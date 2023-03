Du stylisme aussi dans l’assiette

Crédit photo, Ndagou Ndiaye Légende image, Ndagou Ndiaye est auteur du livre <<Njogonal>>, un livre de recettes de cuisine et de photographie culinaire.

Adja Aicha SENGHOR

Role, Sénior journaliste

il y a 33 minutes

Lorsqu’on parle de stylisme, nos pensées se dirigent automatiquement vers la mode vestimentaire. Mais l’esthétique et le design n’ont pas de sens que dans l’habillement. Ils se sont aussi fait une place dans l’industrie alimentaire. Pour en savoir plus sur ce métier, nous avons rencontré Ndagou Ndiaye. Elle est photographe et styliste culinaire.

Une photo vous a-t-elle déjà influencée dans l’achat d’un mets, d’un sandwich ou de tout autre produit alimentaire ? Ce qui vous a été servi correspondait-il à l’image ? Ou bien avez-vous été plutôt déçue ? Vous êtes-vous déjà sentie arnaqué par une photographie culinaire qui ne correspondait pas à la réalité ?

D’abord, nous avons voulu savoir pourquoi le hamburger que nous achetons ne ressemble pas toujours à celui affiché à l’entrée des fast-food et qui nous motive à franchir la porte pour le commander.

« Il est préparé, spécialement pour donner envie de l’acheter mais vous ne le mangerez jamais parce qu’il n’est pas comestible », explique la styliste culinaire Ndagou Ndiaye qui se propose de nous montrer la différence entre les deux.

Crédit photo, Ndagou Ndiaye Légende image, Setup d'un brunch réalisé par Ndagou Ndiaye.

Après avoir découpé le pain, elle superpose soigneusement les feuilles de salade qu’elle laisse déborder avant de les fixer avec des épingles. Elle enduit ensuite le steak cru de sauce soja pour lui donner une couleur brune avant de se servir d’un chalumeau pour le flamber.

"On le dore juste en surface, il reste cru", précise-t-elle avant de soulever délicatement le steak pour le déposer sur la salade.

Elle dispose ensuite un disque de pain puis dépose un second steak puis, le fromage sur les rebords. Elle fait légèrement fondre ce dernier à l’aide du chalumeau et rajoute enfin les tomates avant de refermer le burger.

Avant chaque couche, elle vérifie si les éléments sont bien parallèles et rembourre les côtés affaissés avec du papier afin que le burger se tienne bien droit. Un burger parfaitement apprêté et dont on distingue tous les éléments.

Légende image, Hamburger non comestible, préparé pour les besoins du reportage.

Fausse publicité ?

Et à la question ne s’agit-il pas là d’une arnaque ou de fausse publicité ? Ndagou Ndiaye répond par la négative. "Je ne pense pas parce que les éléments utilisés pour la préparation sont les mêmes, c’est juste la présentation qui est faite autrement."

Autodidacte

"Le stylisme culinaire consiste à enjoliver un produit, le rendre attirant, plus joli, pour qu’il puisse passer crème à l’image", nous explique-t-elle.

Ndagou Ndiaye est diplômée en industrie chimique et agro-alimentaire et poursuit actuellement des études en nutrition. Elle est aussi Food blogueuse, fondatrice de "Little Things", une entreprise de vente de cupcakes. Sa passion autour de la cuisine l’a poussée vers l’apprentissage et la pratique du stylisme culinaire.

Crédit photo, Ndagou Ndiaye Légende image, Setup avec des sushis, plat traditionnel japonais.

"Je n’ai pas un background de photographe, je me suis formée toute seule en me documentant. D'abord, j'ai commencé par vendre des cupcakes et en les vendant, il m'a fallu faire des photos pour vendre. J’appelais mes amis qui étaient photographes et ce sont eux qui me prenaient souvent des photos. Et par la suite, j'ai commencé à prendre moi-même les photos avec mon téléphone. Et en prenant les photos, j'ai voulu m'améliorer en photographie, parce que je voulais mettre mon produit sous son meilleur jour. Et là, j'ai appris la photographie culinaire et le stylisme culinaire", raconte-t-elle.

Crédit photo, Ndagou Ndiaye Légende image, Setup d'un apéro board style africain réalisé par la styliste culinaire Ndagou Ndiaye

De l’art culinaire, mais pas que…

En photographie culinaire, il ne faut pas toujours se fier à l’image, car dans certaines circonstances, le véritable produit ne peut être utilisé. C’est le cas de la purée de pommes de terre colorée utilisée à la place de la glace. C’est également le cas pour les marques de céréales qui utilisent de la colle blanche à la place du lait. C’est aussi le cas de l’huile moteur utilisé à la place du sirop d’érable sur les pancakes.

"Nous ne faisons pas cela pour tromper le consommateur. Les tournages durent des heures. Il n’est juste pas possible d’utiliser la glace parce qu’elle fondrait au bout de deux minutes, le lait serait absorbé par les céréales au bout de deux minutes et le sirop d’érable coulerait beaucoup plus vite, car moins consistant que l’huile moteur. C’est donc juste pour les besoins du tournage", souligne-t-elle.

Selon la styliste culinaire autodidacte, le stylisme culinaire requiert beaucoup de créativité mais aussi beaucoup de patience car les shootings peuvent durer jusqu’à dix heures.

Crédit photo, Ndagou Ndiaye Légende image, Box de cupcakes mis en vente par Little Things Dakar de la styliste culinaire Ndagou Ndiaye.

Différence avec la photographie

Le métier de styliste culinaire pourrait être assimilé à de la photographie mais, nécessite en plus une touche personnelle de décor et de mise en scène.

"Un photographe qui doit effectuer un shooting, va ramener son matériel de photo. Et dans un restaurant par exemple, il va juste prendre la photo de l’assiette telle qu'elle lui est présentée, alors qu'un photographe culinaire va non seulement ramener son matériel photo, il y aura des fonds, il y aura des couverts, il y aura des assiettes. C'est-à-dire qu’un certain plat va mieux se présenter dans ce type d’assiette là pour la photo. Et il y aura aussi des ingrédients, qu'un styliste et photographe culinaire va rajouter sur la photo, ce qu'un photographe ne ferait pas forcément", précise-t-elle.

Crédit photo, Little Things Légende image, Setup d'une tasse de chocolat chaud

La présence des marques sur les réseaux sociaux

A l’heure du digital et de la vente en ligne, l’image est devenue essentielle dans le commerce en général et le commerce alimentaire en particulier. Les marques font donc de plus en plus appel à des stylistes culinaires pour leur shooting dans le but s’attirer une clientèle.

C’est ainsi que Ndagou Ndiaye collabore avec de grandes marques dans l’industrie alimentaire, des restaurants, mais aussi avec de jeunes entrepreneurs qui se lancent dans les affaires pour les aider à mieux vendre par l’image.

"À la base, c'est juste la publicité à la télé, mais avec tout ce qui se passe maintenant sur les réseaux sociaux, on voit que toutes les cinq minutes, il y a une nouvelle photo. Donc il faut forcément se renouveler, avoir énormément de contenus", souligne-t-elle.