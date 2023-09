La rivalité entre les États-Unis et la Chine stimule les investissements dans les technologies spatiales

Les États-Unis sont "engagés dans une course à l'espace avec la Chine pour retourner sur la Lune", a déclaré Bill Nelson, directeur de la NASA.

Ses propos ravivent les souvenirs des années 1960 et 1970, lorsque la Nasa était engagée dans une course à l'espace avec l'Union soviétique. Mais un demi-siècle plus tard, la Nasa fait appel à des entreprises privées pour effectuer une grande partie du travail.