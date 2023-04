L'attaque de Poutine contre le réseau électrique ukrainien a-t-elle échoué ?

Crédit photo, EPA Légende image, Les frappes de cette semaine sur les villes ukrainiennes ont été les plus violentes depuis des semaines.

Author, Paul Kirby & Paul Adams

Role, BBC News

il y a 45 minutes

Les Ukrainiens profitent de l'arrivée du printemps. Les nuits sont encore froides, mais ils sortent d'un hiver marqué par les frappes de missiles russes qui ont coupé l'électricité, le chauffage et l'eau.

L'hiver a été très rude, mais il est désormais terminé, a déclaré le président Volodymyr Zelensky. L'Ukraine a encore de la chaleur et le pays est inébranlable, tel était le message.

Jusqu'à jeudi, l'Ukraine venait de passer plus de trois semaines consécutives sans coupure d'électricité et avait même un surplus dans le système.

Il n'y avait pas eu d'attaques russes depuis trois semaines non plus, et il semblait que la bataille de Vladimir Poutine pour réduire l'approvisionnement de l'Ukraine était terminée.

"En décembre, il a dit : "Oui, nous le faisons, mais qui a commencé à le faire ?

L'histoire était bien plus désespérée à ce moment-là. Pas moins de la moitié de l'infrastructure énergétique avait été endommagée et un expert ukrainien en sécurité nucléaire avait prévenu que la situation était proche du seuil critique.

Mais pendant ces semaines de calme, la Russie a accumulé des armes. Aux premières heures de jeudi, elle a tiré 81 missiles et laissé quatre régions aux prises avec des coupures d'électricité d'urgence.

Vendredi, un demi-million de personnes n'avaient toujours pas d'électricité à Kharkiv, la deuxième ville d'Ukraine.

"Il fait totalement froid maintenant. Nous avons de la nourriture, mais seule une partie a été cuisinée", a déclaré Oleksii en voyant l'autonomie de la batterie de son téléphone portable tomber à 14 %.

Légende image, Les "centres d'invincibilité" comme celui-ci à Kharkiv sont devenus une bouée de sauvetage pendant les coupures d'électricité hivernales.

Cinq cents personnes vivent dans son immeuble, et lorsqu'il s'est rendu au "centre d'invincibilité" de son quartier pour brancher son téléphone, il y avait trop de gens qui avaient la même idée.

Kiev a également été touchée et un hôpital accueillant 700 personnes a été privé de chauffage et d'eau chaude pendant plusieurs heures.

À Zhytomyr, à deux heures de route au sud de la frontière biélorusse, 150 000 personnes ont été privées d'électricité. Le maire a déclaré que les prochaines semaines seraient critiques et que des coupures d'électricité itinérantes menaçaient dans cette ville située à l'ouest de Kiev.

Mais Eugene Herasymchuk, un habitant de Zhytomyr, a terminé sa journée de travail par une journée de printemps ensoleillée et s'est montré confiant pour l'avenir.

"Nous avons passé trois semaines sans attaques et nous avons eu de l'électricité. Et le courant dans le système a permis aux autorités locales de mettre en service les trolleybus et les tramways. C'est un grand pas en avant, car avant cela, les transports publics étaient en pause".

Pour de nombreux Ukrainiens, le retour au réseau n'a pas tardé.

"On peut dire que l'Ukraine a gagné sur le front de l'énergie", a déclaré Tetyana Boyko, du réseau civique Opora, en saluant la flotte de travailleurs du secteur de l'énergie et l'aide internationale. "Prions, mais je pense que le pire scénario est passé.

Crédit photo, Reuters Légende image, Les Ukrainiens ont trouvé divers moyens de faire face aux coupures d'électricité et les générateurs sont très prisés.

L'hiver est peut-être terminé, mais Oleksii, à Kharkiv, pense que la bataille pour sauver l'approvisionnement en électricité de l'Ukraine des missiles de Vladimir Poutine se poursuivra tant que la Russie aura la capacité de la frapper.

Toutes les centrales thermiques et hydroélectriques ukrainiennes ont été endommagées depuis que la Russie a lancé son assaut contre l'infrastructure énergétique en octobre dernier. Kiev avait déjà perdu l'usage de la plus grande centrale nucléaire d'Europe, à Zaporizhzhia, qui est aux mains de la Russie.

Les sous-stations ont été réduites à des morceaux de métal tordu, incapables de transformer l'électricité en énergie pour les foyers et les entreprises.

Pendant deux semaines, au cœur de l'hiver, la BBC a suivi des équipes d'ingénieurs et de techniciens qui se sont empressés de réparer les dégâts causés par les missiles.

Une sous-station a été touchée six fois par des missiles ou des drones et le remplacement des transformateurs endommagés prendra du temps.

Plus d'informations de Paul Adams : En première ligne avec les ingénieurs en Ukraine

Les transformateurs sont rapidement devenus le besoin numéro un de l'Ukraine. Il lui en faut plus que ce que le monde peut produire en un an et, jusqu'à présent, un seul transformateur à haute tension a été envoyé, bien que des dizaines de machines de moindre puissance soient arrivées.

