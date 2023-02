Port Harcourt, la terre pétrolière sans électricité

La plupart des 210 millions d'habitants du Nigéria doivent fournir leur propre électricité. La plus grande économie d'Afrique fonctionne grâce à divers générateurs de fabrication chinoise et libanaise.

Bien que le pays dispose d'importantes réserves de pétrole et de gaz et de ressources hydroélectriques et solaires, les gouvernements qui se sont succédé depuis l'indépendance en 1960 n'ont pas réussi à assurer un approvisionnement stable en électricité.

À quelques semaines de la prochaine élection présidentielle, les trois principaux candidats - Bola Tinubu du parti au pouvoir, le All Progressives Congress (APC), Atiku Abubakar du Peoples Democratic Party (PDP) et Peter Obi du Labour Party - ont fait de l'amélioration de l'approvisionnement en électricité un point clé de leur programme.

"Pas d'argent dans l'électricité"

Le Nigeria dispose de 200 000 milliards de pieds cubes de réserves de gaz naturel - les plus importantes d'Afrique et les neuvièmes du monde - et 25 des 28 entreprises de production d'électricité (un mélange de propriété publique et privée) sont alimentées au gaz.