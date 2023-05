"Quand je vais me coucher, je vois les hommes qui sont morts dans mes bras"

Les séquelles psychologiques de l'invasion russe commencent à se faire sentir en Ukraine, tant sur le front qu'à l'intérieur du pays.

" Lorsque vous allez au lit, vous le voyez, il s'agit de mes camarades que j'ai perdu, de la façon dont je les ai sorti de l'eau sans membres, de la façon dont ils sont morts dans mes bras."

"Cela restera gravé dans nos mémoires jusqu'à la fin de nos jours."

Les yeux de Dmytro sont plongés dans l'obscurité - les yeux d'un soldat récemment revenu du front.

Après 15 mois de combat dans la région de Donetsk, Dmytro tient fermement la main de sa femme Tetiana dans un centre de convalescence du nord-est de l'Ukraine.

Elle a parcouru 966 km pour se rendre dans cet endroit tranquille de la région de Kharkiv, après que Dmytro ait bénéficié d'une semaine de congé.

L'année dernière, environ 2 000 soldats sont venus ici pour bénéficier de conseils et de séances de physiothérapie. Les formateurs admettent qu'il ne s'agit que d'un temps de repos et non d'une période de réadaptation. La plupart repartent au front.

Le personnel du centre explique que l'Ukraine s'efforce de maintenir ses soldats en bonne santé afin qu'ils puissent "tenir jusqu'à la fin".

"Nous en subirons les conséquences jusqu'à la fin de nos jours", déclare Dmytro, les yeux embués.

Dmytro a promis de ne pas se raser la barbe tant que la guerre ne sera pas terminée. Sa barbe est longue, car plus de 400 jours se sont écoulés depuis l'invasion russe.

Tetiana pense que son mari a changé et cela va au-delà de son apparence.

"Il a beaucoup changé", dit-elle. "Il a prouvé qu'il était capable de beaucoup de choses, de nous protéger et de défendre l'Ukraine. Il a montré qu'il pouvait faire beaucoup de choses.

Nous discutons avec Pavlo, qui fait une pause dans sa carrière de pilote de drone, dans ces jardins verdoyants. Il a du mal à dormir.

"Parfois, on ne sait plus de quoi discuter avec de vieux amis, parce que les centres d'intérêt changent", explique-t-il. "Je ne veux pas partager avec eux tout ce que j'ai vu.

"Les choses que nous avions en commun ne m'intéressent plus. Quelque chose a changé".

Le poste qu'occupe Pavlo fait de lui une cible et l'expose à des horreurs dont la plupart des gens n'ont pas à voir.

" Chaque jour où je suis sur la ligne de front, je souhaite rentrer chez moi ", explique-t-il. "Mais quand je rentre, j'ai ce sentiment étrange de vouloir retourner auprès de mes camarades.

"C'est un sentiment très étrange, celui de ne pas être à sa place.

Les responsables de ce centre de rééducation estiment qu'il faudra jusqu'à 20 ans pour réhabiliter mentalement la population ukrainienne après cette guerre.

Yana Ukrayinska, du ministère de la santé du pays, tente de devancer ces prévisions en prévoyant d'apporter un appui en termes de santé mentale à "un citoyen sur deux".

"Nous préparons notre système pour fournir une aide psychologique de qualité à environ 15 millions de personnes", explique-t-elle. "Nous sommes convaincus que nous devons être prêts".

Après tout, il s'agit bien d'une invasion russe qui touche tous les Ukrainiens. Des millions de personnes ont été chassées de chez eux et séparées de leurs proches, subissant des violences et se retrouvant avec la perte de tous leurs biens.

Selon les experts, les maladies mentales les plus courantes sont les troubles liés au stress ou à l'anxiété, mais on pense que le syndrome de stress post-traumatique (SSPT) prendra de plus en plus d'ampleur dans les années à venir.

La première dame d'Ukraine, Olena Zelenska, a récemment lancé un programme national de santé mentale, mais il y a toujours une pénurie de thérapeutes. Voilà pourquoi le gouvernement met l'accent sur l'autogestion de la santé.

Dans une classe de six élèves à Kharkiv, ils bénéficient d'une thérapie corporelle. Ils participent à une séance au cours de laquelle ils s'assoient et partagent leurs sentiments, avant de découvrir le toucher et le contact les uns avec les autres.

Inna vient ici pour se soigner, afin de pouvoir aider les autres en tant que thérapeute.

"Il est très important pour moi de rester en forme afin de disposer d'une ressources à offrir aux gens", explique-t-elle.

Inna peut également constater que les gens ont changé depuis le début de la guerre dans sa ville.

"Aujourd'hui, les gens vivent davantage dans le présent, ils ne reportent pas la vie à plus tard, et je pense que ce sont là de bons changements.

"Mais il y a aussi beaucoup d'expériences traumatisantes, de SSPT et de dépression, qui nécessitent l'aide de psychiatres.