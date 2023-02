"Le jour où j'ai découvert que je suis noire"

Author, Vinícius Lemos

Role, BBC News Brazil

il y a une heure

Crédit photo, Edu Luz Légende image, Lua Bernardo a découvert qu'elle était noire seulement après avoir eu 25 ans.

Lorsque la musicienne de 35 ans Lua Bernardo a été invitée à participer en tant que mannequin à un cours de maquillage en 2014, elle a découvert quelque chose qu'elle ne savait pas jusque-là : le fait qu'elle est une femme noire.

"Une de mes amies suivait un cours de maquillage et voulait faire un style afro sur une mariée noire et m'a invitée à être mannequin. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à penser (au fait d'être une femme noire)", commente Lua à BBC News Brasil.

Fille d'une mère blanche et d'un père noir, avec lesquels elle n'a pas grandi, Lua affirme avoir passé plus de deux décennies sans comprendre qu'elle est noire. "Je ne l'ai découvert que lorsque j'avais presque 27 ans", a-t-il déclaré à BBC News Brasil.

Des découvertes comme celle de Lua ne sont pas rares chez les Brésiliens. Sur les réseaux sociaux, plusieurs personnes racontent le moment où elles ont découvert qu'elles étaient noires.

Dans un livre intitulé Quand je me suis découverte noire, l'écrivaine Bianca Santana raconte sa découverte. "J'ai 30 ans, mais je suis noire depuis dix ans. Avant, j'étais métis", commence-t-elle, racontant des expériences qu'elle a vécues ou entendues d'autres femmes et hommes sur la façon dont ils se sont découverts en tant que noirs.

Plus récemment, le sujet est devenu d'actualité après qu'une participante de l'émission de téléréalité Big Brother Brasil s'est découverte noire.

La participante Paula Freitas a déclaré l'avoir appris pendant le confinement. "Je le jure, j'ai découvert qu'il y avait une femme noire ici", a-t-elle dit.

Crédit photo, TÉLÉVISION GLOBO Légende image, Paula Freitas a déclaré s'être découverte noire lors de l'émission de téléréalité Big Brother Brasil.

Le médecin Fred Nicácio a commenté que "plusieurs noirs découvrent qu'ils sont noirs au collège".

Ces différentes manières de se renseigner sur le sujet, souligne la chercheuse Daniela Gomes, font partie de l'histoire de nombreux Noirs.

"Un Blanc n'a aucun doute sur qui il est, il se regarde dans le miroir et se reconnaît. Maintenant, une personne noire, dont la noirceur a été niée ou remise en question, se regarde dans le miroir et ne se voit pas comme noire, parce que les Noirs sont différents", explique Daniela, qui est professeur d'études sur la diaspora africaine à la California State University à San Francisco Diego (SDSU).

Découverte tardive

C'est à partir de cette découverte que beaucoup de choses vécues dans le passé commencent à avoir un sens pour ces personnes, souligne Daniela.

"Ce n'est pas comme si je me suis réveillée un matin et que j'étais noire. C'est que vous venez de comprendre que les agressions que vous avez subies, petites ou grandes, sont survenues à cause du racisme, vous comprenez des opportunités que vous avez perdues et jusque-là qui n'avaient pas de nom (jusqu'à ce que vous vous reconnaissiez comme une personne noire). A partir de cette prise de conscience, cela commence à avoir un nom : le racisme", raconte la chercheuse.

Dans le cas de Lua, cette découverte l'a amenée à se remémorer des situations du passé qu'elle considère désormais comme des épisodes de racisme.

"J'ai compris que certains commentaires, comme celui que mes cheveux étaient très crépus et avaient besoin d'un fer plat, pointaient déjà cela, mais je ne l'ai jamais mis en relation avec une question de race car j'étais dans ce contexte familial très blanc", raconte la musicienne.

"Même avec mes cheveux et quelques traits négroïdes, je n'y avais jamais pensé. Le contexte familial (composé de blancs) ne m'y a jamais fait penser", ajoute-t-elle.

La découverte qu'elle est une femme noire a été fondamentale pour sa vie, évalue Lua.

"Cette découverte m'a marqué dans un lieu d'appartenance, de compréhension de ce lieu d'être dans une famille blanche."

"J'ai commencé à avoir l'impression d'appartenir à une communauté noire, avec des Noirs. À tel point qu'aujourd'hui la plupart de mes amis sont naturellement noirs, parce que je cherchais cette connexion", explique Lua, qui considère qu'entrer à l'université l'a aussi aidée à mieux comprendre l'importance de la lutte contre le racisme.

Crédit photo, Edu Luz Légende image, Lua affirme qu'elle a mieux compris ses origines après avoir découvert qu'elle était noire

"Un processus douloureux mais nécessaire"

Selon la dernière enquête nationale par sondage auprès des ménages de l'IBGE (Institut brésilien de géographie et de statistique), en 2021, la population noire représente 56,1% au Brésil. Cela inclut les personnes qui "se déclarent noires et brunes", telles que définies par le Statut d'égalité raciale de 2010.

Selon cette enquête de 2021, les pardos (métis) représentent environ 100 millions de Brésiliens. Ils représentent 47 % de la population brésilienne, devant les blancs (43 %), les noirs (9,1 %) et la somme entre indigènes et jaunes (0,9 %).

Le professeur Daniela Gomes déclare que le Brésil a une mentalité raciale construite pour blanchir les gens, "un processus de blanchiment de la population construit pour nier la noirceur et le racisme".

"À l'époque, ce blanchiment de la population a construit une mentalité d'une nation où, d'une part, plus elle est sombre plus elle est touchée par le racisme et, d'autre part, le racisme n'existe pas dans l'esprit de la grande majorité des la population", précise-t-elle.

"Dans le pays il y a un inconscient collectif où la mentalité raciale vise à faire comprendre aux gens qu'être noir n'est pas cool. Par conséquent, ils peuvent essayer en quelque sorte de ne pas être noirs. Cela va de ne pas s'entendre avec les Noirs au point de ne pas s'impliquer avec eux", explique Daniela.

La chercheuse affirme que le processus de sensibilisation raciale est fondamental.

Comment je réponds à ceux qui me traitent de "traître à la race" 1 novembre 2021

"Cela implique beaucoup de choses, à commencer par un espace social. Cela fait partie d'une reprise de conscience qui peut impliquer des situations telles que l'accès à d'autres espaces, faire partie de groupes militants ou se retrouver isolé dans un environnement majoritairement blanc dans lequel on est la seule personne noire", dit-elle.

Elle souligne que cette découverte peut être un processus douloureux, qui demande un soutien affectif et qui peut avoir besoin d'être bien accueilli par la famille et même par les mouvements militants.