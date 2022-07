Les enseignants ukrainiens, devenus soldats, enseignent depuis le front

Crédit photo, VICTOR SHCHADEY Légende image, Fedir Shandor donne ses cours depuis les tranchées de l'Est de l'Ukraine.

il y a 25 minutes

C'est un lundi matin ordinaire en Ukraine et Fedir Shandor démarre sa connexion Internet pour donner ses cours en ligne.

Le professeur d'université enseigne virtuellement depuis le début de la pandémie de covid-19. Ces derniers mois, il a continué à enseigner en ligne pour une autre raison : il se trouve sur la ligne de front du conflit avec la Russie.

Cet homme de 47 ans s'est enrôlé dans l'armée après l'invasion russe, mais il était inquiet car il voulait que ses élèves continuent à étudier.

Le résultat de tout cela ? Depuis les tranchées, il donne des cours deux fois par semaine à partir de son téléphone portable sur des sujets tels que le tourisme et la sociologie.

"J'enseigne depuis 27 ans. Je ne peux pas abandonner ça. C'est ce que je sais faire", déclare-t-il à la BBC.

Shandor enseigne tout en étant dans les forces armées depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février. Il s'est engagé parce qu'il voulait se battre pour son pays et protéger sa femme et leur fille.

"Je devais arrêter les Russes avant qu'ils n'arrivent chez moi", dit-il.

Crédit photo, ANTON TSELOVALNYK Légende image, Anton Tselovalnyk a enseigné l'architecture à ses étudiants.

Son dévouement au travail l'a également aidé à maintenir un taux de participation élevé dans ses classes.

"Même les étudiants qui avaient l'habitude de sécher les cours assistent désormais à tous les cours", déclare l'une de ses étudiants, Iryna, 20 ans.

"Il nous a toujours dit que nous devions être intelligents, que nous nous battons pour une nation intelligente", ajoute la jeune femme.

Bruit de fond

Mais enseigner dans les tranchées n'est pas facile, et les élèves ont dû s'habituer à entendre les bombardements en arrière-plan.

"Pendant un cours, les sons étaient très forts et les élèves pouvaient tout entendre. Je me suis vite caché dans les tranchées et j'ai continué à enseigner", dit-il.

Au milieu du conflit, il a également pu montrer à ses élèves les éclats d'obus et leur parler des différents missiles.

Les cours de Shandor sont également une curiosité pour ses compagnons d'armes, qui assistent souvent à ces moments et prennent des photos de lui au travail.

Une de ces photos, où on le voit tenant un téléphone portable dans une tranchée, a été partagée sur Internet et est devenue virale en Ukraine. Depuis lors, plusieurs artistes de tout le pays en ont fait des images et des caricatures.

Crédit photo, ANTON TSELOVALNYK Légende image, Parfois, le bruit des bombardements perturbe les cours.

La "meilleure distraction"

Shandor n'est pas le seul enseignant à se battre sur la ligne de front du conflit. Selon le ministre ukrainien de l'éducation, Serhiy Shkarlet, environ 900 enseignants ont rejoint les forces armées à ce jour.

"Nous sommes fiers de chacun d'entre eux", a-t-il déclaré. "Nous avons également des personnes qui ont rejoint les forces armées de l'Ukraine au ministère de l'éducation", a affirmé le ministre.

Un autre cas est celui d'Anton Tselovalnyk.

Ses cours ont été annulés pendant les deux premières semaines de la guerre, mais après un certain temps, les écoles où il travaillait ont commencé à envoyer des messages demandant de l'aide.

L'homme de 42 ans a répondu immédiatement, choisissant d'enseigner directement depuis les tranchées ou dans les casernes voisines. Rien ne pouvait l'arrêter, pas même le froid.

Il explique qu'au début, il ne s'agissait pas d'enseigner aux enfants, mais de parler et de se soutenir mutuellement.

"Les enfants allaient à l'école tous les jours et soudain, tout s'est arrêté."

M. Tselovalnyk enseigne l'architecture de l'école primaire au lycée.

"Le plus important maintenant est de garder le lien entre votre passé et votre avenir. Enseigner maintenant est aussi comme ça pour moi", dit-il.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Beaucoup ont dû apprendre de nouvelles compétences en Ukraine à cause de la guerre.

L'une de ses élèves, Viktoria Volkova, 17 ans, affirme que les cours de M. Tselovalnyk sont amusants et contribuent à maintenir la bonne humeur parmi les élèves.

"C'est la meilleure distraction", dit la jeune femme. Elle raconte que son professeur montre souvent à la classe les environs du lieu où il se trouve, leur parle des tranchées qu'il a aidé à construire et des endroits où il s'assied pour regarder les étoiles.

"Il est réfléchi et attentif pendant les cours. Il sollicite toujours des commentaires et essaie de rendre le sujet intéressant pour nous", ajoute Mme Volkova.

Chirurgie virtuelle

D'autres enseignants, comme Maksym Kozhemiaka, utilisent leurs connaissances médicales pour aider les militaires en Ukraine.

Crédit photo, Université d'État de Zaporizhzhia Légende image, Les cours de Kozhemiaka permettent aux étudiants de continuer à apprendre au milieu de la guerre.

Ce professeur de traumatologie de 41 ans à l'université d'État de Zaporizhzhia a réalisé qu'il pouvait être utile à l'hôpital militaire de la ville et a proposé son aide.

Après quelques jours de travail, il a trouvé un moyen d'aider ses élèves à poursuivre eux aussi leurs études.

"Nous avons pensé que nous pourrions faire des cours en ligne", dit-il. "Nous avions déjà une expérience de l'enseignement en ligne pendant le covid", souligne-t-il.

Ainsi, après les deux premières semaines difficiles de la guerre, Kozhemiaka a repris l'enseignement en permettant à ses étudiants de l'observer virtuellement pendant qu'il pratiquait des opérations chirurgicales.

Il utilise une combinaison de cours en direct et de réalité pour permettre aux étudiants de participer et de discuter des opérations chirurgicales directement chez eux.

"Nous avons enseigné aux médecins et aux jeunes étudiants comment traiter les blessures de combat", explique-t-il.

Daryna Bavysta suit les cours virtuels de Kozhemiaka et dit avoir beaucoup appris.

"Maintenant, je comprends tout ce qui se passe dans le bloc opératoire", commente-t-elle. "Maksym explique tout pendant ses interventions chirurgicales en direct en ligne : ce qu'il fait et comment", dit-elle.

Mais elle s'inquiète pour son professeur. "C'est non seulement psychologiquement difficile, mais aussi physiquement : vous voulez tout donner aux personnes que vous soignez, nos soldats", dit-elle.

Pour Kozhemiaka, quitter la salle de classe n'était pas une option.

"L'enseignement est l'œuvre de ma vie", dit-il. "Je ne pouvais pas l'abandonner. Notre pays était sur la bonne voie avant la guerre et l'est toujours, nous devons donc lutter ensemble pour notre victoire et rester unis."