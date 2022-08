4 façons dont le changement climatique affecte plus de 200 maladies

Alicia Hernández @por_puesto BBC News World

Crédit photo, AGENCE PHOTO HUW EVANS Légende image, La sécheresse est un effet du changement climatique qui a eu un impact sur certaines maladies.

Il est de plus en plus évident que le changement climatique modifie nos vies.

Mais aujourd'hui, une équipe de l'université d'Hawaï (États-Unis) a publié une étude affirmant que le changement climatique a influencé plus de 200 maladies.

L'étude, publiée en août dernier dans la revue scientifique Nature, visait initialement à déterminer si le changement climatique avait influencé l'émergence et la propagation du covid-19, mais elle a été élargie et recoupée avec les données de plus de 70 000 articles scientifiques et son incidence dans plus de 200 maladies.

Camilo Mora, professeur associé colombien au département de géographie et d'environnement de l'université d'Hawaï, a dirigé cette étude sur la manière dont jusqu'à 200 maladies ont été affectées par le changement climatique.

"Le changement climatique a compliqué 58 % de toutes les maladies de l'humanité", déclare M. Mora.

"Beaucoup de maladies qui sont déjà là, mais ça peut les aggraver.

Il explique par un exemple : "je peux me sentir fort, mais soudain Mike Tyson arrive. Je peux me défendre, mais il va me frapper. Mais si trois autres comme lui montent sur la même scène, je ne survivrai pas.

"La vulnérabilité que nous avons face à cela est forte", ajoute-t-il.

Dans cette recherche, les auteurs déclarent avoir trouvé 3 213 exemples empiriques dans lesquels les risques climatiques étaient impliqués dans des maladies pathogènes.

Parmi les principaux phénomènes causés par le changement climatique, ils en ont identifié quatre comme affectant le plus de maladies : le réchauffement de la planète, qui est impliqué dans 160 maladies différentes, l'augmentation des précipitations (en 122), les inondations (121) et la sécheresse (81).

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les inondations nous mettent en contact avec une variété d'agents pathogènes qui provoquent des maladies.

Ils ont trouvé plus de 1 000 voies uniques dans lesquelles "les aléas climatiques, par le biais de différents types de transmission, ont entraîné des cas de maladies pathogènes", mais ils les ont regroupées en quatre processus généraux qui ont trait au comportement de l'agent pathogène (ce qui nous infecte d'une manière ou d'une autre) et de celui qui est infecté, c'est-à-dire les gens.

1. Les agents pathogènes qui approchent l'homme

Il s'agit du déplacement géographique des espèces en raison du changement climatique. Il modifie la zone dans laquelle ils vivent normalement en raison de quelque chose qui est lié au changement climatique, comme l'augmentation des précipitations, la sécheresse ou la fonte du manteau neigeux, et à cause de cela, les animaux et tous les agents pathogènes qu'ils apportent avec eux, se déplacent. Par exemple, explique Mora, les chauves-souris qui se trouvent au milieu de la forêt et y vivent avec leurs agents pathogènes. "À la suite, par exemple, d'un incendie, la chauve-souris doit se déplacer, elle se rapproche de nous, et avec elle, tous ses agents pathogènes. "Leur habitat est affecté, nous jetons le ranch aux animaux", dit-il. Et cela augmente la probabilité de contact entre les deux et, par conséquent, la propagation de toute maladie.

2. Approche humaine des agents pathogènes

Avec le changement climatique, les phénomènes météorologiques se sont multipliés, ce qui a entraîné le déplacement d'êtres humains, de manière temporaire ou permanente, vers des lieux où se concentrent les agents pathogènes à l'origine de diverses maladies.

L'augmentation du nombre d'ouragans, ou d'inondations, en est un bon exemple. "Il faut se promener (dans l'eau, au milieu d'une inondation) et c'est plein de bactéries et de virus. Vous entrez dans le pathogène", dit Mora.

Crédit photo, Getty Images Légende image, L'augmentation des précipitations a entraîné une augmentation du nombre de moustiques et donc des maladies liées aux moustiques.

Cela augmente le contact entre les humains et les agents pathogènes et donc la probabilité de maladies associées.

La sécheresse a également poussé les gens à se déplacer.

