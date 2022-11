Les États-Unis peuvent-ils vivre dans le monde de Xi Jinping ?

Par John Sudworth Correspondant pour l'Amérique du Nord

Légende image, Que signifie le troisième mandat de M. Xi pour la relation géopolitique la plus importante du monde ?

Il y a dix jours, Xi Jinping s'est présenté devant les médias du monde entier - quelque peu affaiblis par l'intolérance croissante de son gouvernement à l'égard des reporters étrangers - comme le dirigeant chinois le plus puissant depuis des décennies.

Une tradition qui limitait ses récents prédécesseurs à deux mandats avait été brisée. Avec un troisième mandat en poche, il avait cimenté son pouvoir sur la Chine, peut-être indéfiniment.

Mais alors que l'emprise de M. Xi se resserre à l'intérieur du pays, sur la scène internationale, la situation a rarement semblé aussi instable.

Plus le chef du Parti communiste a renforcé le modèle autoritaire de la Chine, plus il a remis en question une hypothèse déterminante de notre ère de mondialisation : plus la Chine s'enrichit, plus elle devient libre.

Cette hypothèse est à l'origine de décennies de commerce et d'engagement entre Washington et Pékin.

Elle a constitué le fondement d'un partenariat économique qui a fini par voir des marchandises d'une valeur de plus d'un demi-billion de dollars traverser l'océan Pacifique chaque année.

Aujourd'hui, alors que M. Xi entame son troisième mandat, il est confronté à une guerre commerciale permanente avec les États-Unis et à une nouvelle tentative de refuser à la Chine l'accès à la technologie américaine de pointe en matière de fabrication de puces électroniques qui, selon certains commentateurs, est destinée à ralentir l'essor de la Chine "à tout prix".

Pékin affirme que le récent refroidissement marqué des relations est motivé par le désir des États-Unis de maintenir leur position de puissance mondiale prééminente.

La stratégie de sécurité nationale récemment publiée par le président Joe Biden définit Pékin comme une menace plus importante que Moscou pour l'ordre mondial existant.

Et Washington a commencé à parler d'une invasion chinoise de la démocratie taïwanaise comme d'une perspective de plus en plus réaliste plutôt que comme une possibilité lointaine.

Nous sommes loin de l'époque où les dirigeants américains et chinois déclaraient que l'enrichissement mutuel finirait par l'emporter sur les différences idéologiques et les tensions entre une superpuissance établie et une puissance montante.

Comment en sommes-nous arrivés là ?

"Les habitudes de liberté"

Il n'est pas peu ironique que ce soit le président Joe Biden qui traite de plus en plus la Chine comme un adversaire. Et sa tentative de lui couper l'accès aux semi-conducteurs avancés est sans doute le revirement le plus significatif de l'approche commerciale et de l'engagement.

À la fin des années 1990, M. Biden, alors membre du Sénat américain, a été l'un des principaux artisans des efforts visant à accueillir la Chine au sein de l'Organisation mondiale du commerce (OMC).

"La Chine n'est pas notre ennemi", a-t-il déclaré aux journalistes lors d'un voyage à Shanghai en 2000 - une déclaration fondée sur la conviction que l'intensification des échanges commerciaux enfermerait la Chine dans un système de normes partagées et de valeurs universelles, et contribuerait à son ascension en tant que puissance responsable.

L'adhésion à l'OMC - qui est devenue une réalité sous la présidence de George W. Bush - a été le couronnement d'une politique d'engagement croissant vieille de plusieurs décennies, soutenue par tous les présidents depuis Richard Nixon.

Crédit photo, Getty Images Légende image, La Chine a adhéré à l'OMC en 2000 - un moment salué par l'Occident.

Les entreprises américaines ont elles aussi exercé de fortes pressions pour que la Chine s'ouvre davantage, avec des entreprises comme British American Tobacco désireuses de vendre leurs produits aux consommateurs chinois, et le Conseil commercial sino-américain avide d'avoir accès à une main-d'œuvre bon marché et docile.

