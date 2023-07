Trinitite : l'étrange gemme créée par la première explosion nucléaire de l'histoire

Malgré son nom, la trinitite n'est pas un minéral. Elle n'est pas non plus naturelle.

La fin de la Seconde Guerre mondiale approchait. Le projet Manhattan était en cours de développement depuis 1941, lorsque le président Franklin D. Roosevelt, motivé par la possibilité que l'Allemagne parvienne à mettre au point un nouveau type d'arme de destruction massive, a autorisé le lancement de l'un des défis techniques et scientifiques les plus ambitieux de l'histoire.

Les réalisations techniques du projet Manhattan ont donné un coup de fouet au développement industriel et technologique des États-Unis et ont également jeté les bases de la guerre froide, grâce au fruit spectaculaire qui a émergé en juillet 1945 des installations de Los Alamos, au Nouveau-Mexique : le Gadget.

Le Gadget

"Nous sommes de vrais fils de..."

En effet, les deux bombes suivantes, appelées Little Boy et Fat Man (version militaire de Gadget), ont tué quelque 214 000 personnes dans les villes japonaises d'Hiroshima et de Nagasaki. Environ la moitié d'entre elles sont mortes des suites de l'explosion et le reste de la contamination radioactive.