Comment un imposteur a pris la relève au sein d'une famille dont le fils a disparu

Crédit photo, RONNY SEN Légende image, Dayanand Gosain s'est fait passer pour le fils disparu d'un propriétaire terrien et a vécu avec la famille pendant 41 ans

il y a une heure

Un tribunal indien a envoyé en prison un homme reconnu coupable de s'être fait passer pour le fils d'un riche propriétaire pendant 41 ans. Soutik Biswas, de la BBC, reconstitue une histoire captivante de tromperie et de retard de la justice.

En février 1977, un adolescent a disparu alors qu'il rentrait de l'école dans l'État oriental du Bihar.

Kanhaiya Singh, fils unique d'un zamindar (propriétaire terrien) aisé et influent du district de Nalanda, rentrait d'une deuxième journée d'examens. Sa famille a déposé un rapport de personne disparue auprès de la police.

Les efforts déployés pour retrouver Kanhaiya sont restés vains. Son père vieillissant a sombré dans la dépression et a commencé à consulter des charlatans. Un chaman du village lui dit que son fils est vivant et qu'il "apparaîtra" bientôt.

En septembre 1981, un homme d'une vingtaine d'années est arrivé dans un village situé à 15 km à peine de l'endroit où vivait Kanhaiya.

Il était vêtu de safran et disait chanter et mendier pour vivre. Il a dit aux habitants qu'il était le "fils d'une personne éminente" de Murgawan, le village du garçon disparu.

Ce qui s'est passé ensuite n'est pas tout à fait clair. Mais ce que l'on sait, c'est que lorsque la rumeur que son fils disparu était revenu est parvenue à Kameshwar Singh, il s'est rendu au village pour voir par lui-même.

Certains de ses voisins qui avaient accompagné Singh lui ont dit que l'homme était bien son fils et il l'a ramené chez lui.

"Mes yeux sont défaillants et je ne peux pas le voir correctement. Si vous dites que c'est mon fils, je le garderai", a dit Singh aux hommes, selon les archives de la police.

Crédit photo, RONNY SEN Légende image, Murgawan est un petit village de 1 500 habitants dans le district de Nalanda au Bihar

Quatre jours plus tard, la nouvelle du retour de son fils est parvenue à la femme de Singh, Ramsakhi Devi, qui était en visite dans la capitale de l'État, Patna, avec sa fille, Vidya. Elle s'est précipitée au village et, à son arrivée, a réalisé que l'homme n'était pas son fils.

Kanhaiya, dit-elle, avait une "marque de coupure sur le côté gauche de sa tête", qui manquait à cet homme. Il n'a pas non plus reconnu un enseignant de l'école du garçon. Mais Singh était convaincu que l'homme était leur fils.

Quelques jours après l'incident, Ramsakhi Devi a déposé une plainte pour usurpation d'identité et l'homme a été brièvement arrêté et a passé un mois en prison avant d'être libéré sous caution.

Ce qui s'est passé au cours des quatre décennies suivantes est une histoire effrayante de tromperie dans laquelle un homme a prétendu être le fils disparu du propriétaire et s'est infiltré dans sa maison.

Alors même qu'il était en liberté sous caution, il a pris une nouvelle identité, est allé à l'université, s'est marié, a élevé une famille et s'est procuré plusieurs fausses identités.

Grâce à ces identités, il a voté, payé des impôts, fourni des données biométriques pour obtenir une carte d'identité nationale, obtenu un permis de port d'arme et vendu 37 hectares de la propriété de Singh.

Il a refusé catégoriquement de fournir un échantillon d'ADN à comparer avec celui de la fille du propriétaire pour prouver qu'ils étaient frères et sœurs. Et dans un geste qui a stupéfié le tribunal, il a même essayé de "tuer" son identité originale avec un faux certificat de décès.

L'histoire de l'imposteur est un commentaire sinistre sur l'incompétence des autorités et la lenteur du système judiciaire indien : près de 50 millions d'affaires sont en suspens dans les tribunaux du pays et plus de 180 000 d'entre elles le sont depuis plus de 30 ans.

Dans les registres officiels, l'homme est curieusement enregistré sous le nom de Kanhaiya Ji - une formule honorifique indienne. Un prénom et un second nom sont une forme d'identification universellement acceptée.

Sauf que, selon les juges qui ont déclaré l'homme coupable d'usurpation d'identité, de tricherie et de conspiration et l'ont envoyé en prison pour sept ans, son vrai nom était Dayanand Gosain, originaire d'un village du district de Jamui, à quelque 100 km de son domicile "adoptif".

Crédit photo, RONNY SEN Légende image, Une photo de Dayanand Gosain lors de son mariage en 1982

Une photo en noir et blanc de Dayanand Gosain prise lors de son mariage en 1982 - un an après son entrée dans la famille Singh - montre un homme clair avec une fine moustache. Il porte un voile décoratif léger et regarde au loin.

