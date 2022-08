Qu'est-ce que le syndrome d'Ulysse et comment affecte-t-il les migrants ?

il y a 18 minutes

Alicia Hernández @por_puesto BBC News Mundo

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les migrants traversent souvent plusieurs deuils, mais certaines conditions peuvent conduire au syndrome d'Ulysse.

"Les gens ne devraient pas être déracinés de leur terre ou de leur pays, pas par la force", dit le poète argentin Juan Gelman.

Cependant, il y a environ 281 millions de migrants internationaux dans le monde (3,6% de la population), selon les données de l'ONU 2020.

Il y a ceux qui migrent parce qu'ils le veulent, mais aussi ceux qui y sont contraints. Fin 2019, les personnes déplacées de force étaient plus de 79,5 millions selon le HCR.

Qu'il soit choisi ou non, le migrant, dont les racines se trouvent à des milliers de kilomètres, peut se sentir comme le dit Gelman : comme une "plante monstrueuse". Et il y aura des circonstances à notre arrivée à destination qui adouciront cette condition ou l'aggraveront.

Et cela peut sans aucun doute avoir des répercussions sur notre santé mentale.

À la frontière entre santé mentale et troubles mentaux

Le psychiatre espagnol Joseba Achotegui s'occupe des questions de migration à l'Association mondiale de psychiatrie, dont il est le secrétaire. À partir de 2002, il a commencé à voir que quelque chose était en train de changer.

"Les frontières ont été fermées, des politiques plus dures contre la migration ont commencé, les gens n'avaient plus accès aux papiers, il y avait une énorme lutte pour la survie", dit-il à BBC Mundo.

Et cela se reflétait dans la façon dont les patients se présentaient à son cabinet : "ils étaient désemparés, effrayés, incapables de faire face à la situation".

Il a notamment constaté que de nombreux migrants vivant dans des situations difficiles présentaient "un tableau réactif de stress très intense, chronique et multiple".

Achotegui lui a donné un nom : le syndrome d'Ulysse.

Le psychiatre précise qu'il ne s'agit pas d'une pathologie, car "le stress et le deuil sont des choses normales dans la vie", mais il souligne la particularité du syndrome qui laisse le migrant, une fois de plus, à la frontière. Mais cette fois entre la santé mentale et les troubles.

Chagrin migratoire contre syndrome d'Ulysse

Nous associons généralement le mot "deuil" au sentiment qui suit la mort d'un être cher. Les psychologues l'associent à toute perte subie par un être humain, comme le départ d'un emploi, la séparation d'un partenaire ou les changements dans notre corps.

"Chaque fois que nous subissons une perte, nous devons nous habituer à vivre sans ce que nous avions et nous adapter à la nouvelle situation. En d'autres termes, nous devons faire notre deuil", explique Celia Arroyo, psychologue et spécialiste du deuil migratoire.

Ainsi, le deuil migratoire est associé à ce changement majeur dans la vie d'une personne. Mais il présente des caractéristiques qui le rendent spécial, car il s'agit d'un deuil "partiel, récurrent et multiple".

Crédit photo, Getty Images Légende image, Vous pouvez faire le deuil de votre discours, de vos coutumes... Ou pour le paysage.

Partielle parce qu'il ne s'agit pas d'une perte totale comme cela arrive avec la mort de quelqu'un ; récurrente parce qu'avec n'importe quel voyage, la communication avec le pays ou un simple regard sur une photographie sur Instagram, elle peut être rouverte ; et multiple parce que ce n'est pas une seule chose qui est perdue, mais plusieurs.

Joseba Achotegui a regroupé ces pertes en 7 catégories. Le plus évident est généralement la perte de la famille et des êtres chers.

Il y a aussi la perte du statut social, ce qui, selon Arroyo, arrive généralement à cause du statut de migrant, mais si, en plus, "le pays d'origine est xénophobe, c'est une grande adversité".

