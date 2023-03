D'où viennent les théories selon lesquelles Jésus et Marie-Madeleine avaient une relation amoureuse ?

Crédit photo, Getty Images Légende image, 1877 gravure d'après un dessin de l'Allemand Julius Schnorr von Carolsfeld représentant Marie-Madeleine témoin de la résurrection de Jésus-Christ

Author, Edison Veiga

Role, BBC News Brésil

il y a une heure

Lancé en 1951 par l'écrivain grec Níkos Kazantzákis (1883-1957), le livre La dernière tentation du Christ présente un Jésus qui épouse Marie-Madeleine. Trente-sept ans plus tard, l'œuvre controversée a été transformée en un film du même nom, réalisé par l'Américain Martin Scorsese.

Au 21e siècle, un autre best-seller devenu blockbuster a aussi amené l'idée d'un couple formé par les deux : c'est The Da Vinci Code , un roman de l'Américain Dan Brown daté de 2003 — le film, réalisé par Ron Howard, était sorti en 2006.

Si dans l'imaginaire populaire – quelque peu hérétique, disons – et dans la culture populaire cette façon de représenter les deux personnages bibliques comme un couple romantique est récurrente, d'où vient cette histoire ? Et cela a-t-il un sens, basé sur des recherches qui examinent les documents chrétiens anciens ?

Si la recherche se limite aux livres dits canoniques, c'est-à-dire aux récits qui forment la Bible reconnue par les religions chrétiennes, il n'y a pas de fondement.

Plus que cela : ceux qui suivent le christianisme ont tendance à ignorer de telles théories, les condamnant non seulement au démérite mais aussi au péché.

Mais des recherches basées sur les soi-disant "évangiles apocryphes", des textes aussi anciens que ceux qui composent le Nouveau Testament mais qui ont fini par être relégués par l'Église catholique, ont déjà trouvé des preuves d'une implication amoureuse entre Jésus et Marie-Madeleine.

Pour les experts contemporains, cependant, bien qu'il n'y ait pas de consensus, il faut veiller à ce que les mots qui y sont contenus ne soient pas interprétés avec le sens et les contextes d'aujourd'hui.

"La plupart des apocryphes qui font référence à ce 'cas', ne mentionnent jamais Madeleine, en fait, comme 'épouse de Jésus'. On dit surtout qu'elle était la disciple préférée de Jésus et une grande 'compagne', un mot qui, si l'on ne fait pas attention à l'anachronisme, peut générer d'innombrables interprétations", s'interroge le vaticaniste Mirticeli Medeiros, chercheur en histoire du catholicisme à l'Université pontificale grégorienne de Rome.

Pour la chercheuse Wilma Steagall De Tommaso, docteure en sciences religieuses et auteure du livre Mary Magdalene: History, Tradition and Legends (Paulus Editora), il n'y a rien historiquement qui puisse valider ces théories de la relation amoureuse entre Madeleine et Jésus.

"Les faits qui soutiennent cette hypothèse ne sont pas étayés", dit De Tommaso.

"Pas même les textes apocryphes gnostiques ne commentent cette relation. La plupart d'entre eux parlent de la relation de Marie-Madeleine avec Jésus déjà ressuscité", ajoute De Tommaso, qui est coordinateur d'un groupe de recherche à la PUC-SP, chercheur à la Société brésilienne de théologie et de sciences religieuses et membre de la Littérature latino-américaine.

C'est aussi l'avis de l'historien et écrivain américain basé en Angleterre Michael Haag, auteur du livre Mary Magdalene : From the Bible to the Da Vinci Code : Companion of Jesus, Goddess, Prostitute, Feminist Icon.

Dans l'ouvrage, Haag défend la thèse selon laquelle Madeleine était en effet très proche et intime avec Jésus, mais uniquement d'un point de vue spirituel.

Qui était Marie Madeleine

Crédit photo, Getty Images Légende image, Couvent de Marie-Madeleine sur le Mont des Oliviers à Jérusalem.

Le mystère commence avec l'identité de Madalena, une femme dont on sait peu de choses. On pense qu'il a été ainsi nommé parce qu'il est originaire de Magdala, une ville située sur la côte de la mer de Galilée (aujourd'hui le nord d'Israël).

"C'est l'une des femmes les plus méconnues de la Bible", commente l'hagiologue Thiago Maerki, spécialiste du christianisme ancien et membre de la Hagiography Society aux États-Unis.

"D'un côté, c'est une sainte, celle qui s'est convertie. D'autre part, c'est la prostituée, qui devient plus tard l'amante ou la femme de Jésus."

"La Marie-Madeleine historique est issue d'une tradition constituée oralement à partir du post-mortem de Jésus", souligne l'historien André Leonardo Chevitarese, professeur à l'Institut d'histoire de l'Université fédérale de Rio de Janeiro (UFRJ) et auteur du livre Jésus de Nazareth : ce que l'histoire a à dire sur lui , entre autres.

