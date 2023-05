Le Japon connaît une crise de rhume des foins : la Seconde Guerre mondiale en est-elle la cause ?

il y a une heure

Des millions de Japonais célèbrent chaque année l'arrivée des délicates fleurs de cerisier qui annoncent le printemps. Mais le changement de saison s'accompagne aussi de semaines pénibles d'éternuements incessants, de congestion nasale et de larmoiements. Mais peu de gens, même dans ce pays asiatique, feraient le lien entre ce problème de santé publique et la Seconde Guerre mondiale (1939-1945) - ou comme une conséquence possible du changement climatique.

Le rhume des foins, comme on appelle communément l'allergie au pollen, touche des proportions variables de personnes dans le monde - au Royaume-Uni, c'est au moins une personne sur quatre, selon le Service national de santé britannique, contre moins de 10 % aux États-Unis.

Le Japon, cependant, est dans une autre catégorie : une étude menée en 2019 par une équipe de médecins japonais multidisciplinaires a révélé que près de 40 % des 123 millions d'habitants du pays souffraient d'une forme ou d'une autre de cette maladie, connue localement sous le nom de "kafunsho" (maladie du pollen).

Il y a vingt ans, selon le journal Japan Times, l'incidence n'était que de 20 %.

Légende image, Le "Kafunsho" coûte à l'économie japonaise environ 2,2 milliards de dollars par an.

L'Agence forestière japonaise a estimé que l'allergie au pollen entraînait des pertes économiques d'au moins 2,2 milliards de dollars par an, notamment en raison des frais médicaux et de la baisse de productivité des travailleurs. Début avril, le Premier ministre Fumio Kishida a déclaré qu'il s'agissait d'un "problème social" et a chargé ses ministres de trouver une réponse.

Mais le rhume des foins est-il si grave au Japon ?

Les grains de pollen de nombreuses plantes provoquent des réactions allergiques. Mais au Japon, le problème est lié à deux espèces d'arbres : les cèdres et les cyprès.

Ces deux espèces sont originaires du pays et font partie de son paysage depuis des centaines d'années, alors pourquoi sont-elles devenues un problème ?

Légende image, Les cèdres remplissent l'air d'énormes nuages de pollen chaque printemps.

"Pendant la Seconde Guerre mondiale, les forêts japonaises ont été abattues et dévastées", a déclaré à la BBC Iwao Uehara, professeur au département de foresterie de l'université d'agriculture de Tokyo.

"En raison de la pénurie de bois après la guerre, un grand nombre de cèdres et de cyprès ont été plantés, car ils poussent relativement vite.

Selon David Fedman, historien à l'université de Californie-Irving spécialisé dans l'histoire environnementale du Japon, ces arbres étaient donc idéaux pour répondre aux besoins en bois de la reconstruction du pays. Les plantations se sont donc multipliées.

"L'un des besoins les plus pressants du Japon immédiatement après la guerre était de trouver des matériaux pour la reconstruction urbaine", explique David Fedman.

Légende image, Le pollen provoque également des allergies chez les animaux tels que les singes.

"Il convient de rappeler ici la campagne de bombardements incendiaires qui a dévasté les bâtiments japonais, essentiellement en bois, au cours des derniers mois de la Seconde Guerre mondiale.

Mauvaises affaires

L'occupation du Japon par les troupes alliées a pris fin en 1952, mais les plantations de cèdres et de cyprès ont continué à s'étendre au cours des années suivantes.

Dans certains cas, les forêts naturelles ont été défrichées et remplacées par des monocultures de cèdre et de cyprès, a expliqué le professeur Uehara.

"Le cèdre japonais représente aujourd'hui 45 % des forêts plantées du Japon, et le cyprès 25 %", a-t-il déclaré.

Les deux arbres dépendent également de la pollinisation par le vent pour se reproduire, ce qui signifie qu'ils libèrent de grandes quantités de pollen dans l'air.

Légende image, Le bois était un matériau dont le Japon avait grand besoin dans le cadre de sa reconstruction d'après-guerre.

Les vastes plantations sont devenues une mauvaise affaire dans les décennies suivantes, principalement en raison de la chute du prix du bois importé à partir des années 1970.

L'absence d'exploitation du bois local a entraîné une densification des forêts de cèdres et une augmentation de la taille des arbres, ce qui a aggravé le problème des nuages de pollen.

Le ministère japonais de l'agriculture estime que les forêts de cèdres couvrent à elles seules 12 % du territoire national.

Certains arbres apprécient le changement climatique

Toutefois, le professeur Uehara a ajouté que le cèdre et le cyprès ne sont pas les seuls "coupables" de la crise du rhume des foins au Japon. Il existe d'autres facteurs aggravants tels que la pollution de l'air dans les villes - certaines particules polluantes se lient au pollen, le rendant plus allergène.

Enfin, il y a le changement climatique. Selon les scientifiques, le réchauffement des températures fait que les arbres du monde entier produisent plus de pollen, pendant plus longtemps et plus tôt dans l'année qu'auparavant.

Légende image, Les scientifiques avertissent que l'augmentation des températures entraîne des saisons polliniques plus longues et plus intenses.

Dans une étude publiée en mars 2022, des chercheurs de l'Université du Michigan ont constaté qu'entre 1990 et 2018, la durée de la saison pollinique aux États-Unis et au Canada avait augmenté d'au moins 20 jours et la concentration de pollen dans l'air de 21 %. Selon les auteurs, cela est dû en grande partie au réchauffement climatique.

L'association météorologique japonaise a signalé en avril que la libération de pollen dans certaines régions du pays commençait deux semaines plus tôt en 2023 que l'année dernière.

Les médias japonais ont spéculé sur les mesures que le gouvernement pourrait prendre pour atténuer la crise du rhume des foins, depuis la coupe des forêts de cèdres jusqu'à l'utilisation de l'IA pour suivre les émissions de pollen.

Mais le professeur Uehara estime que le problème est plus profond et qu'il est porteur d'une profonde leçon, pas seulement pour le Japon : la destruction de la biodiversité peut avoir des conséquences imprévues des dizaines d'années plus tard.

"La principale mesure aurait dû être de promouvoir les forêts mixtes composées de cèdres et d'autres espèces", a-t-il déclaré.