Un autre deuil que vivent les migrants est la perte de la terre. Par exemple, l'absence d'un paysage montagneux ou de journées ensoleillées.

Il y a ensuite le chagrin de la langue, qui sera d'autant plus fort que vous migrez vers un pays dont la langue est différente.

Il peut s'agir d'un véritable obstacle pour, par exemple, mener à bien une procédure bureaucratique et envoyer un simple courriel.

Enfin, il y a la perte des codes culturels, qui peut signifier quelque chose d'aussi simple que le fait de ne pas avoir quelqu'un avec qui "mettre un pied dans la porte" et danser la salsa ou partager un compagnon.

Et, associée à cela, et comme un deuil final, la perte de contact avec le groupe d'appartenance, avec ceux avec qui nous pouvons parler dans les mêmes codes, qui comprendront nos idiomes et notre façon de voir la vie.

Le syndrome d'Ulysse, c'est quand, en plus de devoir passer par ces sept processus de deuil normaux pour un migrant, cela se fait dans des conditions difficiles, explique Achotegui.

Les routes migratoires les plus dangereuses du monde 4 juillet 2022

Crédit photo, BBC MUNDO Légende image, Il existe plusieurs éléments déclencheurs qui peuvent stresser une personne dans le pays d'accueil.

Quels sont les éléments déclencheurs ?

"Lorsqu'il y a des difficultés ou que la personne est rejetée dans la société d'accueil, ce syndrome peut se produire", explique Guillermo Fauce, professeur de psychologie à l'université Complutense de Madrid et président de Psychologie sans frontières.

Ce n'est pas la même chose d'arriver dans un nouveau pays avec un emploi stable que d'arriver sans rien en place ; d'avoir ou non un toit et de la nourriture, d'entrer avec un visa ou avec un statut légal qui reste à définir. Avoir ou ne pas avoir certaines conditions ajoute des points et du stress.

"Le rejet qui peut avoir le plus d'impact est le fait de ne pas avoir de papiers ou de ne pas pouvoir accéder à certaines ressources", explique la psychologue.

À son tour, M. Achotegui explique que cette situation empêche les migrants d'aller de l'avant et génère des tensions et des problèmes de survie, ce qui constitue un autre élément déclencheur.

Au cocktail s'ajoute le fait de ne pas avoir de personnes autour de soi pour apporter un soutien, non seulement matériel (où vivre, manger, dormir), mais aussi émotionnel.

"De nombreux migrants souffrent de situations de solitude, ils sont isolés", souligne M. Achotegui.

M. Fauce souligne qu'il existe également un soutien symbolique qui, s'il n'est pas fourni, constitue un autre élément déclencheur.

Il s'agit pour l'entourage du migrant de comprendre et de reconnaître son état, "qu'il vit une situation compliquée, qu'il fait un grand deuil, et qu'il a droit à une période de transition dans la société d'accueil".

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les experts recommandent de créer des liens avec notre communauté mais aussi avec la société d'accueil.

On peut parfois penser que "le pire" est passé après avoir franchi une frontière dans de mauvaises conditions, mais dans le pays d'accueil, le sentiment d'être sans défense, d'être privé de droits et de pouvoir être victime d'abus sexuels et de travail peut donner lieu à un quatrième déclencheur : la peur.

Les experts consultés ajoutent que cette situation de vulnérabilité, qui peut donner lieu au syndrome d'Ulysse, est encore plus grande lorsqu'on est une femme.

Ce qui peut nous arriver et quand il faut être vigilant

Les symptômes peuvent être les mêmes, dit Achotegui, que lorsque nous traversons une mauvaise période : nous dormons mal, nous avons du mal à nous détendre, des douleurs musculaires ou des maux de tête, de la colère, de la nervosité, de la tristesse.

Fauce souligne que, d'une part, nous pouvons entrer dans une sorte d'état dépressif et triste, en nous repliant sur nous-mêmes et, d'autre part, être hyperactif et anxieux, ce qui finit par nous priver d'énergie.