Parmi les textes canoniques, elle est citée nommément 17 fois, toujours dans les évangiles. Dans les livres suivants, qui commencent à raconter la vie des premiers chrétiens et leurs messages au monde de l'époque, Marie-Madeleine est une figure oubliée - ou effacée.

Ses apparitions sont importantes, indiquant qu'elle aurait été une très proche disciple de Jésus.

Si elle est d'abord décrite comme une femme dont le puissant fils de Dieu a expulsé "sept démons" — passage qui a donné naissance au mythe selon lequel Marie-Madeleine aurait été une prostituée —, elle apparaît alors à des moments cruciaux.

Elle aurait été l'un des témoins de la crucifixion et celle qui, selon l'évangéliste Marc, a vu où le corps de Jésus a été enterré et, par conséquent, a fini par être celle qui a trouvé le tombeau ouvert dans l'épisode qui est devenu connu comme la résurrection du Christ.

Dans l'espace créatif des légendes, il y a une histoire assez curieuse à laquelle certains croient. Le premier miracle accompli par Jésus, selon la Bible, aurait été la transformation de l'eau en vin lors d'un festin de noces.

Les textes sacrés, cependant, ne mentionnent pas les noms des mariés. Selon une croyance répandue, le couple aurait été Marie-Madeleine et Jean l'Évangéliste.

Selon l'anecdote populaire, le déroulement de ce miracle n'aurait pas été une bénédiction pour le couple, mais la fin fulgurante de leur mariage.

Parce qu'Evangelista, témoin de la transformation, abandonne sa nouvelle épouse officielle au nom du projet messianique dirigé par Jésus - pour rejoindre le groupe des 12 apôtres.

Maria Madalena, abandonnée par son mari, finira par faire de la prostitution son gagne-pain. Et elle ne serait sauvée que bien plus tard par Jésus lui-même et deviendrait également une disciple.

Crédit photo, Domaine Public Légende image, Marie-Madeleine en extase, du Caravage du XVIIe siècle

En ce qui concerne les évangiles officiels, les indices d'une relation amoureuse entre les deux sont rares. Maerki cite deux passages.

Dans "l'Evangile de Jean", dans le récit qui suit la mort et l'ensevelissement de Jésus, il y a l'épisode dans lequel il apparaît à Marie-Madeleine alors qu'elle pleure devant le tombeau vide.

"Et il lui demande : 'Femme, pourquoi pleures-tu ?' ", raconte l'hagiologue.

"Il semblerait que le mot grec pour femme qui apparaît dans le texte original puisse faire référence à épouse, à l'idée de 'ma femme'. Cela a fini par soutenir cette interprétation, qu'ils étaient, au fond, un couple.

L'autre indice serait aussi ce qui s'est passé peu de temps après la mort de Jésus. Marie-Madeleine est présentée, dans les textes sacrés, comme celle à qui était confiée la garde du tombeau - c'est pourquoi elle aurait été la première à trouver le tombeau vide.

"Après l'enterrement de Jésus, la tradition biblique dit que c'était à Marie-Madeleine de nettoyer, de prendre soin du cadavre. Or, Jésus était appelé rabbin [chef religieux d'une communauté juive]. Les rabbins se marient", explique Maerki.

"Et il serait impensable qu'une femme touche le corps d'un mort, prépare le corps, si ce n'était pour quelqu'un de la famille, si elle n'était pas la femme, l'épouse."

Maerki affirme que cela conduit "de nombreux historiens" à défendre ce point de vue.

Mais si Marie-Madeleine n'est pas mentionnée par les livres qui, dans la Bible, s'organisent après les évangiles, une des épîtres de Paul apporte, dans la compréhension de l'historien Chevitarese, une clé d'interprétation de sa grandeur.

"Dans la première lettre aux Corinthiens, un document communément daté des années 50 du 1er siècle [antérieures chronologiquement, donc, aux premiers documents écrits qui mentionnent Marie-Madeleine par son nom], Paul demande [rhétoriquement] s'il n'est pas aussi un apôtre parce qu'il a vu le Christ ressuscité", explique l'historien.

"Maintenant, quand nous allons à l'"Évangile de Jean", Marie-Madeleine est la seule personne qui voit Jésus ressuscité, dans ce passage où elle croit parler à un jardinier qui s'occupe du jardin où il aurait été enterré et enterré et que l'homme se révèle Jésus", ajoute-t-il.

Baiser sur la bouche

Crédit photo, Domaine public Légende image, Marie-Madeleine, du Tintoret, dans un tableau peint au tournant du XVIe au XVIIe siècle

Dans les textes considérés comme apocryphes, les théories vont plus loin. Chevitarese se souvient de "'Évangile de Philippe", des fragments trouvés en 1945 ainsi que de nombreux autres documents précieux à Nag Hammadi, en Égypte.

Le texte a probablement été écrit dès le IIe siècle. Et, comme le rappelle le professeur, bien qu'il n'ait été découvert qu'il y a moins de cent ans, son existence était déjà connue. Il y a des citations de cet évangile par des auteurs grecs datant de 1800 ans.

