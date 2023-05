La Chine peut-elle dépasser les États-Unis dans le marathon de l'IA ?

il y a 3 minutes

L'intelligence artificielle est devenue un sujet de préoccupation suffisamment important pour être inscrit à l'ordre du jour déjà chargé du sommet du G7 qui s'est tenu le week-end dernier.

Les inquiétudes concernant les effets néfastes de l'IA coïncident avec les tentatives des États-Unis de restreindre l'accès de la Chine à des technologies cruciales.

Pour l'instant, les États-Unis semblent avoir une longueur d'avance dans la course à l'IA. Et il est déjà possible que les restrictions actuelles sur les exportations de semi-conducteurs vers la Chine entravent les progrès technologiques de Pékin.

Mais la Chine pourrait rattraper son retard, selon les analystes, car il faut des années pour perfectionner les solutions d'IA. Les entreprises chinoises de l'internet "sont sans doute plus avancées que les entreprises américaines de l'internet, selon la manière dont on mesure le progrès", explique à la BBC Kendra Schaefer, responsable de la recherche sur la politique technologique chez Trivium China.

Elle ajoute toutefois que la capacité de la Chine à fabriquer des équipements et des composants haut de gamme accuse un retard de 10 à 15 ans par rapport aux leaders mondiaux.

Le facteur "Silicon Valley"

Le plus grand avantage des États-Unis est la Silicon Valley, sans doute le plus grand centre entrepreneurial du monde. C'est le lieu de naissance de géants technologiques tels que Google, Apple et Intel, qui ont contribué à façonner la vie moderne.

Selon Pascale Fung, directrice du centre de recherche sur l'intelligence artificielle de l'université des sciences et technologies de Hong Kong, les innovateurs du pays ont été aidés par sa culture unique de la recherche.

Les chercheurs passent souvent des années à travailler à l'amélioration d'une technologie sans avoir de produit en tête, explique Mme Fung.

OpenAI, par exemple, a fonctionné comme une entreprise à but non lucratif pendant des années alors qu'elle effectuait des recherches sur le modèle d'apprentissage machine Transformers, qui a finalement alimenté ChatGPT.

"Cet environnement n'a jamais existé dans la plupart des entreprises chinoises. Elles ne construisent des systèmes d'apprentissage profond ou de grands modèles de langage qu'après avoir constaté leur popularité", ajoute-t-elle. "Il s'agit là d'un défi fondamental pour l'IA chinoise.

Les investisseurs américains ont également soutenu la poussée du pays en matière de recherche. En 2019, Microsoft a déclaré qu'elle investirait 1 milliard de dollars dans l'OpenAI.

"L'IA est l'une des technologies les plus transformatrices de notre époque et a le potentiel d'aider à résoudre un grand nombre des défis les plus pressants de notre monde", a déclaré le directeur général de Microsoft, Satya Nadella.

L'avantage de la Chine

La Chine, quant à elle, bénéficie d'une base de consommateurs plus importante. Deuxième pays le plus peuplé du monde, elle compte environ 1,4 milliard d'habitants.

Le secteur de l'internet y est également florissant, explique Edith Yeung, partenaire de la société d'investissement Race Capital.

Presque tout le monde dans le pays utilise la super application WeChat, par exemple. Elle sert à presque tout, de l'envoi de SMS à la prise de rendez-vous chez le médecin en passant par la déclaration d'impôts.

Par conséquent, il existe une mine d'informations qui peuvent être utilisées pour améliorer les produits. "La qualité du modèle d'IA dépendra des données dont il disposera pour apprendre", explique Mme Yeung.

"Pour le meilleur ou pour le pire, la Chine a beaucoup moins de règles en matière de protection de la vie privée et beaucoup plus de données [que les États-Unis]. Il y a par exemple de la reconnaissance faciale sur les caméras de vidéosurveillance partout", ajoute-t-elle. "Imaginez à quel point cela pourrait être utile pour les images générées par l'IA.

Si la communauté technologique chinoise peut sembler à la traîne par rapport aux États-Unis, ses développeurs ont une longueur d'avance, selon Lee Kai-Fu, qui présente cet argument dans son livre AI Superpowers : China, Silicon Valley, and the New World Order.

