Crédit photo, Getty Images Légende image, Comme beaucoup d'autres avant lui, le couronnement du Roi Charles comprendra un serment médiéval, une huile sainte versée sur une cuillère du 12e siècle et une chaise vieille de 700 ans

il y a 28 minutes

Le couronnement du Roi Charles III, le 6 mai, sera probablement l'occasion d'un fastueux apparat royal qui fait la réputation des Britanniques. Mais il s'agit également d'un événement profondément religieux, imprégné de traditions séculaires qui, pour certains, pourraient sembler déplacées en 2023. Un tel événement revêt-il la même importance qu'autrefois et le monarque en a-t-il vraiment besoin ?

Dans quelques semaines, des millions de personnes à travers le Royaume-Uni assisteront à un événement rare.

Si nous sommes habitués au faste, à la foule et aux fêtes de rue qui accompagnent les célébrations royales et les jubilés, cela fait 70 ans que nous n'avons pas assisté à un couronnement. Il s'agit d'un événement tout à fait différent, truffé de curiosités : un serment médiéval, de l'huile sainte versée sur une cuillère du XIIe siècle et une chaise vieille de 700 ans abritant une pierre qui aurait rugi lorsqu'elle a reconnu le monarque légitime.

Certains experts comparent le couronnement à un mariage - mais au lieu d'un conjoint, le monarque est marié à l'État. Les 2 000 personnes qui assisteront au couronnement du Roi Charles à l'abbaye de Westminster devront dire si elles le reconnaissent comme monarque. On lui remettra ensuite un anneau de couronnement et on lui demandera de prêter serment.

Si tout cela semble appartenir à une époque révolue, c'est parce que les cérémonies de couronnement au Royaume-Uni ont peu changé au cours des 1 000 dernières années. En droit, elles ne sont pas nécessaires, puisque le monarque succède automatiquement à son prédécesseur. Mais il s'agit d'un geste symbolique qui officialise l'engagement du monarque dans son rôle, explique le Dr George Gross, qui dirige un projet de recherche sur les couronnements au Kings College de Londres.

Il estime que la promesse faite par un monarque de "faire respecter la loi et la justice avec miséricorde" dans une déclaration publique est un moment unique et spécial.

Dans un monde incertain où les dirigeants enfreignent sans cesse les règles de droit international, notre monarque doit dire "voici les choses fondamentales qui comptent", et cela ne me fait pas peur.

Crédit photo, UNIVERSAL HISTORY ARCHIVE/GETTY IMAGES Légende image, La cuillère de couronnement a été répertoriée pour la première fois en 1349 parmi les regalia de St Edward à l'abbaye de Westminster, à une époque où elle était déjà considérée comme "antique"

Un rapprochement entre l'ancien et le nouveau ?

Ce qui se passe ensuite résume peut-être ce qu'est le couronnement : un événement fondamentalement religieux. Un contour de croix est tracé sur la tête, les mains et la poitrine du monarque à l'aide d'une huile consacrée, distribuée sur la cuillère médiévale.

Le processus d'onction élève "le monarque presque au rang de prêtre", explique M. Gross, et signale le rôle du monarque en tant que chef de l'Église.

"Il s'agit d'une cérémonie anglicane et l'onction est essentielle pour conférer la grâce de Dieu au monarque", explique le Dr David Torrance, auteur d'un document de recherche parlementaire sur les couronnements.

"Mais c'est aussi l'Église d'Angleterre qui rappelle à tous qu'elle est l'une des Églises établies du Royaume-Uni et que le monarque en est le gouverneur suprême.

Elena Woodacre, directrice du Royal Studies Network, explique que ce moment se déroule en privé parce qu'il est considéré comme un moment intime et pour des raisons pratiques, le monarque portant moins de vêtements à ce moment-là. Il est probable que les caméras s'éloignent comme elles l'ont fait lorsque la reine Élisabeth s'est débarrassée de sa cape et de ses bijoux lors de son couronnement télévisé en 1953.

Crédit photo, KEYSTONE/GETTY IMAGES Légende image, Un dais a été placé au-dessus de la reine avant qu'elle ne soit ointe lors de son couronnement en 1953

Au lieu d'utiliser l'huile du couronnement précédent, comme l'ont fait certains monarques, un nouveau lot a été fabriqué cette année. Auparavant, elle contenait des produits animaux tels que l'huile de civette et l'ambre gris, que l'on trouve dans les cachalots, mais cette version végétalienne et sans cruauté est fabriquée en partie à partir d'olives. En guise de clin d'œil à d'autres religions, les olives ont été cultivées au monastère de Marie-Madeleine à Jérusalem, où la princesse Alice, grand-mère du roi, est enterrée.

Mais le choix de l'huile est également conforme aux "sensibilités modernes", déclare M. Woodacre, ajoutant qu'il "mêle tradition et continuité à l'adaptation et au changement" à un moment où certains se demandent si la monarchie a encore sa place.

"Le couronnement est l'occasion pour le roi de se brancher sur le pouvoir du passé et de façonner son avenir. Toutes ces anciennes traditions, comme l'abbaye et l'utilisation de la cuillère, contribuent à renforcer sa position.

Crédit photo, PATRIARCHATE OF JERUSALEM AND BUCKINGHAM PALACE Légende image, L'huile utilisée pour le couronnement de cette année a été fabriquée à partir d'olives cultivées à Jérusalem, où elle a également été consacrée

Sommes-nous attachés à la tradition ?