Pour les syndicats américains inquiets des pertes d'emplois des cols bleus, et pour quiconque se préoccupe des droits de l'homme, l'adhésion de la Chine à l'OMC se justifiait pour des raisons idéologiques.

M. Bush, alors gouverneur du Texas, l'a peut-être le mieux exprimé dans un discours prononcé devant les travailleurs de Boeing lors de la campagne présidentielle de mai 2000.

"Les arguments en faveur du commerce" avec la Chine, a-t-il déclaré, "ne sont pas seulement une question de commerce, mais une question de conviction".

"La liberté économique crée des habitudes de liberté. Et les habitudes de liberté créent des attentes en matière de démocratie".

Pendant un certain temps, la prospérité croissante de la Chine a réellement semblé faire naître la perspective d'une réforme politique, au moins limitée.

Dans les années qui ont suivi l'adhésion à l'OMC, l'internet - comme partout ailleurs dans le monde - a donné aux Chinois des possibilités de discussion et de dissidence jusque-là insoupçonnées.

Bill Clinton a suggéré que pour le parti communiste, apprivoiser l'internet reviendrait à "essayer de clouer de la gelée au mur".

Même après le début du premier mandat de M. Xi en tant que secrétaire général du parti en 2012, la couverture médiatique internationale s'est souvent concentrée sur les gratte-ciel, les échanges culturels et la nouvelle classe moyenne comme preuve que la Chine changeait fondamentalement, et pour le mieux.

Mais de nombreux indices montrent que, dès le début de son règne, M. Xi avait identifié ces nouvelles "habitudes de liberté" non pas comme une conséquence positive de la mondialisation, mais comme quelque chose à combattre à tout prix.

Le document numéro 9, qui aurait été publié par le bureau central du Parti communiste quelques mois seulement après le début de son premier mandat, énumère sept périls contre lesquels il faut se prémunir, notamment les "valeurs universelles", le concept de "société civile" échappant au contrôle du parti et la liberté de la presse.

M. Xi estime que c'est la faiblesse idéologique et l'incapacité à tenir la ligne socialiste qui ont conduit à la chute de l'Union soviétique.

L'idéal de valeurs universelles partagées était pour lui un cheval de Troie qui conduirait le Parti communiste chinois à suivre la même voie, et sa réponse a été rapide et sans compromis - une réaffirmation sans honte de l'autoritarisme et du parti unique.

Gelée sur le mur

Au moment de son second mandat, la Chine avait commencé à clouer fermement la gelée au mur, à emprisonner des avocats, à museler la dissidence, à étouffer les libertés de Hong Kong et à construire des camps pour l'incarcération massive de plus d'un million de Ouïghours dans sa région du Xinjiang, à l'extrême ouest du pays.

Pourtant, rien ne prouve que les gouvernements occidentaux étaient pressés d'abandonner leur soutien au commerce et à l'engagement, et encore moins de passer à une politique visant à freiner activement l'essor de la Chine, comme Pékin le prétend aujourd'hui.

Pendant des décennies, l'entrée de la Chine à l'OMC a procuré d'énormes profits aux entreprises qui utilisaient de la main-d'œuvre chinoise dans leurs chaînes d'approvisionnement, ainsi qu'une nouvelle frontière pour les entreprises qui vendaient aux consommateurs chinois.

Les ambassades ont longtemps été dotées - et le sont encore souvent - d'équipes commerciales se comptant par centaines.

Crédit photo, Getty Images Légende image, L'essor rapide de la Chine a été un avantage considérable pour les entreprises occidentales.

La soi-disant "ère dorée" du Royaume-Uni avec la Chine - une approbation sans faille du mantra du commerce et de l'engagement - a été lancée pendant le premier mandat de M. Xi et s'est poursuivie pendant le second.

Un chancelier britannique s'est même rendu au Xinjiang, qui faisait déjà l'objet de graves préoccupations en matière de droits de l'homme, pour une séance de photos visant à mettre en évidence les opportunités commerciales offertes dans la région.

