Comment les amis se sont transformés en ennemis en Éthiopie

Crédit photo, AFP

il y a 42 minutes

Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed s'est retrouvé au centre d'un nouveau conflit - cette fois dans la très stratégique région d'Amhara qui a mobilisé ses troupes pour l'aider à contrecarrer une tentative des forces rivales tigréennes qui tentaient de le renverser.

Le conflit est le dernier signe qui montre que M. Abiy se bat pour être à la hauteur de son prix Nobel - un honneur qui lui a été décerné en 2019 pour avoir mis fin aux hostilités de longue date avec l'Érythrée et mis l'Éthiopie sur la voie de la démocratie après près de trois décennies de règne d'une main de fer.

Mais la réputation de M. Abiy en tant que pacificateur et démocrate a été encore plus ternie par le conflit dans la région Amhara - la deuxième plus grande région d'Éthiopie.

La violence a suscité l'inquiétude de la communauté internationale et Israël a évacué ses citoyens et les juifs de la région, la semaine dernière.

Qui se bat donc dans l’Amhara ?

M. Abiy est confronté à une formidable remise en cause de son pouvoir par les milices connues sous le nom de Fano, un mot amharique que l'on peut traduire par "combattants volontaires". Cette expression a été popularisée dans les années 1930, lorsque des "combattants volontaires" ont rejoint l'armée de l'empereur Hailé Sélassié pour combattre les envahisseurs italiens.

Elle est encore utilisée aujourd'hui par les fermiers et les jeunes hommes qui ont formé des milices pour défendre le peuple Amhara dont l'avenir est, selon eux, menacé par le gouvernement et d'autres groupes ethniques.

Bien qu'elles ne disposent pas d'une structure de commandement unifiée, ces milices - ou Fano - ont démontré leur force au cours des dernières semaines :

en menant ce que le ministre éthiopien de la paix, Binalf Andualem, a qualifié d'"attaques horribles" contre des camps de l'armée

en prenant brièvement le contrôle de l'aéroport de Lalibela, ville historique célèbre pour ses églises creusées dans le roc

des avancées dans les deux plus grandes villes régionales - Bahir Dar et Gondar - ainsi que dans la ville industrielle de Debrebirhan, avant d'être repoussées par les forces gouvernementales

pillage d'armes et de munitions dans les postes de police

l'attaque d'une prison à Bahir Dar et la libération de milliers de détenus, y compris des miliciens.

La crise est si grave que de nombreuses personnes affirment que le gouvernement de l'État d'Amhara - contrôlé par le Parti de la prospérité (PP) de M. Abiy, au pouvoir - est sur le point de s'effondrer, les principaux responsables ayant fui vers la capitale fédérale, Addis-Abeba, de peur d'être attaqués.

Qu'est-ce qui a déclenché le conflit ?

La violence remonte à l'accord de paix signé par le gouvernement fédéral et le Front de libération du peuple du Tigré (TPLF) pour mettre fin à la guerre civile de deux ans qui a vu les forces tigréennes avancer vers Addis-Abeba en 2021, avant d'être forcées de se retirer vers le nord.

L'accord - négocié par l'Union africaine (UA), avec le soutien des États-Unis - a été largement salué comme une tentative de rétablir la stabilité en Éthiopie - un vaste pays qui a longtemps été considéré comme la clé de voûte de la sécurité dans la Corne de l'Afrique et comme le berceau de l'unité panafricaine.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les Amharas de la diaspora se sont mobilisés pour soutenir leur peuple resté au pays

Mais l'accord a été accueilli avec une profonde suspicion parmi les Amharas car ils ont été exclus des pourparlers malgré le fait que les milices Fano et les forces spéciales Amhara - un groupe paramilitaire lié au gouvernement régional - ont combattu aux côtés de l'armée fédérale.

L'influent groupe de campagne basé aux États-Unis, l'association Amhara d'Amérique , est allé jusqu'à le décrire comme un "pacte de guerre" - une accusation démentie par le gouvernement de M. Abiy.

Néanmoins, la perception a pris racine à Amhara, surtout après que M. Abiy a ensuite annoncé son intention de démanteler les forces spéciales présentes dans chacune des 11 régions ethniques d'Éthiopie.

Il a proposé que les forces spéciales - dont on pense qu'elles se comptent par dizaines de milliers - soient intégrées à l'armée et à la police fédérales afin de favoriser l'unité ethnique et d'empêcher les forces régionales d'être entraînées dans des conflits - comme ce fut le cas au Tigré lorsque ses forces spéciales ont rejoint la rébellion contre le gouvernement de M. Abiy en 2020, plus de deux ans après son accession au poste de Premier ministre.

