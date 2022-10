Ce que le sang menstruel révèle sur la santé des femmes

30 septembre 2022

Priscila Carvalho, De João Pessoa à BBC News Brésil

Crédit photo, Getty Images

Les menstruations sont un événement physiologique qui représente le début de la vie reproductive féminine.

Cela se produit parce que l'endomètre, la couche interne de l'utérus, était "préparé" pour une éventuelle grossesse. Lorsque cela ne se produit pas, ce tissu est expulsé.

Le cycle menstruel standard dure de 24 à 38 jours et le flux peut atteindre huit jours. Il est normal que les adolescentes aient leurs règles entre 9 et 15 ans.

Lorsqu'il ne se produit pas à cet âge, il est recommandé de consulter un médecin afin de rechercher d'éventuelles maladies.

Il est également important de prêter attention à la quantité de sang qui circule. Même s'il est difficile de mesurer le volume de sang à chaque période, les experts affirment qu'il est essentiel de prêter attention au nombre de serviettes utilisées en un court laps de temps.

Il en va de même pour les collecteurs, les absorbants intimes et autres protections.

"Si vous devez changer d'absorbant pendant une période inférieure à deux heures, cela est considéré comme un flux supérieur à la normale et doit faire l'objet d'une enquête", souligne Fatima Oladejo, gynécologue, diplômée en médecine légale et experte médicale de la FMUSP (Faculté de médecine de l'Université de São Paulo).

Ce qui est également recommandé, selon les médecins, c'est de comparer avec les cycles précédents.

Comme les menstruations accompagnent une bonne partie de la vie d'une femme, il est essentiel de prêter attention aux changements éventuels, car les changements de couleur, d'odeur et de volume peuvent indiquer une maladie.

Mais comment reconnaître ces variations dans la pratique ?

Crédit photo, Getty Images Légende image, Outre le nombre de jours et la quantité de menstruations pendant le cycle, il est nécessaire de noter la couleur du sang pendant cette période.

Le cycle menstruel non régulé mérite une attention particulière

En cas de saignement inhabituel et anormal, il est recommandé de consulter un gynécologue. En effet, cette modification de l'organisme peut être liée à la prise de médicaments, à des tumeurs ou à des déséquilibres hormonaux.

Dans ce dernier cas, la patiente peut avoir des menstruations tous les 15 jours, ce qui n'est pas considéré comme sain par les médecins. En général, elle se produit en raison d'un manque d'hormones telles que la progestérone et les œstrogènes. Des problèmes émotionnels peuvent également interférer.

Une autre cause fréquente est le trouble de l'ovulation, qui peut être causé par la prise de médicaments, les maladies de la thyroïde et est fréquent chez les femmes ménopausées ou qui viennent d'avoir leurs règles.

Elle peut également être liée à des causes endométriales, qui sont des troubles de la partie la plus interne de l'utérus, qui peuvent être provoqués par l'ovulation elle-même ou par des médicaments. L'utilisation d'anticoagulants, utilisés dans le traitement des maladies cardiovasculaires, par exemple, peut également interférer avec la quantité de sang.

Enfin, les modifications causées par les tumeurs peuvent être générées par les polypes, qui rendent l'endomètre plus "gonflé". Il existe également des myomes, qui sont des tumeurs bénignes.

"Il en existe plusieurs types et il est nécessaire d'évaluer la cause du saignement. Ce n'est pas n'importe qui", déclare Gabriela Rezende, membre de la Commission nationale de gynécologie endocrinienne de Fédération brésilienne des associations de gynécologie et d'obstétrique.

Le médecin met également l'accent sur la prise en charge des tumeurs malignes, car celles-ci peuvent se manifester dans l'endomètre et le col de l'utérus.

"Ce sont des cancers. Ces tumeurs sont plus fréquentes chez les femmes âgées", alerte-t-elle.

La ligne thérapeutique pour soigner ces dysfonctionnements doit être faite individuellement, car chaque femme aura un historique de symptômes.

Les médecins peuvent déjà faire une première évaluation lors des consultations médicales et, si nécessaire, des examens gynécologiques seront effectués.

