Attiré dans un piège et victime de chantage en raison de son homosexualité

Ian Wafula et Tamasin Ford

Lorsque le Nigeria a adopté certaines des lois anti-homosexualité les plus sévères d'Afrique, Internet est devenu un lieu où la communauté LGBT pouvait entrer en contact avec d'autres personnes en toute sécurité - jusqu'à ce que les gangs criminels se mettent eux aussi à l'heure du numérique. BBC Africa Eye enquête sur la façon dont les maîtres chanteurs se font passer pour des partenaires potentiels sur des applications de rencontres populaires, pour ensuite extorquer, battre et même kidnapper des personnes.

Ce père de trois enfants a rencontré Jamal en ligne. Ils discutaient depuis un certain temps lorsqu'il a finalement décidé de le voir en personne. Il a dit qu'il s'était pris d'affection pour lui, qu'il lui faisait même confiance, et c'est ainsi qu'un après-midi, il a rencontré Jamal en ville et est rentré chez lui.