Mission de médiation du président Félix Tshisekedi à Ndjamena

M. Tshisekedi, qui est également le facilitateur de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale (CEEAC) pour la transition au Tchad, est arrivé à Ndjamena pour discuter avec les autorités tchadiennes et les parties intéressées de la crise politique et des questions relatives à la transition du pays.

L'accent est mis, entre autres, sur le bon déroulement de la deuxième phase de la transition et sur la facilitation du retour en toute sécurité des exilés tchadiens.

Lundi, le gouvernement tchadien a déclaré que les campagnes pour le référendum commenceront le 25 novembre et que le vote des Tchadiens vivant à l'étranger et des membres des forces de défense et de sécurité aura lieu le 16 décembre.