Quelle doit être la couleur du sang ?

En plus du nombre de jours et de la quantité de menstruations acceptables pendant le cycle, vous devez remarquer la couleur du sang pendant cette période.

Bien qu'il puisse sembler n'être qu'un "seul" rouge, le flux peut avoir plusieurs nuances, et peut indiquer des problèmes de santé ou aucun changement. Voir ci-dessous :

Sombre et sans caillots

Il indique le début du cycle menstruel et un flux abondant. En principe, il n'y a pas d'indications de changements dans l'organisme.

Sombre et avec des caillots

Cela peut être un symptôme d'hémorragie et les caillots, qui sont des morceaux de sang plus visqueux, peuvent indiquer la présence de fibromes.

Rouge vif

Est lié au sang artériel, aux polypes, aux myomes et aux tumeurs malignes. "Ce n'est pas une bonne référence en matière de pronostic. Il indique une zone avec beaucoup de vascularisation et de sang", explique Marcos Takimura, gynécologue obstétricien et coordinateur du cours de médecine de l'Universidade Positivo, à Curitiba (PR).

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le sang des menstruations peut présenter au moins sept variations de couleur.

Rose

Elle peut indiquer une rupture de l'hymen, au tout début du premier rapport sexuel. Mais lorsque le flux est plus aqueux, il peut également être causé par une diminution des œstrogènes et une carence nutritionnelle.

Marron ou similaire au "marc de café"

Ce phénomène peut se produire au début ou à la fin de chaque période, mais il n'est pas le signe d'une quelconque maladie.

Elle est assez fréquente chez les femmes utilisant des méthodes contraceptives telles que les stérilets et les implants sous-dermiques.

Orange

Elle peut être mélangée à la glaire cervicale, indiquant un écoulement ou même une infection.

Gris

Il indique une infection dans le corps et un examen approfondi avec le médecin est nécessaire.

L'odeur est-elle importante ?

Idéalement, les menstruations devraient avoir une odeur de sang légèrement ferreux. Lorsque ce n'est pas le cas, il est nécessaire que la femme fasse attention.

"Souvent, l'écoulement se mélange au liquide et ne signifie pas nécessairement une infection utérine. Mais il ne doit pas avoir une odeur insupportable", précise M. Rezende.

S'il y a une odeur fétide, rappelant celle du poisson pourri, cela peut indiquer une vaginose et une endométrite. "Il peut s'agir d'une infection bactérienne de l'endomètre", renforce Oladejo. Elle peut également être liée à des maladies inflammatoires pelviennes.

La vaginose s'aggrave pendant la période menstruelle en raison de la modification du pH. Le pH du vagin est acide, autour de 4 ou 4,5 et, à cause du flux, il a tendance à devenir plus alcalin, atteignant environ 6, ce qui facilite la prolifération des bactéries.

Lorsque les saignements surviennent de manière irrégulière, ils affectent la santé intime et provoquent un déséquilibre de la flore vaginale. "La mauvaise odeur est due à la quantité de gaz que les bactéries éliminent", explique Takimura.

Il est donc essentiel de prêter attention au moment du changement suggéré par les fabricants d'absorbants et de collecteurs.

"N'oubliez pas que les menstruations sont une matière organique, mais qu'à partir du moment où elles quittent le corps, elles sont exposées à d'autres bactéries", renforce Oladejo.

Il faut également éviter de porter des vêtements serrés et des culottes qui ne sont pas en coton.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le cycle menstruel standard dure de 24 à 38 jours et le flux peut durer jusqu'à huit jours.

Une perte de sang excessive provoque-t-elle une anémie ?

Comme il est normal d'avoir ses règles de deux à huit jours, lorsque le flux dépasse cette période, cela peut entraîner une anémie.

La perte de sang exacerbée dans l'organisme entraîne chez la femme une carence en fer et, dans les cas extrêmes, une intervention chirurgicale.

C'est pourquoi il est nécessaire, dès les premiers symptômes inhabituels, de rechercher un professionnel de la santé pour examiner chaque situation.