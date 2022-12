Ce que dit le Coran sur l'homosexualité et pourquoi elle est punie dans le monde musulman

il y a une heure

La Coupe du monde au Qatar a une fois de plus mis l'accent sur l'un des problèmes les plus controversés concernant ce pays et d'autres pays islamiques : la répression contre les personnes de la communauté LGBT+.

Au Qatar, par exemple, avoir des relations sexuelles avec des personnes du même sexe peut entraîner une peine pouvant aller jusqu'à 7 ans de prison. Et ce n'est pas le pays le plus dur sur ce plan.

L'Iran, l'Arabie Saoudite, le Soudan ou le Yémen -parmi d'autres pays islamiques- envisagent la peine de mort comme punition pour ces actes.

On peut affirmer que la répression contre les gays et les lesbiennes est aujourd'hui plus importante dans le monde islamique que dans les sociétés de traditions chrétienne, bouddhiste, hindoue, confucéenne ou juive.

Ses chefs spirituels, des ayatollahs iraniens au grand mufti saoudien, considèrent l'homosexualité comme un crime qui contrevient aux normes de l'islam et doit être sévèrement puni.

Mais est-ce bien ce qu'affirment le Coran et d'autres textes sur lesquels s'appuie la religion musulmane ?

Le Coran

Tout d'abord, il faut préciser que "le Coran n'est pas un livre de lois exhaustif, mais un ensemble de textes qui se prête à interprétation", explique à la BBC l'Espagnole Susana Mangana, directrice de la chaire Islam et monde arabe à l'Université. Mundo, Université Catholique d'Uruguay.

En fait, dans le livre saint des musulmans, nous ne trouvons des références claires aux relations homosexuelles que dans un épisode spécifique.Il s'agit de la destruction de Sodome et Gomorrhe, une histoire similaire à celle racontée dans l'Ancien Testament de la Bible.

Lorsque le prophète Lot reçoit deux messagers envoyés par Allah, les sodomites lui demandent de coucher avec eux. Il leur répond :

"Commettez-vous une atrocité qu'aucune créature n'a commise auparavant ? En effet, par concupiscence, vous tendez la main aux hommes plutôt qu'aux femmes. Oui, vous êtes un peuple démesuré ! "

De ce chapitre mettant en vedette Lot, le terme luti est né , avec lequel les homosexuels sont appelés en arabe.

Les textes anciens du Coran et de la Bible racontent comment Dieu (Allah) a détruit la ville pour les péchés de ses habitants après avoir laissé partir Abraham, Lot, leurs deux filles et sa femme, qui a été transformée en statue de sel pour avoir regardé en arrière.

Malgré cela et d'autres allusions dans le même épisode, le Coran "est ambigu, il ne parle pas directement de l'homosexualité ou de la punition que les homosexuels doivent subir", selon Mangana.

"Si la question de l'homosexualité avait été clairement abordée par le Coran, il n'y aurait pas de débat, car si c'est dans le Coran, on ne peut pas le nier. Un musulman ne peut pas aller à l'encontre du livre saint lui-même", a déclaré l'universitaire espagnol.

En tout cas, le Coran, qui pour les croyants contient le message divin d'Allah, est la principale source de l'Islam, mais pas la seule.

Il y a aussi la sunna , qui est un ensemble de textes ou de hadiths, comme on appelle les paroles ou les actes traditionnellement transmis de Mahomet, ainsi que le ijma' (consensus communautaire) et le qiyas (interprétation analogique des enseignements sacrés).

Le Fiqh est dérivé de chacun d'eux , c'est-à-dire la jurisprudence créée à partir des deux premières sources lors de l'application de la loi islamique ou de la charia .

La sunna

"Dans la sunna , la deuxième source de la législation islamique, l'homosexualité est assimilée à l'adultère. C'est un crime appelé hadd et est généralement sanctionné par la peine de mort, dans les cas les plus graves, ou le fouet", explique l'historien Gerardo Ferrara, l'un des principaux experts européens du Moyen-Orient et de l'islam, à BBC Mundo.

Les autorités islamiques ont fouetté un homme accusé d'actes homosexuels à Banda Aceh, en Indonésie, 85 fois.

Dans certains hadiths de la sunna , en effet, les relations sexuelles entre deux hommes sont plus directement évoquées.

"Si un homme qui n'est pas marié est surpris en train de commettre une sodomie, il sera lapidé à mort ", dit l'un de ces écrits dans le Sunan Abu Dawud , l'un des six livres du Kutub al-Sittah , les six principaux recueils de hadiths de l'islam sunnite.

Cependant, dans le monde islamique, il y a un débat permanent sur la véracité des textes sacrés, et certains experts disent que les hadiths qui prescrivent des punitions sévères contre l'homosexualité ne sont pas authentiques.

Par exemple, Mohamed el Moctar el Shinqiti, directeur du Centre islamique de South Plains, Texas, soutient qu'"il n'y a pas de hadiths authentiques du Prophète pointant vers la punition des homosexuels" et il n'y a aucune information selon laquelle Muhammad a puni quelqu'un pour avoir eu des relations avec une autre personne du même sexe.