Cela peut conduire à confondre le syndrome d'Ulysse avec d'autres maladies mentales telles que la dépression ou le syndrome de stress post-traumatique et à le médicaliser.

Mais, dans ce cas, lorsque les obstacles qui ont donné naissance au syndrome sont résolus (il y a un emploi, une certaine stabilité, moins de stress, etc.), il disparaît.

"Si on avance, qu'on trouve un emploi et qu'il y a une certaine stabilité mais qu'il y a encore des symptômes, il y a autre chose à évaluer et il faut intervenir de manière différente, parce qu'il peut y avoir autre chose au niveau psychiatrique, comme un état dépressif", explique Achotegui.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Faire de l'exercice et se réunir avec la communauté d'origine peut aider à réduire le stress.

Ainsi, lorsque la gêne devient permanente ou nous empêche de vaquer à nos occupations, il faut tirer la sonnette d'alarme.

D'autres signes d'alarme que Fauce signale sont l'apparition de crises de colère, l'altération de nos relations personnelles ou "la prise de raccourcis, comme la consommation de drogues, d'alcool, les dépenses excessives ou les sports à risque".

Ce qu'il faut faire et ne pas faire

"Il est essentiel de créer un réseau de soutien social, d'être en contact avec d'autres migrants et de partager ses expériences", explique Celia Arroyo.

Pour cela, il est bon de chercher des migrants de sa propre nationalité ou des groupes de soutien spécifiques là où l'on vit.

À cet égard, M. Achotegui affirme que cela fait qu'il y a "moins de risques de troubles mentaux", mais rester très ancré dans sa communauté peut faire en sorte que l'on prospère moins.

"Si vous n'entrez pas dans la société d'accueil, il sera difficile de progresser. C'est un équilibre."

En fin de compte, il s'agit de garder "la racine" avec de l'eau, mais sans oublier nos feuilles, l'endroit où elles reçoivent le soleil.

Achotegui recommande également de faire de l'exercice et de pratiquer des activités qui réduisent le stress.

M. Fauce souligne que "les coupes radicales ne fonctionnent pas, pas plus que les décisions drastiques", que ce soit en ce qui concerne le pays d'origine ou le pays d'accueil et les relations créées dans les deux.

Arroyo souligne que, bien qu'il soit difficile de donner un délai précis, si trois mois après avoir atteint la stabilité, la souffrance que nous ressentons n'a pas diminué, c'est le bon moment pour demander une aide psychologique.

"Je suis arrivé en Italie et je me retrouve directement en prison" 1 avril 2022

Ce que les autres peuvent faire

La société d'accueil joue un rôle important, mais ceux qui n'ont pas connu cette situation peuvent ne pas comprendre ce qu'implique le deuil migratoire ou le stress durable qui conduit au syndrome d'Ulysse. Cela peut signifier que nous ne savons pas comment aider, quoi dire ou faire.

Celia Arroyo recommande que l'environnement permette à la personne dans cette situation de s'exprimer librement et de pouvoir parler de ce qui lui arrive et de ce qu'elle ressent.

"Il est important de ne pas minimiser leur souffrance ou de ne pas susciter de faux espoirs" face à un avenir incertain lorsque, par exemple, un visa ou un emploi ne se présente pas.

Comme pour tout deuil, évitez les phrases telles que "ça va passer", "ce n'est pas grave", "ce sont vos peurs" ou "tout ira bien".

Achotegui suggère de ne pas s'apitoyer ni de se victimiser : "il faut s'approcher avec respect, voire avec une certaine admiration. Le migrant est une personne forte, quelqu'un qui va de l'avant".

En même temps, il est important de respecter leur culture, leur mentalité et leur vision du monde.

Si nous avons du mal à nous connecter émotionnellement avec quelqu'un dans cette situation, Fauce nous rappelle que nous avons tous souffert d'une perte et que c'est un bon exercice de se connecter à l'émotion que nous avons eue afin d'éprouver de l'empathie pour le migrant.