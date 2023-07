Conflit au Soudan : "J'ai vu des corps jetés dans un charnier au Darfour"

Légende image, Un témoin oculaire affirme que les forces de sécurité ont ordonné que des dizaines de corps soient jetés dans une fosse

Author, Mercy Juma & Peter Ball

Role, BBC World Service

Reporting from Adré, Tchad

il y a une heure

Maalim est traumatisé par ce qu'il a vu dans la région du Darfour, à l'ouest du Soudan, avant de se réfugier au Tchad.

"Si les personnes avec lesquelles j'ai travaillé savent que je vous ai montré ces photos et ces vidéos, ou même que je les ai filmées, je suis un homme mort", me dit-il en sortant son téléphone pour me montrer des images poignantes de cadavres éparpillés dans la ville d'El Geneina. Nous avons changé son nom pour sa sécurité.

Avant de quitter le pays, il faisait partie d'un groupe de personnes chargées de retirer les cadavres des rues et de les enterrer dans des fosses communes.

Depuis le mois d'avril, le Soudan est secoué par de violentes batailles entre les forces paramilitaires de soutien rapide (RSF) et l'armée, les combats les plus violents se déroulant au Darfour, d'où les RSF sont originaires.

Avertissement : Cet article contient des images bouleversantes

Les photos montrent des dizaines de cadavres, certains recouverts de couvertures et de vêtements, d'autres gonflés et déjà en décomposition. Maalim a également montré des photos de bâtiments d'organisations humanitaires, qui ont été détruits et pillés.

"Je me suis sentie très mal. J'ai eu l'impression qu'ils étaient morts dans un état de peur et de terreur. Beaucoup d'entre eux sont morts dans les rues depuis plus d'une semaine", raconte-t-il, visiblement bouleversé.

La vidéo la plus troublante qu'il nous a montrée est sans doute celle qu'il a prise alors qu'il se cachait dans un buisson. On y voit des corps déversés d'un camion dans une fosse commune.

"Nous sommes allés vers le cimetière de la forêt pour enterrer les corps. Mais les forces de sécurité ne nous ont pas autorisés à le faire. Sous les ordres des forces de sécurité, le chauffeur du camion a reçu l'ordre de jeter les corps dans une fosse", explique Maalim, qui ajoute que les forces de sécurité leur ont ensuite ordonné de quitter la zone.

"Ils auraient dû être enterrés selon les rites musulmans. Nous aurions dû faire des prières pour eux. Mais les forces de sécurité ont insisté pour qu'ils soient jetés comme des ordures.

Crédit photo, Reuters Légende image, Des dizaines de milliers de personnes ont fui le conflit pour se réfugier au Tchad voisin

Personne ne sait à qui appartiennent les corps ni comment ils ont été tués. Mais de nombreuses familles qui ont cherché refuge au Tchad nous ont dit que les FAR ciblaient spécifiquement les jeunes hommes et les garçons du Darfour occidental, les forçant à sortir de leurs cachettes et les tuant.

Les familles affirment que les membres des communautés non arabes ont été pris pour cible. Elles racontent qu'elles ont été arrêtées aux points de contrôle des FAR et interrogées sur leur appartenance ethnique. Elles nous ont dit qu'elles étaient trop effrayées pour dire qu'elles étaient Masalit, au cas où elles seraient tuées.

La BBC a demandé au RSF de commenter ces allégations, mais celui-ci n'a pas répondu. Mais en début de semaine, elle a démenti les allégations selon lesquelles elle aurait été impliquée dans des attaques similaires contre des membres de la communauté Masalit en mai.

Le récit de Maalim correspond aux détails d'un rapport de l'ONU publié le 13 juillet, selon lequel la population locale a été forcée de se débarrasser des corps d'au moins 87 membres de l'ethnie Masalit et d'autres personnes qui auraient été tués par les forces de sécurité dans une fosse commune dans l'ouest du Darfour.

Les métadonnées des photos et des vidéos contenues dans le téléphone de Maalim montrent qu'elles ont été prises entre le 20 et le 21 juin, les mêmes dates que celles mentionnées dans le rapport de l'ONU.

Comme dans le rapport de l'ONU, Maalim nous a dit que les corps avaient été enterrés dans une zone ouverte connue sous le nom d'al-Turab al-Ahmar (terre rouge), à l'ouest d'El Geneina et près d'une base de la police.

La déclaration de l'ONU indique que certaines des personnes sont mortes de blessures non soignées. Dans l'une des vidéos de Maalim, un homme est retrouvé vivant au milieu d'une pile de cadavres. Des mouches volent autour de ses lèvres sèches et craquelées alors qu'il tente de parler. Maalim explique que la victime gisait là depuis huit jours, souffrant de blessures par balle. Nous ne savons pas ce qu'il est advenu de cet homme.

Maalim nous dit qu'il a pris les vidéos parce qu'il voulait documenter ce qui se passait dans sa ville natale. Mais il a vite senti qu'il n'était plus sûr de rester dans la ville.

"J'ai eu peur parce qu'à plusieurs reprises, ils ont recherché des personnes qui portaient des téléphones portables sur elles pendant qu'elles procédaient au nettoyage.

Légende image, Certains cadavres ont été laissés à l'abandon dans les rues

Les communautés arabes et noires africaines du Darfour sont en conflit depuis des années. Les violences les plus graves ont éclaté il y a vingt ans, lorsque les non-arabes ont pris les armes en accusant le gouvernement de discrimination.

Le FSR est né de la célèbre milice arabe Janjaweed, qui a brutalement réprimé la rébellion, tuant des centaines de milliers de personnes. Le groupe a été accusé d'atrocités généralisées et de meurtres ethniques, décrits comme le premier génocide du 21e siècle.

Les combats entre le RSF et l'armée soudanaise, qui ont éclaté en avril, semblent avoir ravivé ce conflit. Le mois dernier, le gouverneur du Darfour occidental a été tué peu après avoir accusé les forces de sécurité soudanaises d'avoir perpétré un génocide contre le peuple Masalit.

Cette vague de violence dans de nombreuses régions du Darfour ne semble pas être le fruit du hasard. Nous avons entendu des allégations selon lesquelles il y a eu une tentative systémique de la part du FSR et des milices arabes alliées de cibler des personnalités de haut rang dans des groupes d'Afrique noire tels que les Masalit, forçant des dizaines de milliers d'entre eux à fuir vers le Tchad.

Le RSF affirme qu'il s'agit d'une résurgence des violences ethniques des années 2000 et qu'il n'est pas impliqué.

Jeudi, la Cour pénale internationale (CPI), qui enquête sur les crimes commis au Darfour depuis 2005, a ouvert une nouvelle enquête sur des crimes de guerre présumés au Soudan.

Le procureur général Karim Khan a déclaré au Conseil de sécurité des Nations unies qu'il y avait un risque de "permettre à l'histoire de se répéter - la même histoire misérable".