Anniversaire de l'explosion de Beyrouth : "Je continuerai à demander justice pour mon fils jusqu'au dernier jour de ma vie"

En août 2020, une énorme explosion chimique dans le port de Beyrouth a tué 200 personnes et détruit des milliers de vies. Trois ans plus tard, de nombreuses personnes vivent encore avec les cicatrices, tandis que l'enquête sur la catastrophe piétine. Carine Torbey, de la BBC, s'est entretenue avec les proches de quatre victimes dont la vie a été détruite par l'explosion.

Elle était chez elle lorsqu'une quantité indéterminée de nitrate d'ammonium a explosé dans le port, causant plus de 200 morts, des milliers de blessés et des destructions massives dans certains quartiers de la capitale.

Il s'agit de l'une des plus grandes explosions non nucléaires de tous les temps.

"Je continuerai à réclamer justice"

D'anciens députés et ministres, des responsables d'organes de sécurité et même un ancien premier ministre ont refusé de se présenter devant le juge. Une plainte a été déposée contre lui, l'une après l'autre.

Des groupes de défense des droits, tels qu'Amnesty International et Human Rights Watch, ont critiqué ce qu'ils appellent une "ingérence politique flagrante" et une "farce judiciaire" dans l'enquête sur l'attentat de Beyrouth.

Vivre avec la douleur

"Plus le temps passe, plus elle nous manque et plus nous ressentons son absence. Ce n'est pas tout : la colère gronde en nous à cause de l'absence de justice. Mais nous sommes devenus plus forts", dit-elle.