"Il dit que Jésus et Marie-Madeleine se sont embrassés sur la bouche. Ces seules données conditionnent déjà [avec le look actuel] l'élément érotique là-bas : un homme embrassant une femme sur la bouche, un homme embrassant un homme sur la bouche, une femme embrassant une femme sur la bouche ont tous une connotation érotique", a-t-il ajouté. explique Chevitarese.

"Cependant, lorsque nous lisons 'l'Evangile de Philippe' dans son intégralité et que nous le plaçons dans cet environnement chrétien gnostique [courant chrétien déclaré hérétique par Irénée de Lyon en 180 après JC], nous observons la lecture que ces gars-là avaient du monde physique, du monde matériel, de ce que nous construisons », dit l'historien.

"Et il n'y a rien d'érotique là-dedans. Pour eux, s'embrasser sur la bouche signifiait transmettre des connaissances d'un être pur à un autre être pur.

Maerki fait aussi cet avertissement : il faut analyser ce qui est décrit en fonction du contexte de l'époque, pour ne pas tomber dans l'anachronisme.

La compagne de Jésus

L'"Évangile de Philippe" présente également Marie-Madeleine comme la « compagne » de Jésus, utilisant le mot grec koinônos — dont le sens ne se limitait pas nécessairement, dans le passé, à l'idée conjugale.

« [Dans le texte,] elle est décrite comme la compagne de Jésus, comme quelqu'un qu'il aimait plus que les autres disciples, et c'est très significatif », dit Maerki.

Mais peut-être que l'écriture ancienne la plus cinglante sur cette relation amoureuse est "L'histoire ecclésiastique de Zacharias Rhetor", un manuscrit datant peut-être du 6ème siècle, écrit en syriaque - dialecte de l'araméen.

Le journaliste israélo-canadien Simcha Jacobovici et l'historien canadien Barrie Wilson, professeur de sciences religieuses à l'Université York au Canada, ont examiné le matériel et ont conclu qu'il s'agissait d'une version d'un texte écrit à l'origine en grec à une époque antérieure, peut-être entre la première et la seconde des siècles.

En 2014, le duo a publié le livre The Lost Gospel: Decoding the Ancient Text that Reveals Jesus' Marriage to Mary the Magdalene .

Dans l'ouvrage, ils expliquent que ledit manuscrit ancien rapporte l'histoire méconnue de la jeunesse de Jésus, dans la vingtaine, ses relations avec des personnalités politiques de l'Empire romain et, principalement, la relation avec Marie-Madeleine, avec qui il se serait marié et avait deux enfants.

En 2012, un fragment de texte avec les mots "Jésus leur dit : 'ma femme…' " est apparu pour la première fois. Mais il s'agit très probablement d'un faux.

Hypothèses

Malgré tant de possibilités d'interprétations, Chevitarese ne croit pas que Jésus et Madalena aient eu une relation amoureuse.

"Je dirais qu'il y a des arguments pour réfuter cela, même si les gens sont parfois un peu fâchés contre moi, attendant que j'approfondisse [ces théories]", commente l'historienne.

"Quand je regarde de manière synchrone la figure de Jésus dans la documentation, je me rends compte qu'il n'est pas le seul Juif célibataire dans la première moitié du 1er siècle. ... Et le portrait présenté par les évangélistes est celui de Jésus qui a vécu son ministère exclusivement, et cela me semble parfait et légitime, il n'avait aucune implication amoureuse.

Chevitarese affirme que les textes anciens nous permettent de comprendre que Jésus "a opté pour le genre de vie qu'il menait", une vie d'"opposition violente à l'empire romain et aux élites juives de connivence avec cet empire".

Pour Medeiros, "au vu des documents auxquels nous avons accès", il n'est pas possible de croire scientifiquement que Jésus et Marie-Madeleine étaient en couple.

"La plupart des historiens du christianisme, au moins, rejettent encore cette hypothèse", souligne-t-elle.

"Ce n'était pas vraiment courant, en effet, qu'un maître, pensant à la société juive de l'époque, soit célibataire, ou célibataire, comme on dit en langage religieux", poursuit le chercheur.

« Cependant, à l'époque de Jésus, les rôles dans la société juive subissaient une phase de transformation. Même deux contemporains de Jésus, voués à l'enseignement, étaient célibataires : Jean-Baptiste, son cousin, et Paul de Tarse. Paul écrit même dans ses lettres sur le célibat en faveur du service du royaume des cieux.

"Pour de nombreux premiers chrétiens, la vie conjugale était une réalité. Beaucoup étaient mariés, comme Pedro. Mais c'était un choix personnel à l'époque", ajoute Maerki.

L'hagiologue commente cependant qu'être célibataire ou non « était un choix personnel à l'époque du christianisme primitif ». Et supposer ou non que Jésus et la Madeleine vivaient en couple serait aussi une opinion personnelle.

"C'est un fait qu'au-delà de toutes ces légendes et doutes, que Marie-Madeleine occupait une place prépondérante parmi les disciples de Jésus", souligne-t-il.