"Par exemple, en Afrique, les gens doivent migrer là où il y a de l'eau. Dans leur mouvement, ils transportent des animaux et avec eux leurs agents pathogènes, et ils se regroupent tous là où se trouve l'eau.

Et, encore une fois, cela augmente la probabilité de tomber malade en raison d'un contact accru avec des agents pathogènes.

3. Le changement climatique aggrave certaines maladies

Lorsque les conditions climatiques changent dans certains endroits, les organismes et les agents pathogènes meurent ou s'adaptent. Par sélection naturelle, les plus forts survivent. Et cela a un impact sur les maladies.

Par exemple, explique M. Mora, nous avons la fièvre comme mécanisme de lutte contre certaines maladies et "cela génère des conditions que les agents pathogènes n'aiment pas".

Mais en raison des vagues de chaleur, les agents pathogènes tolèrent des températures plus élevées.

"S'il y a une vague de chaleur de 40 ou 42 degrés Celsius, cela tue certains pathogènes, mais ceux qui survivent ont la capacité de résister à cela, qui est une température plus élevée qu'une fièvre humaine normale. L'agent pathogène a donc déjà la capacité de contrer vos défenses naturelles", explique-t-il.

Cette même augmentation de la température entraîne une accélération du cycle de reproduction chez certaines espèces.

Elle est également liée à l'augmentation de la saison des pluies dans certaines régions et, dans son cas, aux moustiques, vecteurs importants de maladies telles que le chikungunya, la fièvre jaune et la dengue.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Avec l'augmentation de la sécheresse, les animaux et les personnes ont tendance à se rassembler dans des endroits où il y a de l'eau, ce qui augmente la probabilité de contagion.

"Si les conditions optimales de reproduction des moustiques sont prolongées, par exemple pendant deux mois, ils ont plus de chances de se reproduire", explique-t-il.

4. Le changement climatique nous rend plus faibles et nos défenses sont moins bonnes.

Cela se produit par le biais de plusieurs mécanismes.

L'une d'entre elles concerne les infrastructures et l'accès à celles-ci. Par exemple, "en cas d'ouragan ou d'inondation, l'effondrement des infrastructures signifie que nous n'avons pas accès aux services de santé".

Mais elle nous affecte aussi au niveau physique.

Pour n'en citer qu'un, ce type de changements génère une altération du cortisol, l'hormone qui est activée face au danger pour, à son tour, activer le mécanisme de "défense" ou de "fuite".

"Cela affecte notre système immunitaire et, en cas d'infection, on est moins apte à lutter", dit Mora.

Ceux qui "profitent" le plus.

Les maladies, qui vont de la diarrhée aux maladies cardiovasculaires, en passant par l'encéphalite ou la dermatite, ont des causes principales : les virus et les bactéries, "celles qui survivent le plus", explique M. Mora.

La transmission se fait principalement par l'eau, l'air, le contact direct ou la consommation d'aliments.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Un autre effet est sur notre corps et le stress que les conditions météorologiques changeantes provoquent.

"Nous analysons l'effet du changement climatique sur chaque maladie, mais pas l'ampleur, la façon dont elle se propage. Parce que cela dépend déjà de nombreuses conditions, comme la culture du pays, les conditions socio-économiques ou les lois et leur évaluation, ce qui est compliqué à calculer", explique M. Mora.

Mais il fait remarquer que le fait de quantifier ce phénomène "détourne la responsabilité du véritable coupable", le changement climatique.

"Cela ne va pas à la source et nous devons examiner quelles maladies auraient pu être évitées dès le départ", dit-il.

En ce qui concerne les maladies incluses dans l'étude, il indique que l'accent est normalement mis sur les maladies infectieuses, mais il en existe d'autres, comme les allergies - il reconnaît que l'une des plus courantes est l'allergie au pollen, les maladies respiratoires et les conjonctivites, qui se sont aggravées avec le changement climatique et auxquelles il faut prêter attention.

Bien que l'étude souligne que certaines maladies (un peu plus de 60) se sont améliorées dans certains cas, "il est compliqué de chercher l'espoir".

Depuis sa maison de Valle del Cauca, Mora avoue : "c'est très effrayant, la quantité de souffrance que nous avons vue dans notre article".