La plupart des faits le concernant avant son entrée dans la famille Singh sont flous.

Ses documents officiels indiquent des dates de naissance différentes : janvier 1966 dans son dossier scolaire, février 1960 sur sa carte d'identité nationale et 1965 sur sa carte d'électeur.

Une carte de l'administration locale datant de 2009 et permettant d'accéder aux rations alimentaires indique que son âge est de 45 ans, ce qui signifie qu'il est né en 1964. La famille de Gosain a signalé qu'il avait "environ 62 ans", ce qui correspondrait à sa date de naissance figurant sur la carte nationale.

Les enquêteurs ont pu confirmer que Gosain était le plus jeune des quatre fils d'un fermier de Jamui, qu'il chantait et mendiait pour gagner sa vie et qu'il avait quitté sa maison en 1981. Chittaranjan Kumar, un officier de police senior de Jamui, dit que Gosain s'est marié tôt, mais que sa femme l'a quitté peu après.

"Le couple n'a pas eu d'enfants et sa première femme s'est remariée et s'est installée", dit M. Kumar. Il a également retrouvé la trace d'un homme du village qui avait identifié Gosain au tribunal pendant l'affaire.

Il était assez bien connu dans son village natal que Gosain vivait avec la famille d'un propriétaire à Nalanda", a écrit le juge Manvendra Mishra dans son verdict.

Crédit photo, RONNY SEN Légende image, Gautam Kumar dit qu'il ne croit pas que son père soit un imposteur

Singh a fait marier Gosain à une femme de sa propre caste de propriétaires terriens un an après l'avoir ramené chez lui. Selon un document dont dispose la famille, Gosain a passé une licence d'anglais, de politique et de philosophie dans un collège local, qui a jugé sa conduite "satisfaisante".

Au fil des ans, Gosain a eu deux fils et trois filles. Après la mort de Singh, il a hérité de la moitié d'un manoir de deux étages, presque centenaire, à Murgawan. (L'autre moitié cloisonnée par un muret appartient à une autre branche de la famille de Singh).

Surplombant un grand réservoir d'eau, entourée de manguiers et de goyaviers et protégée par une porte en fer non peinte et des murs de briques, la maison a un air de décrépitude. Avec trois générations vivant sous son toit, la maison de 16 pièces aurait autrefois vibré de vie.

Aujourd'hui, l'endroit est d'un calme inquiétant. La cour n'est pas entretenue, et une machine à décortiquer le blé pourrie gît dans un coin.

Gautam Kumar, le fils aîné de Gosain, raconte que son père restait généralement à la maison et gérait quelque 30 hectares de terres agricoles. La terre produit du riz, du blé et des légumineuses, et est principalement exploitée par des travailleurs sous contrat.

Crédit photo, RONNY SEN Légende image, Gosain (à l'extrême gauche) avec sa fille pose avec Kameshwar Singh (assis sur le berceau) et Ramsakhi Devi, debout derrière Singh

Gautam Kumar affirme que la famille n'a jamais discuté de l'"affaire d'usurpation d'identité" avec son père.

"C'est notre père. Si mon grand-père l'avait accepté comme son fils, qui sommes-nous pour le remettre en question ? Comment pouvez-vous ne pas faire confiance à votre père ?" demande-t-il.

"Maintenant, après toutes ces années, nos vies et nos identités sont suspendues en équilibre parce que l'identité de mon père a été retirée. Nous vivons dans une telle anxiété."

Au tribunal, le juge Mishra a demandé à Gosain où il avait vécu et avec qui pendant les quatre années de sa disparition.

Gosain est resté évasif dans ses réponses. Il a dit au juge qu'il avait séjourné avec un saint homme dans son ashram à Gorakhpur, une ville de l'État voisin d'Uttar Pradesh. Mais il n'a pu fournir aucun témoin pour étayer ses dires.

Gosain a également déclaré aux juges qu'il n'avait jamais prétendu être le fils perdu du propriétaire. Il explique que Singh m'a seulement "accepté comme son fils et m'a ramené chez lui".

"Je n'ai trompé personne en me faisant passer pour un autre. Je suis Kanhaiya", a-t-il dit.

