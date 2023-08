Evgeniy Prigozhin : voici exactement ce qu’a dit Vladimir Poutine à propos du crash d'avion

Crédit photo, Photo by MIKHAIL KLIMENTYEV/POOL/AFP via Getty Images

il y a 45 minutes

Voici la transcription intégrale, fournie par l'agence de presse Reuters, des propos télévisés de M. Poutine sur l'accident d'avion qui aurait coûté la vie à Evgeniy Prigozhin, le patron de Wagner, et à neuf autres personnes.

"En ce qui concerne la tragédie aérienne, je tiens tout d'abord à exprimer mes plus sincères condoléances aux familles de toutes les victimes.

En effet, si des employés de la société Wagner étaient présents, et les données préliminaires indiquent qu'ils l'étaient, je voudrais souligner que ces personnes ont apporté une contribution significative à notre cause commune de lutte contre le régime néo-nazi en Ukraine, nous nous en souvenons, nous le savons et nous ne l'oublierons pas.