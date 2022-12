Les excuses des Pays-bas pour l'esclavage divisent l'opinion publique

Anna Holligan

Role, BBC News

La Haye

il y a 24 minutes

Crédit photo, Getty Images

Les Pays-Bas ont présenté des excuses pour leur passé colonial, pour l'asservissement et l'exploration mandatés par l'État néerlandais au cours des 17e et 19e siècles.

Le Premier ministre néerlandais Mark Rutte a affirmé que l'esclavage devait être reconnu dans "les termes les plus clairs" comme "un crime contre l'humanité".

Le discours prononcé lundi à La Haye a précédé des visites ministérielles dans les Caraïbes et au Suriname.

"Aujourd'hui, je présente mes excuses pour les actions passées de l'État néerlandais envers les personnes réduites en esclavage dans le passé", a indiqué M. Rutte dans son discours.

Cependant, les critiques se sont plaints d'une consultation insuffisante et affirment que la manière dont le cabinet néerlandais a fait passer le texte a un "aspect colonial".

Six fondations du Suriname ont demandé une injonction judiciaire pour repousser les excuses au 1er juillet 2023, qui marquerait le 160e anniversaire de la loi d'émancipation, bien qu'il ait fallu une autre décennie avant que l'esclavage ne soit réellement éliminé dans les colonies néerlandaises.

"Cela devrait être le 1er juillet, lorsqu'ils ont enlevé nos chaînes", déclare le DJ Etienne Wix, dont la station de radio communautaire mArt fait partie des groupes qui cherchent à obtenir une autre date.

Légende image, Étienne Wix estime que les excuses devraient coïncider avec l'anniversaire de l'abolition de l'esclavage dans les colonies néerlandaises.

Outre les excuses officielles, le gouvernement néerlandais devrait allouer 200 millions d'euros (131 191 400 000 FCFA) à des projets de sensibilisation et s'engager à consacrer 27 millions d'euros (17 710 839 000 FCFA) à un musée de l'esclavage.

Plus de 600 000 personnes originaires d'Afrique et d'Asie ont été victimes de la traite des êtres humains par des marchands néerlandais entre le XVIIe et le XIXe siècle.

Au XVIIe siècle, les Pays-Bas étaient l'une des nations commerçantes les plus prospères du monde, dans une période connue sous le nom d'"âge d'or" qui a vu d'énormes progrès dans les domaines de la science et de la culture.

Cette immense richesse a été générée par l'esclavage et l'exploitation imposés par l'État.

Les hommes, les femmes et les enfants réduits en esclavage étaient forcés de travailler dans les plantations de sucre, de café et de tabac, dans les mines et comme esclaves domestiques dans le "Nouveau Monde", les terres colonisées des Amériques et des Caraïbes. Ils ont été soumis à des violences physiques, mentales et sexuelles extrêmes.

Dans la seule province occidentale de la Hollande, une étude du Conseil de recherche néerlandais a révélé que 40 % de la croissance économique entre 1738 et 1780 pouvait être attribuée à l'esclavage.

Le Premier ministre a fait avancer ce qu'il a décrit comme un "moment significatif", indiquant la nécessité de capitaliser sur le soutien politique actuel pour des excuses, et de permettre à 2023 d'être une année commémorative avec des fonds alloués à des initiatives spéciales.

"Les Pays-Bas sont l'une des sociétés européennes ayant les liens les plus directs et les plus étendus avec l'esclavage", explique Pepijn Brandon, professeur d'histoire économique et sociale mondiale à l'université libre d'Amsterdam, qui a publié les travaux de recherche.

Il estime que la perception publique de l'héritage de l'esclavage aux Pays-Bas a évolué au cours de la dernière décennie, avec la reconnaissance du fait que le colonialisme et l'esclavage étaient au cœur de la position des Pays-Bas en tant que nation commerciale de premier plan.

L'attention accrue accordée par les médias et l'éducation montre que le sujet est désormais abordé de manière très différente, ajoute-t-il. Cette prise de conscience a alimenté des questions fondamentales sur la répartition de la richesse néerlandaise et la prévalence des préjugés de l'époque coloniale aujourd'hui.

Dans un parc couvert de givre à l'est d'Amsterdam, le poète et militant de l'égalité des droits Quinsy Gario plisse les yeux sous le soleil de l'après-midi.

Légende image, Quinsy Gario dit que pour présenter des excuses valables, il faut vraiment écouter.

"La plupart des gens comprennent que l'âge d'or est un terme erroné, donc la vraie question n'est plus la terminologie. Si vous reconnaissez que l'âge d'or n'est plus d'actualité, qu'est-ce que cela signifie de réparer le mal, les systèmes qui ont été construits alors ?"

Et cela, dit-il, devrait être le point de départ d'excuses.