Crédit photo, RONNY SEN Légende image, La seule photo existante de Kanhaiya Singh, à l'âge de 16 ans

Sur sa seule photo existante - une photo d'identité de studio en noir et blanc, mutilée par des broches dans les documents judiciaires - Kanhaiya Singh, les cheveux soigneusement séparés et vêtu d'une chemise de couleur claire, regarde fixement l'appareil. L'ironie est que Kanhaiya, qui avait 16 ans lorsqu'il a disparu, a été pratiquement oublié à Murgawan, un village endormi d'environ 1 500 habitants, pour la plupart des hindous de la caste supérieure, situé à une centaine de kilomètres de Patna. Gopal Singh, un avocat chevronné de la Cour suprême et un parent, se souvient de Kanhaiya comme d'un garçon "timide et aimable". "Nous avons grandi ensemble, nous avions l'habitude de jouer ensemble. Quand il a disparu, il y a eu un tollé", raconte-t-il. "Et quand l'homme est apparu quatre ans plus tard, il ne ressemblait pas du tout à Kanhaiya. Mais son père insistait sur le fait qu'il était son fils perdu. Alors que pouvions-nous faire ?" Kameshwar Singh, qui est mort en 1991, était un propriétaire influent, possédant, selon une estimation, plus de 60 hectares de terres. Il a été élu au conseil de village pendant près de quatre décennies et comptait parmi ses proches des avocats de la Cour suprême et un membre du parlement. Singh avait sept filles et un fils (Kanhaiya) issus de deux mariages - le garçon était le plus jeune et, de l'avis général, son enfant préféré et son héritier naturel. Il est intéressant de noter que le propriétaire malade n'est jamais allé au tribunal pour défendre Gosain. "J'avais dit aux villageois", dit Singh à la police, "que si nous découvrons que cet homme n'est pas mon fils, nous le rendrons."

Crédit photo, RONNY SEN Légende image, Le faux certificat de décès qui dit que Gosain est mort en 1982

L'affaire a été entendue pendant quatre décennies par au moins une douzaine de juges. Finalement, un tribunal de première instance a tenu les audiences sans interruption pendant 44 jours à partir de février de cette année et a rendu son verdict début avril.

Le juge Mishra a déclaré Gosain coupable. En juin, une juridiction supérieure a confirmé l'ordonnance et imposé à Gosain sept ans de "prison rigoureuse".

Le tribunal estime que les sept témoins de la défense n'étaient pas fiables. "Nous n'avons jamais pris cette affaire au sérieux. Nous aurions dû mieux rassembler nos preuves. Nous n'avons jamais pensé qu'il y avait le moindre doute sur l'identité de mon père", affirme Gautam Kumar.

Le drame du tribunal a atteint son paroxysme lorsque la défense a produit un certificat de décès, déclarant que Dayanand Gosain était mort.

Mais le certificat était truffé d'incohérences. Il était daté de mai 2014, mais indiquait que Gosain était mort en janvier 1982.

L'officier de police Chittaranjan Kumar dit que lorsqu'il a vérifié les registres locaux, il n'a trouvé aucune trace du décès de Gosain. Les fonctionnaires locaux lui ont dit que le certificat était "manifestement faux". M. Kumar a déclaré : "Il est très facile d'obtenir des documents falsifiés ici."

Le tribunal a demandé à la défense pourquoi un certificat de décès avait été établi 32 ans après la mort de la personne et l'a rejeté comme un faux.

"Pour prouver qu'il est Kanhaiya, Gosain s'est suicidé", explique le juge Mishra.

La preuve irréfutable contre Gosain était son refus de donner un échantillon d'ADN, que l'accusation avait demandé pour la première fois en 2014. Pendant huit ans, il a fait de l'obstruction et ce n'est qu'en février dernier qu'il a fait une déclaration écrite refusant de donner son échantillon.

"Aucune autre preuve n'est maintenant nécessaire", indique le tribunal.

"L'accusé sait qu'un test ADN exposerait sa fausse déclaration".

"La charge de la preuve incombe à l'accusé qui doit prouver son identité", ajoute le juge.

Crédit photo, AFP Légende image, Dayanand Gosain a été reconnu coupable d'usurpation d'identité, de tricherie et de conspiration

La condamnation de Gosain pourrait être la partie visible de l'iceberg proverbial, selon les avocats.

Le tribunal estime qu'il y a eu une conspiration plus large impliquant plusieurs personnes de Murgawan qui ont aidé à "planter" Gosain dans la famille de Singh comme son fils perdu.

Le juge soupçonne ces personnes d'avoir acheté des terres appartenant à Singh et vendues plus tard par Gosain en tant qu'héritier naturel. Ces deux allégations doivent encore faire l'objet d'une enquête.

"Une énorme conspiration a été ourdie contre ma famille [pour s'emparer] de nos biens, en profitant de la mauvaise santé et de la vue défaillante de mon mari", a confié Ramsakhi Devi, décédée en 1995, au tribunal.

De nombreuses questions restent sans réponse dans cette histoire de tromperie et de duplicité.

Qu'advient-il des terrains vendus par Singh sous une fausse identité ? Les parcelles seront-elles reprises aux acheteurs et réparties entre ses filles survivantes qui sont les héritiers naturels ? Comment les fausses identités de Gosain seront-elles traitées ?

Et surtout, où est Kanhaiya ?

Selon la loi indienne, une personne disparue depuis plus de sept ans est présumée morte.