Les musulmans qui ont sauvé des milliers de Juifs de l'Holocauste par code d'honneur

L'Albanie était l'un des rares pays européens à compter une population juive plus importante à la fin de la Seconde Guerre mondiale qu'au début.

Des familles albanaises, pour la plupart musulmanes, ont accueilli chez elles et hébergé des milliers de réfugiés de pays tels que l'Allemagne et l'Autriche, qui fuyaient les persécutions du régime nazi.

Dès 1938, un an avant le début de la guerre, le roi Zog Ier d'Albanie avait offert l'asile politique à plus de 300 Juifs, qui s'étaient même vu accorder la citoyenneté albanaise.

Mais la protection du pouvoir n'a pas duré longtemps. En 1939, l'Italie a envahi l'Albanie, l'a déclarée protectorat et le roi Zog Ier a été contraint de fuir. Le pays étant sous l'autorité de Benito Mussolini, il est devenu plus difficile pour les Juifs d'entrer dans le pays.

Cependant, à la fin de la guerre, en 1945, l'Albanie comptait plus de 3 000 réfugiés juifs sur son territoire. Ce nombre élevé s'explique par la solidarité traditionnelle de ses citoyens et par un code d'honneur appelé Besa.

"Les Albanais ont accueilli les Juifs dans leurs familles, les ont nourris, se sont occupés d'eux, les ont cachés. Et chaque fois que la situation devenait plus dangereuse, ils trouvaient le moyen de les déplacer vers d'autres endroits", a déclaré à la BBC Shirley Cloyes DioGuardi, de l'Albanian American Civic League (Ligue civique albano-américaine) aux États-Unis.

C'est le cas d'Arslan Rezniqi, un commerçant en alimentation qui a risqué sa vie et celle de sa famille pour sauver des centaines de réfugiés juifs, comme le raconte Helena Bonham Carter dans le podcast History's Secret Heroes .

Besa, le code d'honneur albanais

Le code d'honneur de la Besa est une règle morale stricte basée sur la compassion et la tolérance envers les autres. Besa signifie "engagement d'honneur" et, bien qu'il faille remonter aux traditions orales du XVe siècle pour en trouver l'origine, il perdure chez les Albanais.

"La Besa associe l'honneur personnel au respect et à l'égalité avec les autres. L'une de ses principales valeurs est la protection inconditionnelle d'un invité, qui peut aller jusqu'à risquer sa propre vie", explique M. DioGuardi.

La tradition a été transmise pendant des siècles dans le cadre du Kanun, un ensemble de lois coutumières non écrites créées au 15e siècle pour gouverner les tribus du nord de l'Albanie, a déclaré Orgest Beqiri à la BBC.

Si le Kanun est considéré comme la source originelle de la Besa, nombreux sont ceux qui affirment que la tradition est en fait encore plus ancienne et que le Kanun n'a fait que mettre des mots sur des traditions tribales qui existaient bien avant.

La plupart des Juifs qui sont venus en Albanie - où vit une grande partie de la communauté albanaise - se sont cachés dans de petits villages et dans les montagnes. Ils avaient donc très peu de chances d'être découverts par les autorités.

Les réfugiés étaient cachés dans des bunkers souterrains et des grottes de montagne. Mais parfois, ils n'avaient même pas besoin de se cacher.

Et c'est ce qui s'est passé. Lorsque les nazis ont occupé l'Albanie, ils ont exigé des autorités albanaises qu'elles leur fournissent des listes de Juifs à déporter. Mais les autorités locales ont refusé.

Si la Seconde Guerre mondiale a été l'une des épreuves les plus rudes auxquelles ce code social a été confronté, les persécutions du régime nazi n'ont été ni le premier ni le dernier défi.

Une règle, pas une exception

L'histoire se répète même si l'époque et les victimes changent.

Quelques années plus tard, dans les années 1990, plus de 500 000 réfugiés, pour la plupart d'origine albanaise, ont quitté le Kosovo pour entrer en Albanie, fuyant les forces militaires serbes.

"Les familles albanaises se rendaient dans les camps de réfugiés kosovars, cherchaient une famille et la ramenaient chez elles. Il ne s'agissait pas de parents ou d'amis, mais d'étrangers, mais les Albanais les accueillaient, les nourrissaient, les habillaient, les traitaient comme s'ils faisaient partie de la famille", a déclaré à la BBC Nevila Muka, petite-fille d'une Albanaise qui avait secouru une famille de réfugiés.

Lorsqu'on demande à Nevila pourquoi elle pense que sa grand-mère a agi de la sorte, elle hausse les épaules et répond : "C'est la manière albanaise. C'est la Besa.

Si certains des aspects les plus rigides de la besa ont perdu de leur force au fil du temps, le sens général du devoir et de l'hospitalité a perduré dans la société albanaise.

Aujourd'hui, l'Albanie offre à nouveau l'asile, cette fois aux personnes en provenance du Moyen-Orient. Après le retrait précipité des États-Unis d'Afghanistan et la prise de contrôle du pays par les talibans, des dizaines d'Afghans sont arrivés en Albanie.

La ministre albanaise des affaires étrangères, Olta Xhacka, a déclaré sur les réseaux sociaux que l'Albanie "accueillera fièrement 4 000 réfugiés afghans grâce à leur bonne volonté. Elle ne sera jamais le centre des politiques anti-immigration des pays plus grands et plus riches".