En tout cas, on ne peut pas parler d'une position unitaire de l'islam qui, comme d'autres religions, englobe de nombreuses branches et croyances différentes, avec des visions ultra- conservatrices comme celles du wahhabisme ou des salafistes , et d'autres plus libérales comme celles qui prévalent dans certains pays musulmans d'Europe et d'Asie de l'Est.

"Quand on s'empêtrera dans les textes sacrés il y aura toujours un juriste qui l'interprétera dans un sens : celui qui veut interdire l'homosexualité cherchera l'interprétation la plus sévère, et celui qui veut défendre les droits LGBT+ dans le monde musulman essaiera de réfuter cela, " dit Susana Mangana.

Des femmes musulmanes participent à la marche de la fierté LGBT en Ontario (Canada).

D'autres textes sacrés islamiques, curieusement, font allusion au désir sexuel entre deux hommes.

"Il y a des poètes, des scientifiques et des théologiens de l'islam qui disent que l'homme qui n'a pas de désir sexuel envers les adolescents n'est pas un homme", explique Ferrara.

Et il indique que, dans un autre hadith de la sunna, "Mahomet lui-même conseille à un homme de ne pas se laisser emporter par des désirs pour un autre homme, qui sont possibles surtout si l'autre homme est jeune, et de se concentrer sur une Femme".

Charia

Du Coran et des hadiths, ainsi que des apports des érudits islamiques et du consensus communautaire, est dérivée la charia , qui signifie littéralement « chemin parcouru » ou « chemin menant à la source ».

« Par extension, il est compris comme le chemin qui mène à la paix , puisqu'en arabe 'paix', qui est salam , et 'soumission', qui est islam , ont la même racine, c'est-à-dire que l'on peut vivre en paix si vous êtes prêt à vous soumettre à cette loi", explique l'universitaire.

La charia est le code qui régit tous les aspects de la vie d'un musulman : comment il doit vivre et se comporter, ainsi que les péchés qu'il ne doit pas commettre, leur gravité et comment ils doivent être punis.

La plupart des pays musulmans intègrent certains aspects de la charia dans leurs lois (par exemple, la quasi-totalité d'entre eux punissent l'apostasie par l'emprisonnement ou la peine de mort) et d'autres, les moins nombreux, l'appliquent presque à la lettre dans leurs tribunaux, comme l'Arabie saoudite et l'Iran .

Safiya Hussaini a été accusée d'adultère et condamnée à mort par lapidation en 2002 dans l'État nigérian de la charia de Sokoto. Son cas a eu des répercussions internationales et elle a finalement été acquittée, mais de nombreuses autres personnes ont un sort pire.

Et comment légiférer l'homosexualité, selon la charia ?

"Même dans la charia, il n'est pas dit que l'homosexualité est un adultère, mais par extension, il a été interprété qu'avoir une relation homosexuelle en dehors du mariage est un crime et, par conséquent, tout acte homosexuel est un crime", explique Ferrara.

Et ce n'est pas un délit mineur : l'adultère ou zina , considéré comme un hadd , est passible de peines allant de quelques coups de fouet ou à la mort par lapidation, selon la gravité de l'acte.

Cela joue contre les personnes LGBT+ : si l'adultère consiste en une relation homosexuelle, les juges des pays islamiques les plus radicaux auront tendance à le considérer comme plus grave et à appliquer les sanctions les plus sévères, y compris la mort.

Pour prononcer la condamnation à mort d'une personne ayant eu des relations sexuelles illicites, la charia exige les arguments de quatre témoins masculins ou de huit témoins féminins.

"Il est courant en Iran ou en Arabie saoudite que des groupes de policiers s'infiltrent dans des maisons où l'on pense qu'un acte homosexuel est commis pour témoigner et envoyer ainsi à mort les personnes impliquées", explique l'universitaire italien.

"Si l'homme est marié, il est plus coupable et doit être tué. S'il n'est pas marié, il peut être fouetté ou mis en prison."

Marche pour les droits LGBT+ au Kosovo, pays à majorité musulmane.

Mais dans les pays où la charia est appliquée plus sévèrement, comme l'Iran ou l'Arabie saoudite, "la majorité des personnes qui sont envoyées à la mort ne sont pas mariées et, dans de nombreux cas, ce sont de jeunes garçons", dit-il.

L'expert italien rappelle également que, par le passé, l'homosexualité était relativement tolérée dans les sociétés musulmanes.

"Il y a toujours eu un pourcentage très élevé de relations homosexuelles, ainsi qu'avec des mineurs, dans l'islam. Anthropologiquement, cela peut être attribué au fait que puisqu'il y a une séparation très stricte entre les hommes et les femmes, il est plus facile d'exprimer ses désirs avec un autre homme."

L'universitaire espagnole, pour sa part, souligne que l'hostilité d'une grande partie du monde islamique envers les personnes aux orientations sexuelles diverses est quelque chose de relativement récent.