Les préjudices actuels

Ces excuses interviennent une semaine après qu'un rapport a révélé que des personnes au sein du ministère néerlandais des affaires étrangères avaient été exposées à des commentaires racistes, et que certaines avaient même été écartées d'une promotion en raison de leur couleur de peau ou de leur origine ethnique.

Au sein du même ministère, les pays africains étaient décrits dans les communications internes comme des "pays de singes".

Des excuses du ministre des affaires étrangères ont suivi, Wopke Hoekstra reconnaissant que le rapport pouvait nuire à la réputation du pays à l'étranger.

Les Pays-Bas ont été accusés de perpétuer et d'institutionnaliser le racisme.

En 2020, Tendayi Achiume, alors rapporteur des Nations unies sur le racisme, a constaté qu'une image de "tolérance" bloquait la lutte contre la discrimination et le racisme systémique au sein de la police néerlandaise.

Selon un rapport de Statistics Netherlands, les personnes issues de l'immigration ont en moyenne des maisons plus petites, des résultats scolaires et des revenus inférieurs, et une santé plus fragile.

Légende image, Les Pays-Bas ont été accusés de perpétuer et d'institutionnaliser le racisme.

"Les migrants sont traités dès le départ comme des citoyens de seconde zone", explique le professeur Brandon. "Cela se traduit par une position de départ inégale. Et puis le racisme comme justification de l'esclavage, c'est visible aujourd'hui."

"Nous aimons nous dire que nous sommes tolérants", me dit un ami néerlando-surinamais. "Nous célébrons cette tolérance, mais la tolérance signifie intrinsèquement accepter quelque chose que vous n'aimez pas, et c'est ce que nous ressentons, nous ne sommes pas les bienvenus, seulement tolérés."

Quinsy Gario a créé le mouvement "Black Pete is racism", dénonçant la tradition annuelle de Sinterklaas qui, jusqu'à il y a quelques années, impliquait une pratique répandue de personnes blanches se "noircissant" pour représenter le personnage fictif Zwarte Piet - ou Black Pete.

Il estime que ce type d'attitude existe encore dans l'establishment néerlandais. Il cite le scandale de l'allocation de garde d'enfants aux Pays-Bas, où l'on a découvert que le bureau des impôts avait agressivement poursuivi des familles issues de l'immigration pour leur réclamer de l'argent qu'elles ne devaient pas, et la représentation du corps diplomatique néerlandais qu'il décrit comme "des personnes blondes aux yeux bleus".

Reconnaissance et réparations ?

Environ 70 % de la communauté afro-caribéenne des Pays-Bas, qui se compose principalement de descendants d'esclaves, estiment que des excuses sont importantes.

Pourtant, dans la population générale, près de la moitié des Néerlandais ne sont pas favorables à la présentation d'excuses, alors que 38 % y sont favorables, selon un sondage I&O Research.

Certains s'inquiètent du coût d'éventuelles demandes de réparation ; d'autres affirment que ce ne sont pas eux ou leurs ancêtres qui ont réduit en esclavage ou profité du colonialisme et rejettent donc le concept d'excuses collectives.

Linda Nooitmeer, directrice de l'Institut national pour l'étude de l'esclavage néerlandais et de son héritage, a participé aux négociations. Selon elle, les excuses permettent aux gens de se tourner vers l'avenir et d'envisager les prochaines étapes.

"L'accent devrait être mis sur la manière de réparer, de restaurer tout ce qui a été brisé, non seulement dans les colonies mais aussi ici, aux Pays-Bas", dit-elle.

Légende image, Linda Nooitmeer a participé aux négociations sur les excuses.

Elle ajoute que le fait que les excuses soient discutées signifie que la vie des minorités est en tête de l'agenda des Pays-Bas.

"Cela signifie que nous sommes vus. Il y a encore beaucoup de souffrance à ne pas être vu. C'est une chance de nous rendre visibles", dit-elle.

Comme dans de nombreuses nations occidentales, les partis d'extrême droite ont un nombre considérable de partisans aux Pays-Bas et ces partis s'opposent aux excuses.

Thierry Baudet, chef du parti Forum pour la démocratie, déclare que son groupe "ne voit pas l'intérêt de tels gestes".

Reconnaissance royale

Outre les excuses du gouvernement, le roi Willlem-Alexander a commandé une enquête indépendante sur le rôle de la famille royale néerlandaise dans le passé colonial et le présent postcolonial.

Cette initiative intervient alors que d'autres familles royales se penchent sur leur rôle dans la traite des esclaves. Au Royaume-Uni, le roi Charles III et le prince de Galles ont exprimé un chagrin "personnel" et "profond" pour le rôle joué par la Grande-Bretagne dans la traite transatlantique des esclaves lors de discours prononcés au Rwanda et en Jamaïque au début de cette année.

Malgré les excuses officielles des Néerlandais, la pression exercée sur les autres pays pour qu'ils reconnaissent et réparent les violations historiques et contemporaines des droits de l'homme de manière plus explicite et plus tangible pourrait s'accroître.