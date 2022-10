Ces 6 facteurs qui augmentent le risque de cancer du sein

il y a une heure

Le cancer du sein est le type de cancer le plus fréquent, avec plus de 2,2 millions de cas dans le monde, selon les données de 2020 de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

On estime qu'environ une femme sur douze aura un cancer du sein au cours de sa vie et c'est la principale cause de décès chez les femmes.