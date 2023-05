La merveille géologique la plus reculée d'Afrique

Mes yeux se sont levés vers une corniche rocheuse taillée dans une falaise de grès au cœur du massif de l'Ennedi, au Tchad. J'ai vu un visage, puis, à mesure que mes yeux s'adaptaient à la pénombre, un autre est apparu. Peints en ocre et blanc lumineux, des hommes montaient des chameaux et des vaches géantes dansaient sur toute la surface du rocher.

Au cours de millions d'années, le vent et la pluie ont sculpté le massif de l'Ennedi, dans le lointain nord-est du Tchad, en un plateau d'inselbergs, de flèches solitaires et d'arches imposantes de la couleur du nid d'abeille. Entre-temps, les peuples primitifs ont également décoré ce paysage, peignant et gravant des milliers d'images dans la roche.

Pour atteindre cette région, il faut parcourir une route cahoteuse de 1 000 km en quatre jours depuis la capitale, N'Djamena, à travers le Sahara. En raison de son extrême éloignement et du fait que le Tchad, jusqu'à récemment, a connu des années de combats - coups d'État, effusions de sang ethniques et guerre contre la Libye - le massif de l'Ennedi reste largement méconnu. Si peu de scientifiques ont pu atteindre ce paysage inaccessible, on estime que 75 % du massif n'a pas encore été étudié, ce qui a conduit certains à le qualifier de "moins exploré que la face cachée de la Lune".

Crédit photo, Kate Eshelby Légende image, Le massif de l'Ennedi possède l'une des plus grandes concentrations d'art rupestre préhistorique au monde.

Pour ceux qui font le voyage, l'Ennedi possède l'une des plus grandes concentrations d'art rupestre préhistorique au monde. Des peintures ornent les parois de presque toutes les grottes où l'on pénètre. Bien qu'elles ne soient pas aussi anciennes que celles de Lascaux, en France, ou que la peinture de porc indonésienne, vieille de 45 500 ans, nombre d'entre elles datent du 6e millénaire avant notre ère et révèlent l'histoire changeante du plus grand désert chaud du monde.

"Ces peintures nous aident à renouer avec notre identité, notre culture et nos origines. L'Ennedi est un livre ouvert sur l'histoire de nos ancêtres", a déclaré Angèle Aloumbe, qui travaille pour African Parks et est basée à N'Djamena. "Je pleure toujours quand je vais à l'Ennedi. C'est un paysage tellement beau avec des gens très intacts. Personne ne peut s'y rendre sans ressentir un lien. Il y a quelque chose de vraiment spécial.

Ici, au fin fond du désert, j'étais seule avec le monde antique. Il n'y avait ni bâtiments ni routes à des kilomètres à la ronde, alors qu'ailleurs, la plupart des œuvres d'art anciennes sont entourées par le bruit du tourisme ou interdites au public pour des raisons de protection.

Crédit photo, Kate Eshelby Légende image, Pour atteindre l'Ennedi, il faut emprunter une longue caravane de chameaux à travers le désert du Sahara.

En 2016, l'Ennedi - dont la superficie équivaut à peu près à celle de la Suisse - a été déclaré site du patrimoine mondial de l'Unesco. Peu après, il a été classé réserve naturelle et culturelle et placé sous la protection de la célèbre organisation de conservation à but non lucratif African Parks. Au début de cette année, une étude archéologique à long terme a été lancée. Elle permettra non seulement de cartographier tous les sites d'art rupestre, mais aussi d'étudier le sol environnant à la recherche de céramiques anciennes, de pollen végétal et d'ossements d'animaux. "Lorsqu'un archéologue italien est venu récemment pour une brève visite, il a trouvé, en l'espace d'une demi-heure, un morceau de poterie vieux de 7 000 ans", a déclaré mon guide italien, Andrea Bonomo, qui travaille pour la société Spazi d'Avventura, qui organise des voyages au Tchad depuis 30 ans. "Imaginez ce qu'ils trouveront avec plus de temps.

Plus tard, M. Bonomo explique qu'en 2001, un crâne fossilisé vieux de sept millions d'années, surnommé Toumaï, a été découvert à l'ouest de l'Ennedi. Les restes étaient bien plus anciens que le célèbre squelette éthiopien "Lucy", ce qui a amené certaines personnes à penser que le Tchad pourrait être à l'origine de l'humanité, et non la vallée du Rift en Éthiopie. Selon le Dr Baba Mallaye, membre de l'équipe impliquée dans la découverte, non seulement l'âge de Toumaï a été scientifiquement validé par une analyse radio chronologique, mais l'équipe a également trouvé de nombreux autres restes fossilisés de cousins de Toumaï dans la même région, ce qui prouve qu'il ne s'agit pas d'un cas isolé.