"Ils vivent dans un monde où la vitesse est essentielle, où la copie est une pratique acceptée et où les concurrents ne reculent devant rien pour conquérir un nouveau marché", écrit M. Lee, figure éminente du secteur de l'internet à Pékin et ancien directeur de Google Chine.

"Cet environnement brutal contraste fortement avec la Silicon Valley, où la copie est stigmatisée et où de nombreuses entreprises sont autorisées à survivre grâce à une idée originale ou à un coup de chance.

L'ère de l'imitation en Chine n'est pas sans poser de problèmes, notamment en ce qui concerne la propriété intellectuelle. Depuis les années 1980, l'économie chinoise, qui reposait principalement sur l'industrie manufacturière, s'est transformée en une économie basée sur la technologie, explique Mme Fung.

"Au cours de la dernière décennie, nous avons vu davantage d'innovation de la part des entreprises Internet chinoises axées sur le consommateur et des conceptions chinoises haut de gamme", ajoute-t-elle.

La Chine peut-elle rattraper son retard ?

Si les entreprises technologiques chinoises bénéficient certainement d'avantages uniques, l'impact total de l'autoritarisme de Pékin n'est pas encore clair.

On peut se demander, par exemple, si la censure affectera le développement des chatbots d'IA chinois. Pourront-ils répondre à des questions sensibles sur le président Xi Jinping ?

"Je ne pense pas que quiconque en Chine pose des questions controversées sur Baidu ou Ernie. Ils savent que c'est censuré", explique Mme Yeung. "Les sujets sensibles ne représentent qu'une infime partie de l'utilisation [des chatbots]. Ils attirent simplement davantage l'attention des médias", ajoute Mme Fung.

Ce qui est plus préoccupant, c'est que les tentatives des États-Unis de restreindre l'accès de la Chine aux technologies spécialisées peuvent paralyser l'industrie de l'IA de ce pays.

Les puces informatiques de haute performance, ou semi-conducteurs, sont aujourd'hui la source de nombreuses tensions entre Washington et Pékin. Ils sont utilisés dans des produits de tous les jours, comme les ordinateurs portables et les smartphones, et pourraient avoir des applications militaires. Elles sont également essentielles au matériel nécessaire à l'apprentissage de l'intelligence artificielle.

Les entreprises américaines comme Nvidia sont actuellement en tête du développement des puces d'IA et "peu d'entreprises [chinoises] peuvent rivaliser avec ChatGPT" en raison des restrictions à l'exportation", explique Mme Fung.

Si les industries chinoises de haute technologie, telles que l'IA de pointe, seront touchées, la production de technologies grand public, telles que les téléphones et les ordinateurs portables, ne sera pas affectée. En effet, "les contrôles à l'exportation sont conçus pour empêcher la Chine de développer une IA avancée à des fins militaires", explique Mme Schaefer.

Pour surmonter cette difficulté, la Chine a besoin de sa propre Silicon Valley, c'est-à-dire d'une culture de la recherche qui attire des talents d'horizons divers, explique Mme Fung.

"Jusqu'à présent, elle s'est appuyée à la fois sur les talents nationaux et sur ceux qui viennent de l'étranger et qui sont d'origine chinoise. Il y a une limite à l'homogénéité culturelle", ajoute-t-elle.

Pékin a tenté de combler le fossé grâce à son "Big Fund", qui offre des incitations massives aux entreprises de premier plan.

Mais elle a également resserré son emprise sur le secteur. En mars, Zhao Weiguo est devenu le dernier magnat de la technologie à être accusé de corruption par les autorités. L'attention portée par Pékin à certaines industries peut se traduire par des incitations financières et un allègement de la bureaucratie, mais elle peut aussi se traduire par une surveillance accrue, ainsi que par une augmentation de la peur et de l'incertitude.

"L'arrestation de Zhao est un message pour les autres entreprises d'État : ne jouez pas avec l'argent de l'État, en particulier dans le secteur des puces", déclare Mme Schaefer. "Il est maintenant temps de s'atteler à la tâche.