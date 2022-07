La croissance démographique n'est plus aussi rapide qu'avant selon l'ONU

Crédit photo, AFP Légende image, Dans 30 ans, une personne sur quatre sur la planète sera africaine.

15 novembre 2022. C'est la date à laquelle la Terre devrait atteindre 8 milliards d'habitants, selon les estimations faites par les Nations Unies.

La population mondiale atteindra 8,5 milliards en 2030 ; 9,7 milliards en 2050 et 10,4 milliards dans les années 2080.

Mais la croissance démographique n'est plus aussi rapide qu'avant.

Les Nations Unies ont fait savoir que le taux de croissance actuel est le plus lent depuis les années 1950. De plus, la population mondiale augmente de manière inégale.

Plus de la moitié de la croissance démographique qui sera observée au cours des 30 prochaines années se produira dans huit pays seulement : la République démocratique du Congo, l'Égypte, l'Éthiopie, l'Inde, le Nigéria, le Pakistan, les Philippines et la Tanzanie.

Certains tombent, d'autres se lèvent

Certaines des économies les plus développées voient déjà leur population diminuer, les taux de fécondité tombant en dessous de 2,1 enfants par femme, ce que l'on appelle le "taux de remplacement".

Crédit photo, Getty Images

Le rapport des Nations Unies indique qu'au moins 61 pays réduiront leur population jusqu'à 1 % avant 2050.

Avec l'un des taux de fécondité les plus bas au monde (1,15 enfant par femme), la Chine a annoncé que sa population commencerait à décliner l'année prochaine, bien plus tôt que prévu.

Ceci malgré l'abandon par le pays de sa politique de l'enfant unique en 2016 et le début de l'octroi d'incitations aux couples avec deux enfants ou plus.

Alors que la population indienne continue de croître, elle dépassera presque certainement la Chine en tant que pays le plus peuplé du monde.

Moins d'enfants mais des populations plus importantes

Les taux de fécondité sont en baisse dans le monde, y compris dans de nombreux pays où la population est en expansion.

Crédit photo, Getty Images

En effet, à mesure que les générations précédentes s'étendent, plus de gens ont des enfants, même s'ils ont individuellement moins d'enfants que leurs parents.

La croissance est également due aux développements de la médecine et de la science, ce qui signifie que plus d'enfants survivent jusqu'à l'âge adulte et plus d'adultes survivent jusqu'à un âge avancé.

Cette tendance devrait se poursuivre, indiquant que l'espérance de vie mondiale atteindra 77,2 ans d'ici 2050.

Cette tendance indiquerait également une croissance du pourcentage actuel de la population âgée de 65 ans ou plus, de 10 % à 16 % en 2050.

Les effets des changements

L'analyse des Nations Unies indique qu'une réduction du pourcentage de femmes parmi les personnes âgées devrait être constatée.

Crédit photo, Getty Images

Les femmes ont une espérance de vie supérieure à celle des hommes et représentent actuellement 55,7 % de la population âgée de 65 ans ou plus.

Ce pourcentage pourrait chuter à 54,5 % d'ici 2050.

Les femmes vivent en moyenne 5,4 ans de plus que les hommes.

En Amérique latine, la différence est encore plus grande : les femmes vivent 7 ans de plus que les hommes, la plus grande différence entre les sexes jamais enregistrée dans le monde.

Dans le rapport, l'ONU avertit que les pays doivent adapter leurs programmes de retraite et de santé publique dans ce nouveau scénario avec plus de personnes âgées.

Le "dividende démographique"

Dans certaines régions d'Amérique latine, d'Asie et d'Afrique, l'ONU note que la population en âge de travailler (25-64 ans) continue de croître.

Cela donnerait à ces pays la possibilité de bénéficier de ce que l'on appelle le "bonus démographique", qui survient lorsque la population en âge de travailler est élevée par rapport au nombre d'enfants et de personnes âgées qui dépendent des travailleurs ou de l'État pour vivre.

Les experts disent que c'est un point clé pour faire "un bond en avant dans le développement".

Une autre révélation du rapport est l'impact de l'immigration dans les pays où la population a augmenté plus que le taux de natalité.

Dans les décennies à venir, l'immigration continuera d'être le moteur de la croissance démographique dans les pays à revenu élevé.

Certains pays connaîtront une baisse de 1% ou plus entre 2022 et 2050 précisément à cause de l'immigration.