Graham Smith, du groupe de pression Republic, qui milite pour un chef d'État élu, se demande si la tradition est un argument valable alors que les couronnements ont "changé d'échelle, de portée et de contenu à chaque fois".

"La plupart des gens ne se souviennent pas de la dernière fois, ce n'est donc pas une tradition qui signifie quoi que ce soit pour qui que ce soit", déclare-t-il. "Elle n'a aucune valeur constitutionnelle, elle n'est pas obligatoire, et si nous ne la faisions pas, Charles serait toujours roi.

En effet, un monarque n'a pas besoin d'un couronnement pour régner et quelques-uns l'ont fait sans, comme Édouard VIII, qui a abdiqué avant le sien. Les monarchies européennes se sont débarrassées des couronnements il y a longtemps et l'opinion publique suggère que l'intérêt est peut-être en train de s'estomper au Royaume-Uni.

Un récent sondage YouGov a révélé que 22 % des personnes interrogées ne prévoyaient pas du tout de regarder le couronnement, tandis que 58 % déclaraient qu'il était assez ou très peu probable qu'elles le fassent. Un autre sondage, réalisé à l'occasion du jubilé de platine de la reine, a révélé que si six personnes sur dix soutenaient la monarchie, la majorité des Britanniques estimaient que la famille royale était moins importante pour le pays qu'elle ne l'était en 1952.

Crédit photo, GETTY/SOPA IMAGES Légende image, Des milliers de personnes ont défilé dans les rues de Londres le jour des funérailles de la reine.

Stephen Evans, directeur général de la National Secular Society, affirme que le paysage religieux du Royaume-Uni, par exemple, a "changé au point d'être méconnaissable" depuis le dernier couronnement, en 1953, et que "beaucoup se sentiront aliénés par une cérémonie anglicane".

M. Torrance reconnaît que certains aspects centraux de la cérémonie pouvaient être familiers aux gens à l'époque, mais qu'ils le sont peut-être moins aujourd'hui. Mais il affirme que les statistiques montrent que les congrégations à Londres augmentent et que de nombreuses églises anglicanes sont très occupées.

"Lorsque la Reine est décédée, nous avons eu beaucoup de religion mêlée à la cérémonie. Je pense que le palais a été surpris par la réaction du public... beaucoup ont été très attentifs", dit-il. "S'il y a un effort pour rendre le couronnement moins exclusivement anglican, il faudrait peut-être prendre en compte le fait que le Royaume-Uni compte aujourd'hui une prolifération de confessions différentes.

Un couronnement au XXIe siècle ?

Il n'en reste pas moins que l'essentiel de la cérémonie est lié à une seule foi, explique le professeur Anna Whitelock, directrice du Centre d'étude de la monarchie moderne.

"Le problème, c'est qu'au cœur de la cérémonie se trouvent l'onction et le serment, qui portent sur le respect de l'Église d'Angleterre. Le fait est qu'on ne peut pas changer les éléments fondamentaux du couronnement, qui sont exclusifs, non diversifiés, liés aux privilèges et à tout ce qu'une Grande-Bretagne multiconfessionnelle et multiethnique n'est pas".

Le professeur Whitelock reconnaît que des tentatives ont été faites pour moderniser le couronnement, notamment en le réduisant par rapport au dernier, en commandant de nouvelles musiques et en faisant participer des invités divers, "mais c'est une tentative de changer le style [alors que] l'on ne peut pas changer le fond".

Elle pense que tout changement significatif nécessiterait une refonte majeure, comme le démantèlement de l'Église d'Angleterre ou un référendum sur la monarchie, qu'elle ne s'attend pas à voir de sitôt.

"La légitimité de la monarchie est basée sur la tradition et la continuité, donc je pense que si le Prince William supprimait le couronnement, cela serait perçu comme une atteinte à l'institution, et je ne pense pas que nous en soyons encore là.

Crédit photo, WPA POOL Légende image, On pense que la liste des invités du couronnement comptera environ 2 000 personnes, alors que 8 000 personnes ont assisté au couronnement de la Reine.

M. Gross estime que d'autres tentatives de modernisation sont en cours, notamment en ce qui concerne le coût.

Selon lui, s'il n'est pas rare que les couronnements aient lieu pendant des périodes économiquement difficiles - citant celui de George VI, qui s'est déroulé pendant la grande dépression - la décision de réduire la liste des invités pour le couronnement du roi Charles à un quart du nombre de personnes qui ont assisté à celui de sa mère pourrait être une tentative du palais de maintenir des coûts "raisonnables".

Mais à une époque où les gens se débattent financièrement, les critiques affirment qu'un couronnement coûtant des millions est un gaspillage d'argent public. Le ministère de la culture, des médias et des sports n'a pas été en mesure de fournir des estimations, mais il est clair que le couronnement ne sera pas gratuit. Il n'a pas non plus été en mesure de révéler le coût des funérailles nationales de la reine l'année dernière, même si, à titre de comparaison, celles de la reine mère en 2002 auraient coûté 5,4 millions de livres sterling.

La réaction du public à ces deux décès suggère toutefois que la monarchie continue de susciter un certain intérêt.

On estime à 250 000 le nombre de personnes qui ont fait la queue en septembre pour assister à l'inhumation de la Reine et à un nombre similaire pour celle de sa mère. Par rapport aux 67 millions d'habitants du Royaume-Uni, cela peut sembler peu, mais environ 40 % d'entre eux ont regardé les funérailles à la télévision.

Reste à savoir si le couronnement aura le même effet, mais le professeur Whitelock est sceptique.