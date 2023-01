Cinq façons dont Twitter a changé pour ses utilisateurs depuis son rachat par Elon Musk

Author, Zoe Kleinman

Role, Correspondant Technologie - BBC

il y a une heure

Crédit photo, Getty Images Légende image, Depuis le rachat de Twitter par Elon Musk, de nombreux changements ont été apportés à la plateforme.

Cela fait trois mois qu'Elon Musk a débarqué sur Twitter et depuis, la plateforme est restée presque omniprésente dans l'actualité.

On a beaucoup parlé de l'opinion de M. Musk sur le passé, le présent et l'avenir de Twitter et de certaines de ses décisions commerciales, comme le licenciement controversé de 50 % de ses effectifs.

Mais pas tant sur les changements subis par le réseau social et sur la manière dont ils affectent les 237 millions d'utilisateurs actifs mensuels au quotidien.

1. Suivre Twitter uniquement sur Twitter

Le changement le plus récent qu'il semble mettre en œuvre consiste à suspendre l'accès à son API, qui est le système par lequel les autres plateformes communiquent avec Twitter.

Cela concerne, par exemple, si vous avez tendance à utiliser une autre plateforme pour gérer vos différents comptes de médias sociaux plutôt que d'accéder directement à l'application ou au site web de Twitter.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Twitter semble donner la priorité aux utilisateurs qui accèdent à leurs comptes via sa propre application.

Il n'est pas clair s'il s'agit d'une mesure permanente ou temporaire car il n'y a pas eu d'annonce officielle.

"Ma supposition est que c'est parce que ces applications n'affichent pas de publicités et permettent aux utilisateurs de gérer leurs comptes comme ils l'entendent, ce qui entre en conflit avec les plans de Musk d'afficher plus de publicités devant les yeux des utilisateurs et de donner la priorité aux tweets des personnes qui ont payé pour Twitter Blue", a expliqué Kate Bevan, spécialiste des technologies.

Déjà, des applications telles que les populaires Tweetbot, Fenix et Twitterific connaissent des problèmes.

2. La sélection du contenu

Le changement le plus évident est sans doute l'ordre dans lequel les utilisateurs voient les tweets apparaître sur leur page d'accueil. Un nouvel onglet vous permet de choisir entre recevoir les tweets les plus récents des comptes que vous suivez ou les tweets recommandés par Twitter lui-même.

Si vous vous connectez depuis un iPhone, vous verrez deux colonnes en haut, une "pour vous" et une "la plus récente". Si vous le faites depuis Android, vous devez cliquer sur l'étoile dans le coin supérieur droit de l'écran.

Le problème est que peu d'utilisateurs l'ont remarqué, ou que l'application réaffiche occasionnellement les tweets qu'elle recommande.

Certaines personnes se sont plaintes que le contenu qu'elles reçoivent est rempli de recommandations Twitter et d'interactions entre des comptes que vous suivez et des personnes que vous ne connaissez pas, plutôt que le contenu que vous avez choisi de voir en premier lieu.

D'autres, en revanche, s'en moquent. "Certains jours, je veux juste aller au restaurant avec mes amis, d'autres jours je vais dans un bar pour voir ce qui se passe et qui je rencontre. Cela peut être amusant", m'a dit un utilisateur.

3. Rétablir les comptes controversés

Musk a rouvert Twitter aux comptes de personnes connues qui avaient été suspendus sous le régime précédent pour avoir enfreint les règles de la plateforme.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Donald Trump, accompagné de sa femme Mélanie, a lancé son propre réseau social et a déclaré qu'il n'était plus intéressé par Twitter.

Il s'agit notamment de Ye (le rappeur Kanye West), qui a été suspendu pour avoir partagé des messages antisémites, de l'influent Andrew Tate, récemment arrêté en Roumanie pour trafic d'êtres humains, et de l'ancien président américain Donald Trump, dont les tweets font partie de l'enquête sur l'attaque du Capitole par ses partisans en janvier 2021.

4. Twitter Bleu

Malgré des débuts difficiles, le service d'abonnement Twitter Blue a été lancé fin novembre.

Le paiement d'un forfait mensuel compris entre 8 et 11 dollars permet d'accéder à un certain nombre d'outils et de fonctionnalités, tels que la modification des tweets, la promotion de la visibilité et la réduction des publicités.

Jusqu'à présent, il semble avoir attiré un certain nombre de personnes, mais pas beaucoup, bien qu'il n'y ait pas eu de déclaration de Twitter sur son succès.

5. Décryptage des badges

Le badge bleu que la plupart d'entre nous connaissent, et qui identifie désormais les comptes avec un abonnement, était un moyen de savoir quel compte avait été vérifié.

C'était la façon dont Twitter permettait aux célébrités, journalistes ou marques de montrer que leurs comptes n'étaient pas faux.

Crédit photo, RISHI SUNAK / TWITTER Légende image, Le compte du Premier ministre britannique Rishi Sunak a un badge argenté.

Les utilisateurs qui possédaient déjà le badge bleu avant l'achat de Musk l'ont toujours, accompagné d'un message expliquant qu'il s'agit d'un "héritage" et qu'ils "peuvent être importants ou non".

Ainsi, le seul fait de voir un badge bleu ne donne pas nécessairement à ce compte un profil d'autorité.

C'est désormais chose faite avec les badges d'or, disponibles pour les entreprises et leurs marques, et d'argent, pour les institutions gouvernementales.