J'ai vu George Osborne, vêtu d'un gilet pare-balles, décharger un camion à quelques encablures de la prison dans laquelle l'éminent intellectuel ouïgour Ilham Tohti venait de commencer sa peine de prison à vie.

Si les politiciens des États démocratiques en visite ont toujours vanté les avantages de l'engagement, les droits de l'homme ont plus souvent été évoqués "à huis clos".

Au cours de la même période, Hunter Biden - le plus jeune fils du président - a noué des relations d'affaires avec des entités chinoises ayant des liens avec le parti communiste, un lien qui est au centre de la controverse politique qui l'entoure encore aujourd'hui.

Avec le recul, rien ne prouve que les élites politiques américaines ou européennes étaient désireuses de réévaluer l'approche de l'engagement.

Lors de mon séjour à Pékin, les dirigeants d'entreprise me disaient souvent que mon journalisme couvrant la répression croissante de la Chine passait en quelque sorte à côté de l'essentiel en ne saisissant pas l'image globale de la prospérité croissante.

C'était comme si, au lieu d'ouvrir l'esprit des responsables chinois à l'idée d'une réforme politique comme promis, le commerce et l'engagement avaient plutôt changé l'esprit de ceux qui, dans le monde extérieur, contemplaient les gratte-ciel et les liaisons ferroviaires à grande vitesse.

La leçon ne semble pas être que les libertés économiques et les libertés politiques vont de pair, mais que l'on peut avoir toutes ces richesses sans aucun droit de l'homme.

Un cadre supérieur d'une multinationale américaine de produits ménagers ayant réalisé d'importants investissements en Chine m'a dit que "les Chinois ne veulent pas de liberté" comme le font les Occidentaux.

Il a parlé aux travailleurs de ses usines, a-t-il insisté, et il en a conclu qu'ils ne s'intéressaient pas du tout à la politique. "Ils sont plus heureux de gagner de l'argent", a-t-il dit.

Quelque part, bon nombre de négociants et d'investisseurs - entreprises et gouvernements - semblent avoir tout simplement abandonné la noble promesse d'apporter la liberté politique à la Chine.

L'accroissement de la prospérité semblait désormais se suffire à lui-même.

Alors, qu'est-ce qui a changé ?

Rompre avec le moule

Tout d'abord, l'opinion publique. À partir de 2018, la diaspora ouïghoure a commencé à parler de la disparition des membres de leur famille dans les camps de prisonniers géants du Xinjiang, malgré le risque évident que cela entraîne des coûts et des punitions supplémentaires pour ces proches restés au pays.

La Chine a d'abord semblé choquée par la réaction internationale.

Après tout, les gouvernements occidentaux ont longtemps toléré de nombreuses facettes de la répression de Pékin tout en continuant à commercer et à s'engager.

Avant même que M. Xi ne prenne ses fonctions, le ciblage des croyances religieuses, l'emprisonnement des dissidents et l'application brutale de la politique de l'enfant unique faisaient partie intégrante du système politique, et non un simple effet secondaire.

Mais l'incarcération massive de tout un peuple - désigné comme une menace uniquement sur la base de sa culture et de son identité - a eu un impact important sur l'opinion publique mondiale en raison de ses résonances historiques en Europe et au-delà.

Les entreprises ayant des chaînes d'approvisionnement au Xinjiang ont dû faire face à l'inquiétude croissante des consommateurs, et les gouvernements ont subi une pression politique de plus en plus forte pour agir.

Il y avait aussi d'autres problèmes, notamment la rapidité avec laquelle Pékin a écrasé la dissidence à Hong Kong, la militarisation de la mer de Chine méridionale et les menaces croissantes concernant Taïwan.

Mais le Xinjiang a semblé cristalliser la pensée et la Chine aussi pouvait sentir le vent tourner - ce n'est pas un hasard si de nombreux journalistes internationaux qui tentaient de découvrir ce qui se passait au Xinjiang ont depuis été chassés du pays, moi y compris.