Légende image, Les missiles russes ont également visé des halls de turbines dans le but de paralyser l'approvisionnement en électricité.

Au fil de l'hiver, les forces armées ukrainiennes sont devenues plus habiles à abattre les missiles et les drones russes.

Mais cette semaine, seuls 34 missiles ont été détruits, car la Russie a utilisé d'autres armes à grande vitesse. Il s'agit notamment de missiles hypersoniques Kh-47 Kinzhal ainsi que de missiles anti-navires et anti-aériens.

"Ces missiles peuvent causer d'énormes destructions", a déclaré un responsable de l'industrie.

Jusqu'au début de la guerre à grande échelle de la Russie contre l'Ukraine en février 2022, il y avait 15 réacteurs nucléaires en service dans quatre centrales électriques. Six de ces réacteurs se trouvaient à Zaporizhzhia, dont l'armée d'occupation s'est emparée dès les premiers jours de l'invasion.

Depuis des mois, cette centrale est au centre d'une querelle nucléaire aux enjeux considérables, Moscou l'accusant de vouloir la raccorder au réseau électrique russe.

Les trois autres centrales se trouvent dans le sud de l'Ukraine, ainsi qu'à Rivne et Khmelnytskyi, dans l'ouest. À elles trois, elles produisent aujourd'hui la moitié de l'électricité ukrainienne.

Cela peut sembler sombre, mais la combinaison d'un hiver exceptionnellement doux et d'un travail acharné a permis à l'Ukraine de s'éloigner du bord du gouffre et le sentiment d'optimisme est palpable.

Les centrales électriques ont été restaurées et réparées. Une source du secteur a déclaré à la BBC qu'à mesure que les journées devenaient plus ensoleillées et plus chaudes, il deviendrait de plus en plus difficile pour la puissance militaire de la Russie de terroriser son pays.

La ville de Dnipro, au centre-est du pays, a subi plusieurs frappes de missiles meurtrières au cours de l'hiver, et cette semaine n'a pas dérogé à la règle.

En revanche, l'approvisionnement en énergie n'a connu aucun problème depuis des semaines.

"La ville s'est transformée. L'éclairage public est enfin rétabli et il n'est plus effrayant de se promener dans les rues de la ville", a déclaré Inna Shtanko, une jeune mère dont le fils est âgé de moins de deux ans.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les tramways circulent à Dnipro et l'éclairage public est rétabli, la vie reprend son cours normal.

Cuisiner et prendre une douche chaude font à nouveau partie de la routine quotidienne de sa famille. "Notre état psychologique s'est considérablement amélioré, car notre famille et d'autres mères peuvent facilement planifier notre journée".

L'histoire est similaire à Kherson, occupée par les forces russes jusqu'à ce qu'elles se retirent de l'autre côté de la rivière Dnipro en novembre dernier.

La vie a été difficile pendant plusieurs semaines après que les Russes ont laissé la ville méridionale sans services publics de base.

"Nous n'avons pas eu d'électricité pendant environ un mois et une semaine, puis deux heures par jour et, peu à peu, l'électricité a cessé de tomber en panne", explique Alexei Sandakov, un entrepreneur local.

Aujourd'hui, il peut s'enorgueillir d'une alimentation électrique régulière, même si la pression exercée sur le système est bien moindre qu'avant la guerre, car la population de 55 000 habitants ne représente qu'une fraction de ce qu'elle était avant l'invasion des Russes.

Le nombre d'habitants a chuté dans toute l'Ukraine, avec plus de huit millions de réfugiés au-delà de ses frontières, ce qui a également réduit la pression sur l'infrastructure énergétique. La consommation est en baisse et les réfugiés ne sont pas encore revenus, comme l'a fait remarquer un fonctionnaire.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les attaques de missiles russes frappent plus durement l'approvisionnement en électricité de Kiev.

L'impression générale est que les dégâts causés par cette dernière vague de missiles seront réparés rapidement.

Les dégâts sont considérables, mais les ingénieurs sont devenus très compétents pour rétablir l'électricité en quelques jours, même après une attaque majeure.

"C'est comme une compétition : à quelle vitesse peuvent-ils nous causer des dommages et à quelle vitesse pouvons-nous les réparer. Et nous sommes en train de gagner cette compétition", a indiqué Oleksandr Kharchenko, directeur du centre de recherche de l'industrie énergétique de Kiev.

À Zhytomyr, Eugene Herasymchuk pense que les choses s'améliorent. "Beaucoup d'Ukrainiens disent qu'il vaut mieux avoir un hiver froid et un hiver noir que 100 ans avec la Russie.

Selon M. Kharchenko, les Ukrainiens ont désormais tous les atouts en main, qu'il s'agisse de l'amélioration du climat, du soutien des donateurs internationaux ou du personnel professionnel de l'industrie de l'énergie. Mais il est plus réservé quant à l'avenir.