Mais de nombreux Amharas ont vu son plan comme un signal d’alarme, arguant qu'il les rendrait vulnérables aux attaques du Tigré voisin - leurs rivaux historiques pour la terre et le pouvoir en Éthiopie.

Bien que certaines des forces spéciales amhara aient accepté de s'intégrer dans l'armée et la police, beaucoup d'autres ont déserté vers le Fano, se cachant dans les montagnes et les villages et utilisant leurs armes pour effectuer des raids sur les postes gouvernementaux et militaires.

Dans certaines villes et villages, les milices ont essayé d'établir leurs propres administrations, menaçant directement le pouvoir du gouvernement.

Quelle a été la réponse de M. Abiy ?

Jusqu'à présent, le Premier ministre s'est principalement appuyé sur la force militaire, la chambre basse du Parlement ayant approuvé lundi sa décision de déclarer un état d'urgence de six mois dans la région.

Cela a placé l’Amhara sous le contrôle de facto des services de sécurité. La région a été divisée en quatre postes de commandement, sous le contrôle général d'un comité présidé par le chef du renseignement Temesgen Tiruneh.

Le déploiement massif de troupes a été soutenu par la puissance aérienne. Dimanche, une frappe aérienne a été menée dans la ville de Finote Selam, tuant au moins 26 personnes lors d'une manifestation anti-gouvernementale.

Cela a alimenté la spéculation selon laquelle l'armée utilisera de plus en plus sa puissance aérienne pour repousser les gains territoriaux des Fano, bien qu'elle comporte le risque de faire des victimes civiles.

Le gouvernement n'a ni confirmé ni nié qu'une frappe aérienne ait eu lieu.

Lorsqu'il a pris ses fonctions, M. Abiy a défendu sa vision de Mademer ou "rassemblement", et a mis fin à la répression de l'État en interdisant les groupes d'opposition, en libérant les prisonniers politiques et en permettant aux exilés de rentrer chez eux.

Il a également lancé le PP, une fusion de différents partis fondés sur l'éthique, estimant que cela favoriserait l’émergence d’une nation dans un pays où les loyautés ethniques sont fortes.

Mais les critiques affirment que l'Éthiopie est revenue à un régime répressif, M. Abiy luttant pour gagner le soutien populaire à sa vision - le dernier signe en date étant le conflit dans l'Amhara.

On ne sait pas exactement ce que le premier ministre envisage de faire, mais certains analystes estiment qu'il doit convoquer un forum national où les groupes politiques et ethniques pourront discuter de la meilleure façon de résoudre leurs différends afin que la paix revienne dans une nation déchirée par les conflits.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed était considéré comme une figure unificatrice lors de sa prise de fonction en 2018

Des couvre-feux nocturnes ont été décrétés dans six villes, dont la capitale régionale, Bahir Dar, obligeant la population à rester à l'intérieur.

Les forces de sécurité ont également mis en place des points de contrôle dans toute la région. Selon certaines informations, de nombreux Amharas se sont vu interdire ces derniers mois de se rendre à Addis-Abeba, ce qui suscite des inquiétudes quant au profilage ethnique.

Les autorités disent tenter d'empêcher les éventuels fauteurs de trouble de s'infiltrer dans la ville. Mais cela a alimenté la colère des Amharas et accru leur sentiment d'aliénation vis-à-vis du gouvernement fédéral.

Quelle sortie de crise ?

Lors du débat parlementaire de lundi, l'ancien ministre éthiopien des Affaires étrangères Gedu Andargachew - qui était autrefois également le chef du gouvernement régional d'Amhara - a déclaré qu'il était clair que le parti au pouvoir avait perdu son soutien là-bas.

Il a déclaré qu'il était nécessaire d'engager un dialogue et de former une nouvelle administration intérimaire dans la région, mais jusqu'à présent, rien n'indique que cela se produise.

Certains analystes soulignent qu'il existe également des conflits dans d'autres parties de l'Éthiopie, notamment dans l'Oromia, le cœur politique de M. Abiy, où le groupe rebelle Armée de libération de l'Oromo (OLA) se bat pour ce qu'il appelle "l'autodétermination".

Le gouvernement fédéral a tenu des pourparlers de paix avec les rebelles en avril, mais ils n'ont pas réussi à faire une percée, la région étant toujours touchée par le conflit.

Les Oromos forment le plus grand groupe ethnique d'Éthiopie, suivis des Amharas.

L'OLA a été accusée d'atrocités généralisées contre les Amharas à Oromia, faisant craindre qu'elle ne veuille les chasser de la région. L'OLA nie avoir ciblé les Amharas.

Crédit photo, Getty Images Légende image, La violence en Éthiopie a forcé des millions de personnes à fuir leur foyer

