Une majorité d'Irakiens estiment que le pays était meilleur sous Saddam Hussein - enquête

Crédit photo, Getty Images

Author, Julien Hajj

Role, BBC Arabic

il y a 17 minutes

Selon une nouvelle enquête, une majorité d'Irakiens estiment que l'état du pays s'est dégradé depuis l'invasion menée par les États-Unis en 2003.

Cette enquête intervient alors que ce pays du Moyen-Orient riche en pétrole célèbre le 20e anniversaire du renversement du président Saddam Hussein.

Gallup International, un institut de sondage international à but non lucratif, a réalisé l'enquête en face à face dans les 18 gouvernorats d'Irak, auprès d'un échantillon national représentatif de 2 024 adultes en février 2023.

Interrogées sur l'état actuel de l'Irak par rapport à la situation qui prévalait avant l'invasion américaine, 60 % des personnes interrogées ont déclaré que la situation s'était détériorée, tandis que 40 % ont déclaré qu'elle s'était améliorée.

La majorité arabe chiite de l'Irak est devenue politiquement puissante après 2003, suscitant le ressentiment des Arabes sunnites, des Kurdes et d'autres communautés minoritaires.

Ce clivage sectaire est visible dans l'enquête : une majorité de musulmans sunnites, soit 54 %, estiment que la vie était meilleure sous Saddam Hussein.

Malgré ce sombre bilan, il y a quelques signes de progrès. Seule une personne interrogée sur trois qualifie l'état de l'Irak de "mauvais" aujourd'hui.

Lorsque Gallup International a consulté ses archives pour trouver la réponse à la même question en 2003, elle a constaté que près de deux Irakiens sur trois étaient du même avis.

Un homme de 45 ans vivant dans la province d'Anbar a déclaré à l'équipe chargée de l'enquête : "Il est difficile de déterminer si la situation s'est améliorée ou aggravée. Les changements sont porteurs d'espoir et nous avons tendance à oublier le passé. L'économie s'est peut-être améliorée, mais la production et la sécurité ont diminué".

Les États-Unis ont envahi l'Irak en 2003, convaincus que le pays possédait des "armes de destruction massive" (ADM) et que le régime de Saddam Hussein représentait une menace pour la sécurité mondiale.

Mais aucune preuve de l'existence d'ADM n'a jamais été trouvée. Au lieu de cela, la guerre a entraîné la mort de centaines de milliers d'Irakiens et une instabilité durable dans le pays.

Malgré les justifications du gouvernement américain, il semble que de nombreux Irakiens restent sceptiques quant aux véritables motifs de l'entrée en guerre.

Quelque 51 % des Irakiens pensent que les États-Unis ont envahi l'Irak pour voler ses ressources.

Ce sentiment est le plus fort dans les gouvernorats du sud-est et dans la province d'Anbar, qui sont riches en pétrole et en gaz.

Par ailleurs, 29 % des personnes interrogées pensent que l'objectif de l'invasion était de renverser le régime de Saddam Hussein. D'autres raisons, telles que servir les intérêts des entreprises de défense américaines, lutter contre le terrorisme et apporter la démocratie à l'Irak, sont moins populaires.

Lorsque l'invasion menée par les États-Unis a échoué, les milices sectaires sont descendues dans la rue. L'Iran, pays voisin, a également vu un moyen d'entrer dans le pays, d'autant plus que 60 % de la population irakienne sont des musulmans chiites, longtemps réprimés sous le régime de Saddam Hussein.

Avec la montée en puissance de l'État islamique, qui a trouvé un soutien parmi la population sunnite privée de ses droits dans le nord, une nouvelle lutte pour l'âme de l'Irak a commencé en 2014. Bagdad a bénéficié d'un soutien militaire important de la part des États-Unis et de leurs alliés et l'EI a été chassé en 2018. Depuis lors, un semblant de stabilité est revenu.

Les Irakiens sont divisés sur l'avenir de l'engagement américain dans leur pays, selon l'enquête. Le nombre de soldats américains a atteint un sommet de près de 170 000 au plus fort de la montée en puissance en 2007 et s'élève aujourd'hui à environ 2 500 soldats.

Les personnes interrogées qui vivent dans le sud de l'Irak sont favorables à un retrait immédiat des États-Unis, tandis que celles qui vivent dans le nord du pays, y compris dans la région du Kurdistan irakien, estiment qu'un certain niveau de présence américaine est nécessaire.

Quelque 75 % des chiites irakiens interrogés considèrent l'arrivée des forces de la coalition américaine comme une mauvaise chose. Ils placent leur soutien dans la Russie en tant qu'allié politique et sécuritaire. Compte tenu des relations étroites entre Téhéran et Moscou, ce n'est pas une surprise dans une région instable.

Sur le plan économique, la Chine a joué un rôle plus important au Moyen-Orient ces dernières années, même si la région est traditionnellement placée sous le parapluie sécuritaire des États-Unis. Pékin a récemment annoncé une "détente" entre l'Iran et l'Arabie saoudite, qui ont accepté de renouer des liens diplomatiques.

Mais l'avenir des jeunes est sombre, comme en témoigne le mouvement social Tishreen ou Octobre, qui a débuté dans les rues de Bagdad en 2019 et a été brutalement réprimé.

Alors que 47% des Irakiens interrogés veulent rester et construire un nouveau pays, 25%, soit une personne sur quatre, veulent partir.

Une personne anonyme a déclaré à l'enquête : "Un nombre croissant de jeunes Irakiens, en particulier les hommes vivant à Bagdad, envisagent un avenir meilleur en dehors du pays".

Et si l'on ventile les résultats par âge, ils sont tout aussi éloquents. Près d'un Irakien sur trois âgé de 18 à 24 ans souhaite quitter le pays, ce qui constitue une mise en cause brutale de la classe politique du pays et des problèmes de corruption qui perdurent.

Mais les complexités de l'Irak ne peuvent être réduites à des statistiques. Pour des millions d'Irakiens, les deux dernières décennies ont été marquées par des traumatismes et des troubles.

Pourtant, une nouvelle génération émerge, héritant du fardeau du passé tout en s'efforçant de façonner un avenir meilleur.

Avec au moins 40 % de la population irakienne âgée de moins de 15 ans, cette jeune génération semble privilégier la sécurité économique et les possibilités d'emploi, tout en aspirant à la paix et à la stabilité.

Il faut espérer que les dirigeants irakiens et les bailleurs de fonds internationaux sauront relever le défi.

La marge d'erreur est de +/- 2,2 %. L'enquête a utilisé un script qui a permis de sélectionner les personnes interrogées de manière aléatoire et de vérifier les réponses aux questions sensibles. Plus de 50 % des personnes travaillant sur le terrain étaient des femmes et ont interrogé des femmes.

Journalisme de données : Leoni Robertson

Conception et illustrations : Raees Hussain et Ismail Moneer