Pourquoi les soins de santé en Afrique intéressent l'Inde

"Il y a un grand écart entre la demande et l'offre de médicaments en Afrique, avec une énorme disparité entre les riches et les pauvres", explique M. Dubey.

Stimulé par une pénurie de médicaments et d'équipements hospitaliers au Kenya pendant la crise de Covid, M. Dubey a créé Goodstrain Pharma en 2020. Cette entreprise importe au Kenya des médicaments et des produits médicaux du monde entier.

L'entrepôt et les bureaux de Goodstrain se trouvent à Nairobi, mais M. Dubey souhaite que l'entreprise se développe en Afrique de l'Est.

L'entreprise, fondée seulement en 2017, dispose déjà de neuf usines de fabrication en Afrique, employant 300 personnes à travers le Cameroun, la Namibie, le Botswana et la Côte d'Ivoire, et prévoit de construire des usines en Éthiopie et au Zimbabwe.

"Au fil des ans, l'Afrique a été dépendante des importations de médicaments en provenance d'Europe, d'Inde et de Chine, ce qui a eu pour effet de drainer de précieuses devises, de ne pas créer d'opportunités d'emploi et de subir les aléas de l'offre et de la demande", explique Sinhue Noronha, fondateur et directeur général d'Africure Pharmaceuticals.