques.

Après ma visite, j'écris à nouveau à Hall, mais il ne répond pas. Depuis, il a ajouté une série d'avertissements sur son site Web, indiquant qu'il ne "préconise pas que les visiteurs de ce site Web prennent contact avec des victimes présumées d'attaques terroristes, que ce soit en ligne ou en personne".

Il a également publié une nouvelle vidéo, dans laquelle il nie avoir placé une caméra devant la maison d'Eve Hibbert, mais admet avoir laissé "une caméra tourner" dans sa camionnette qui était "garée dans un lieu public".

Il affirme avoir fait "du porte-à-porte poli afin de recueillir des preuves, ce qui est une activité parfaitement légitime lors d'une enquête", et que son appel à l'information auprès du public ne le rend pas "responsable des messages de haine envoyés par les gens".

Il maintient toutefois son "point de vue selon lequel aucune preuve satisfaisante n'a été présentée au public pour démontrer que l'incident au stade de Manchester n'était pas une mise en scène".

Après la publication de cet article, Hall retire plusieurs vidéos de son site web. Un commentaire ajouté sur sa page d'accueil indique : "En réponse à la récente couverture médiatique, si quelqu'un est bouleversé par ce qu'il a vu, Richard D Hall s'excuse pour tout inconvénient causé".

Des théories qui "font vendre"

Pour tenter d'en savoir plus sur Hall et sur les motivations des personnes qui défendent ces théories du complot, j'ai parlé à un collaborateur qui, dans le passé, apparaissait dans les vidéos de Hall et sait comment fonctionne cette industrie du complot.

Légende image, Neil Sanders, un ancien collaborateur de Hall, estime que les idées les plus folles sont les plus lucratives.

Neil Sanders assure qu'il ne partage pas l'avis de Hall sur l'attentat de la Manchester Arena. Il pense que ce sont les fanatiques qui façonnent la trajectoire d'un théoricien du complot comme Hall, qui se concentrait sur les théories d'OVNI avant de commencer à pousser des revendications de "terreur fabriquée".

En fait, M. Sanders est certain que lorsque M. Hall et lui ont discuté des théories du complot qui ont vu le jour après la fusillade de l'école Sandy Hook, M. Hall les a rejetées comme des inepties.

Mais selon lui, plus Hall s'implique dans ce monde, plus il semble adhérer à ces conspirations.

Ce sont les théories les plus sensationnalistes qui "font vendre", affirme Sanders, ajoutant que les conférences de Hall dans les bistrots et autres lieux du Royaume-Uni ces dernières années ont fait salle comble.

Sanders affirme qu'il ne soutient pas les théories du complot selon lesquelles les attaques terroristes ont été mises en scène au Royaume-Uni.

Selon une étude du King's College, quatre personnes sur cinq reconnaissent qu'il y a eu des attaques terroristes graves au Royaume-Uni.

Mais lorsqu'on les interroge spécifiquement sur les attentats de Manchester et du 7 juillet 2005 à Londres, une minorité significative - une personne interrogée sur sept - a des doutes sur la réalité de ces attentats.

Et plus d'une personne interrogée sur dix pense que l'attentat de la Manchester Arena était un canular.

"Cela n'éloigne pas seulement les gens de la société en général. Pour cette petite minorité qui se laisse vraiment prendre au piège des conspirations, cela peut affecter leur comportement", explique le professeur Bobby Duffy, qui dirigeait l’enquête.

Duffy craint que les personnes qui croient en ces théories soient plus susceptibles d'attaquer les survivants.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les trolls qui croient aux théories du complot s'en prennent aux victimes d'attaques qu'ils remettent en question.

La recherche fait la distinction entre ceux qui croient que les attaques terroristes, comme l'attaque de la Manchester Arena, étaient un canular, et ceux qui ne sont pas sûrs de la vérité de ces attaques.

Le professeur Duffy décrit comment l'anxiété, l'incertitude et les habitudes liées aux médias sociaux peuvent amener une personne à simplement remettre en question les événements et à en arriver à des croyances plus extrêmes.

Parmi les 14 % de personnes interrogées qui pensent qu'il y avait des "acteurs de crise" dans l'attentat de la Manchester Arena, un peu moins de la moitié disent considérer l'application de messagerie Telegram comme une source essentielle d'informations sur les nouvelles et les événements.

Ils sont également plus susceptibles d'avoir moins de 24 ans et de ne pas avoir voté lors des dernières élections.

L'étude suggère que la pandémie a créé une "porte d'entrée" pour ces conspirations, un tiers des personnes interrogées déclarant qu'elle les a rendues plus méfiantes à l'égard des explications officielles des attaques terroristes.

Selon le professeur Duffy, le climat économique actuel risque d'exacerber cette tendance.

Méfiance

L'une des personnes qui admet s'être engagée dans de telles théories du complot en ligne est Alice, qui dit avoir perdu confiance dans le gouvernement pendant la pandémie.

Elle indique que cela lui a coûté l'isolement et qu'elle doit maintenant lutter contre la crise du coût de la vie. Les médias sociaux sont le principal endroit où elle se tourne pour obtenir des mises à jour et des informations.

La travailleuse en santé mentale a mentionné en ligne qu'elle avait hâte de visiter le poste de Hall.

Elle souligne qu'elle ne voudrait pas qu'il soit prouvé que l'attentat de Manchester Arena est un canular, mais elle craint vraiment que ce soit le cas, et affirme ne plus être sûre de ce qui est vrai :

"Les gens ne se sentent plus en sécurité parce qu'ils n'ont personne à qui s'adresser pour nous dire la vérité. C'est assez effrayant, en fait".

Lorsque je lui confirme que j'ai interrogé des survivants blessés lors des attaques et qu'ils sont profondément atteints par les fausses affirmations de Hall, elle semblait véritablement surprise.

Alicia nie avoir déjà attaqué quelqu’un sur Internet sur la base de ce genre de théories du complot. Mais ils sont nombreux à l'avoir fait.

Légende image, Travis Frain, qui a été blessé lors d'une attaque terroriste, a commencé à être harcelé en ligne le lendemain de l'attaque, alors qu'il était encore à l'hôpital.

Travis Frain a été harcelé par des conspirateurs en ligne après avoir été filmé juste après avoir été heurté par une voiture lors de l'attaque terroriste du pont de Westminster en 2017.

Les images de téléphone portable le montrant debout sur le pont après s'être cassé la jambe (l'adrénaline retardant la douleur) ont inspiré une vague d'abus en ligne.

Il a reçu le premier message à l'hôpital le jour suivant. "Nous savons que l'attaque a été mise en scène. J'espère qu'ils te pendront", pouvait-on lire.

Dans les mois qui ont suivi l'attaque, Frain signale des vidéos et des messages sur les sites de réseaux sociaux en utilisant leurs outils de signalement des abus, mais il assure qu’il ne s'est rien passé jusqu'à ce que son avocat leur écrive.

YouTube a par la suite supprimé plusieurs vidéos vantant la théorie selon laquelle il était un "acteur de crise", mais il indique qu’il n'a pu obtenir gain de cause avec les autres réseaux sociaux.

Frain a signalé les abus à la police métropolitaine. Personne n'a été inculpé. Il confie qu'il se sentait "impuissant" car les gens ne réalisent pas à quel point les survivants de la terreur sont souvent persécutés sur Internet.

C'est pour cette raison que ces survivants ont décidé de s'exprimer, et que certains cherchent à obtenir que les tribunaux demandent des comptes au monde de la conspiration.

Cet article a été mis à jour pour refléter le fait que Richard D. Hall a mis à jour son site web après notre publication initiale.

