Contrats pétroliers au Tchad : comprendre les tensions entre le gouvernement et l’entreprise britannique Savannah Energy

C’est un feuilleton, riche en rebondissements. Depuis l’annonce en décembre dernier, du rachat par Savannah Energy, des parts de Esso Tchad, filiale du groupe américain Exxon Mobil, les péripéties de ce feuilleton tiennent l’opinion tchadienne et internationale en haleine.

Le dernier en date est la création par le Tchad d'une société de gestion de son pétrole. On a appris la nouvelle au sortir du conseil extraordinaire des ministres du 24 avril. Selon le compte-rendu de cette réunion, Ndjamena entend donner une autonomie de gestion à la « Chad petrolium Company ».

Acte qui a exacerbé les tensions déjà perceptibles entre le Tchad et ses partenaires étrangers dans la gestion de son pétrole, notamment Exxon Mobil qui s'est retiré et a vendu ses actifs à Savannah Energy.

Manque de capacités

La raison, selon le gouvernement, est que Savannah aurait acquis les actifs sans le consentement des autorités tchadiennes. "Le ministre sortant (du pétrole) a demandé des informations sur la capacité financière et technique, ni Esso ni Savannah n'était en mesure de prouver cela", a déclaré M. Le Bedmadjiel aux députés.

Selon lui, le Tchad reproche à Savannah non seulement son manque de capacité technique et financière, mais aussi d'avoir acquis ces parts dans le cadre d'une procédure prétendument illégale.

Selon le ministre, citant un accord d'association signé entre la Société des Hydrocarbures du Tchad, la société Petronas et l'Etat tchadien, trois entités qui gèrent le pétrole tchadien, "Exxon Mobil avait 150 jours pour finaliser la vente de ses parts avec Savannah, sous peine de reprendre le processus. Le délai a expiré, mais Exxon a poursuivi la procédure sans en informer les autres partenaires".

Le ministre des Finances est allé plus loin en affirmant que "Savannah n'a pas d'argent, elle n'a pas pu lever de l'argent pour le donner à Esso, qui lui a cédé ses actions à crédit", avant de poursuivre "Je pense que Savannah a tenté de corrompre des gens au Tchad et dans d'autres pays, et ça s'est su", a déclaré Tahir Hamid Nguilin devant le conseil de transition faisant office de parlement.