El General, le rappeur qui a contribué à la chute de Ben Ali

Le rappeur tunisien El General n'avait que 21 ans lorsque sa vidéo obsédante et crue Rais Lebled, ou Monsieur le Président, est devenue virale à la fin de l'année 2010.

Debout dans une ruelle sombre et jonchée d'égouts, ornée de graffitis, il s'en prenait au dictateur de l'époque, Zine al-Abidine Ben Ali, comme personne n'avait osé le faire auparavant.

Né Hamada Ben Amor, la chanson explosive de ce jeune homme fougueux a exprimé la colère, la frustration et le désespoir de toute une génération.

El General devient rapidement célèbre, mais avec sa casquette de base-ball rabattue sur le front, peu de gens connaissent sa véritable identité. Cependant, comme les manifestants scandaient sa chanson dans tout le pays, la couverture d'El General a fini par être découverte et il a été arrêté.

"J'ai pensé que c'était la fin, vous savez, parce qu'à l'époque, si vous entriez au ministère de l'intérieur, vous n'en sortiriez plus".

Heureusement, et c'est peut-être surprenant, El General a été libéré au bout de quelques jours. À ce moment-là, sa chanson n'était pas seulement un hymne révolutionnaire en Tunisie, mais était devenue un cri de ralliement pour les manifestants pro-démocratie dans tout le Moyen-Orient, des rues d'Égypte aux souks de Bahreïn.

Le visage d'El General orne la première page du magazine Time, qui le classe parmi les 100 personnes les plus influentes du monde.

El General est aujourd'hui marié et vit avec sa famille dans une banlieue huppée de Sfax

À la mi-janvier 2011, Ben Ali avait fui le pays. El General et tous ceux qui sont descendus dans la rue dans ce qui est devenu la révolution Jasmin ont gagné.

La plupart des hommes politiques ont fini par être considérés comme plus intéressés par les querelles inutiles et leur propre suffisance que par le sauvetage d'une économie en perte de vitesse. La démocratie a rapidement été perçue par beaucoup comme synonyme d'anarchie, d'inertie politique et d'effondrement de l'ordre public.