5 conseils pour cultiver une attitude claire et directe

30 juin 2022, 14:43 GMT Mise à jour il y a 51 minutes

Série "Woman's Hour", BBC Radio 4

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les personnes qui pratiquent la communication assertive "ne rabaissent pas, ne diminuent pas ou ne déprécient pas quelqu'un, mais communiquent en plaçant leurs besoins et ceux de leur interlocuteur sur un pied d'égalité"

J'espère que vous ne m'en voudrez pas de dire ça... Je suis désolé de vous déranger... Désolé, j'ai beaucoup à faire, mais si vous voulez...

Il s'agit d'expressions classiques couramment utilisées lorsque nous demandons ou exprimons ce que nous voulons de manière peu claire ou indirecte - et, depuis plus de quatre décennies, elles font l'objet d'une étude par la psychologue et auteur Anne Dickson, qui enseigne le pouvoir de la communication assertive.

Selon ses propres termes, la communication assertive est celle qui est "directe et claire mais non violente".

"C'est important. On ne radie pas quelqu'un, on ne le diminue pas, on ne le rabaisse pas, mais on communique en mettant sur un pied d'égalité ses besoins et ceux de son interlocuteur."

"Cela signifie que vous devez assumer la responsabilité de ce que vous voulez et être clair à ce sujet", ajoute le psychologue.

"Imaginez que quelqu'un vous a critiqué - personne n'aime être critiqué - et vous a collé une étiquette : que vous collaborez peu, par exemple", illustre-t-elle.

"Une option consiste à réagir brusquement et à se mettre sur la défensive, à attaquer l'autre personne, à pointer ses défauts. Et puis tu es impliqué dans une petite bataille."

"Une autre option serait de dire : 'je ne suis pas vraiment d'accord pour dire que je ne coopère pas'. C'est trop générique. Je suis intéressé par ce que vous voulez dire, mais pouvez-vous être plus précis ?"

"Ce n'est qu'un exemple - vous maintenez un dialogue plutôt que de mettre fin à la conversation".

Cela ne signifie pas que vous devez mettre vos sentiments de côté, souligne l'expert.

En être conscient "est une partie très importante, car si nous ne le faisons pas, nous avons tendance à déformer notre langage corporel ou le ton de notre voix, la façon dont nous regardons quelqu'un - et ce genre de choses communique les trois quarts de ce que nous exprimons, pas seulement les mots."

L'expert partage donc 5 conseils rapides pour améliorer l'assertivité de notre communication.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Un homme au visage souriant communiquant au téléphone

1) Donnez-vous de l'espace pour réfléchir

"Il est souvent difficile pour nous de dire "non" d'emblée lorsque quelqu'un nous demande de faire quelque chose", explique M. Dickson.

"Au lieu de balbutier quelque chose de vague ou d'accepter quelque chose que vous ne voulez pas faire et de devoir ensuite inventer une excuse, donnez-vous du temps. Si vous ressentez une hésitation lorsque vous êtes interrogé sur quelque chose, dites clairement "Je ne sais pas". J'aimerais avoir une heure (un jour ou une semaine) pour y réfléchir."

"De cette façon, vous avez une chance de mieux élaborer votre réponse sans la pression du moment."

2) Reconnaissez vos sentiments

"Apprenez à identifier et reconnaître un sentiment (anxiété, malaise, colère, douleur) sans vous autocensurer. Reconnaître ses sentiments est un premier pas important dans la communication assertive, car prétendre ne pas ressentir quelque chose affaiblit et déforme ce que vous voulez dire." "Après avoir fait ça, tu peux apprendre à exprimer tes sentiments avec des mots."

3) Écoutez ce que votre intuition vous dit

"Si votre intuition vous dit que vous ne pouvez pas faire confiance à une personne ou à une situation, c'est votre réalité."

"Faites confiance à votre voix intérieure plutôt que de vous dire que vous devez être rationnel ou de vous accrocher à un fantasme que vous souhaiteriez réel."

4) N'essayez pas d'être apprécié en permanence

"Le besoin d'approbation sape notre autorité."

"Sortir d'une situation avec un respect de soi préservé inspirera également le respect aux autres, ce qui, dans de nombreuses situations, est plus approprié que de faire en sorte que les gens vous aiment tout le temps."

"Entraînez-vous à exercer votre autorité de manière non agressive. Lorsque vous prenez des décisions, donnez des instructions ou émettez des critiques avec clarté, l'engagement en faveur de l'égalité implique de donner à l'autre personne l'espace nécessaire pour exprimer sa réaction à ce que vous dites."

5) Attendez d'avoir toute votre attention

"Ne commencez jamais à parler à quelqu'un pendant qu'il regarde un écran, qu'il est au téléphone, qu'il lit un journal ou qu'il parle à quelqu'un d'autre - en d'autres termes, lorsqu'il ne vous prête pas attention."

"Cela demande de l'entraînement, et vous vous sentirez probablement mal à l'aise en attendant. Mais si vous commencez à parler alors que l'attention de quelqu'un est ailleurs, cela envoie un message subtil selon lequel ce que vous dites ne vaut pas la peine d'être écouté."

Crédit photo, Getty Images Légende image, Anne Dickson étudie le sujet depuis quatre décennies

Un instrument puissant

Mme Dickson a commencé à travailler sur ce sujet au début des années 1980, alors que de nombreuses femmes vivaient dans la crainte d'être qualifiées de dominatrices, de méchantes ou d'agaçantes lorsqu'elles exprimaient ce qu'elles voulaient, qu'il s'agisse d'une augmentation de salaire ou de demander à leur partenaire de les aider à faire le ménage.

Son livre A Woman in Your Own Right (Une femme à part entière) est devenu un classique de la littérature féministe et a été réédité de nombreuses fois depuis.

Mais la communication assertive est-elle encore une compétence que les femmes doivent apprendre, maintenant qu'elles semblent plus confiantes ?

"Ce qui manque encore, c'est une compréhension de la manière de gérer les choses quand elles se produisent", explique-t-elle à la BBC.

"C'est une chose de se sentir en confiance sur les médias sociaux et de promouvoir son image. Mais quel que soit votre âge, vous êtes toujours confronté à une situation structurelle."

"Disons, par exemple, qu'une femme est au sommet de sa profession - elle est peut-être un médecin très performant. Mais face à un collègue ou un patron, elle peut se sentir intimidée, mal à l'aise, ne sachant pas quoi dire."

"Pourquoi ? Parce que l'homme n'aura jamais de doutes sur son droit à être au sommet, puisqu'il a des siècles de tradition derrière lui. Et une femme plus jeune, même si elle a été élevée avec un sens beaucoup plus égalitaire du genre, peut quand même entrer dans un emploi où l'on méprise son travail ou où on lui demande de faire des activités de moindre importance au lieu du rôle pour lequel elle a été engagée."