La dernière enquête d'opinion Pew révèle que 80 % des Américains ont désormais une opinion défavorable de la Chine, contre 40 % environ il y a dix ans.

Le deuxième facteur important qui a changé la donne est Donald Trump.

Crédit photo, Getty Images Légende image, M. Trump était un fan du style de M. Xi, mais pas de la montée en puissance de la Chine.

Le message anti-Chine de Donald Trump a peut-être été caractéristiquement erratique - ses allégations de pratiques commerciales déloyales étant tempérées par son admiration ouverte pour le style d'homme fort de M. Xi - mais il l'a utilisé pour rallier une base de cols bleus mécontents avec beaucoup d'effet.

En bref, il a affirmé que le commerce et l'engagement avaient été un mauvais pari et qu'il n'y avait pas grand-chose à en retirer, si ce n'est des emplois et des technologies délocalisés.

Ses adversaires ont critiqué ses méthodes contre-productives et ce qu'ils considéraient comme un langage xénophobe, mais le moule avait été brisé.

Le président Biden n'est revenu que sur peu, voire aucune, des politiques de M. Trump à l'égard de la Chine, y compris la guerre commerciale qu'il a lancée. Les droits de douane sont restés.

Washington s'est rendu compte tardivement que, loin d'accélérer la réforme politique en Chine, le commerce et le transfert de technologie ont été utilisés pour soutenir le modèle autoritaire de Pékin.

Une nouvelle normalité

Rien n'indique plus clairement à quel point les relations entre les États-Unis et la Chine ont changé que les récents commentaires du président Biden sur le statut de Taïwan.

Le mois dernier, CBS News lui a demandé si des forces américaines seraient envoyées pour défendre Taïwan en cas d'invasion chinoise.

"Oui", a-t-il répondu, "si en fait il y avait une attaque sans précédent".

La politique officielle de Washington a longtemps été celle d'une ambiguïté stratégique délibérée quant à savoir si elle viendrait en aide à Taïwan. Admettre que les États-Unis n'interviendraient pas, disait-on, pourrait donner le feu vert à une invasion.

Et dire qu'ils organiseraient une défense pourrait encourager le gouvernement autonome de Taïwan à faire une déclaration officielle d'indépendance.

Cette nouvelle et apparente "clarté stratégique" a été accueillie avec fureur par Pékin, qui y voit un réajustement majeur de la position américaine.

Il est difficile de ne pas être d'accord, malgré les tentatives des hauts responsables américains de revenir sur leurs commentaires.

Au lieu de normes et de valeurs partagées, la Chine propose désormais son modèle d'autoritarisme prospère comme une alternative supérieure.

Elle ne ménage pas ses efforts au sein des organismes internationaux, par le biais de ses services de renseignement et de sa vaste propagande, pour promouvoir son système, tout en affirmant que les démocraties sont en déclin.

Dans certains milieux - le monde des affaires allemand, par exemple - l'argument en faveur du commerce et de l'engagement a pris un ton tout à fait différent.

La Chine est désormais si importante pour les chaînes d'approvisionnement mondiales, et si puissante, que le nouvel argument avancé est que nous n'avons pas d'autre choix que de continuer à commercer, de peur de nuire à nos propres intérêts économiques ou de provoquer un "retour de bâton" de la part de Pékin.

Mais à Washington, l'opinion selon laquelle la Chine représente une menace sérieuse est devenue l'un des rares sujets faisant l'objet d'un consensus bipartisan fort.

Il n'existe peut-être pas encore d'alternatives faciles - il faudrait des années pour délocaliser les chaînes d'approvisionnement et cela coûterait cher.

Et la Chine a les moyens de récompenser ceux qui continuent à s'engager tout en imposant des coûts à ceux qui ne le font pas.

Mais ce qui est incontestablement vrai au début du troisième mandat de M. Xi, c'est que le monde vit un moment de profond changement.