Pour atteindre l'Ennedi, Bonomo et moi avons traversé la savane avec des roses du désert, des herbes jaunes et des acacias aux reflets dorés. Nous avons croisé des nomades Wodaabe et Oulad-Rachid en déplacement. Les femmes et les enfants montaient sur des chameaux, assis à l'intérieur de chars colorés décorés de tissus vifs, de calebasses sculptées et de rangées de bols en bronze. Les hommes marchaient à côté, des amulettes de cuir attachées sur leur poitrine comme de petites valises pour les protéger du mal. Puis la route goudronnée s'est arrêtée, la terre s'est vidée de ses arbres et l'entrée dans l'Ennedi a été comme le franchissement d'un portail dans un lieu entre les mondes.

L'art rupestre de l'Ennedi révèle les changements survenus au cours des millénaires sur cette terre. Comme l'ensemble du Sahara, la région était autrefois verdoyante et parsemée de lacs. De nombreuses personnes y vivaient autrefois, mais aujourd'hui, il n'y en a plus guère. En me promenant parmi les monolithes rouges, j'ai vu des images d'éléphants, de rhinocéros, de girafes et d'autruches, tous des animaux sauvages communs dans l'Ennedi jusqu'à une date récente. Lorsque la région est devenue plus sèche il y a plus de 6 000 ans, ces animaux se sont déplacés vers le sud ou se sont éteints. Pourtant, l'Ennedi reste connu comme l'Eden du Sahara parce qu'il reçoit plus de pluie que le reste du désert, créant des oueds comme des rubans verts et des sources d'eau permanentes alimentées par des sources cristallines. Des plantes tropicales y fleurissent et des vestiges de son époque plus tempérée y survivent, comme ses crocodiles du désert.

Crédit photo, Kate Eshelby Légende image, Des villages isolés et des bergers nomades parsèment le paysage.

Il n'y a pas si longtemps, l'autruche à cou rouge, l'addax et l'oryx à cornes en cimeterre parcouraient cette terre en abondance, avant d'être chassés jusqu'à l'extinction. Cependant, African Parks réintroduit aujourd'hui ces animaux dans la nature. Pendant ce temps, l'Ennedi peut sembler dépourvu de vie - une grande partie de sa faune est nocturne - mais ce n'est pas le cas. Je me suis arrêtée pour ramasser des piquants de porc-épic, j'ai vu des hyrax des rochers prendre un bain de soleil et d'énormes outardes d'Arabie s'envoler. J'ai observé des scarabées marcher sur la pointe des pieds dans le sable chaud et des gazelles dorcas rebondir comme des pogo sticks dorés. Un renard fennec a retenu mon regard, ses énormes oreilles dressées, avant de s'enfuir rapidement.

Une fois arrivés dans l'Ennedi, Bonomo et moi avons laissé la voiture et marché pendant six jours, en utilisant des chameaux pour porter nos sacs et en étant accompagnés par deux éleveurs nomades, Ousmane Adoum et Kalli Youssouf. À pied, j'ai pu apprécier l'ampleur du territoire et l'impression de bout du monde qui s'en dégageait. Nous avons établi notre campement chaque soir juste avant le coucher du soleil, en allumant un petit feu sur lequel les bergers tenaient leurs mains pour se réchauffer, avant de boire de minuscules verres de thé sucré. La première nuit, nous avons campé à l'intérieur d'un amphithéâtre naturel de rochers, ce qui nous a semblé presque spirituel. Le silence était total et les étoiles scintillaient au-dessus de nos têtes.

Chaque jour, j'ai grimpé sur les rochers pour voir le sol du désert parsemé de mesas et de buttes. L'Ennedi est l'équivalent saharien de la Monument Valley américaine, avec des silhouettes rocheuses apparaissant à chaque horizon, mais il n'a pas la renommée de son cousin américain, bien qu'il soit plus de 200 fois plus grand. Nous avons marché entre des colonnes rocheuses qui ressemblaient à des ruines perdues. De temps en temps, nous tombions sur des villages isolés où les nomades Toubou ou Bideyat construisaient des maisons avec des nattes de palmier.

Dans un village, j'ai rencontré une femme nommée Maimouna Abdoulaye, assise sur le sable à l'extérieur de sa maison. Elle m'a fait signe d'entrer et m'a expliqué qu'en tant qu'éleveuse, elle aimait les nombreuses représentations d'animaux. "Mais pourquoi les peintures sont-elles parfois si hautes et non posées sur le sol comme nous ? Peut-être sont-elles réalisées par des djinns (esprits) du désert ?" se demande-t-elle.

Outre les animaux, l'Ennedi se distingue par ses gravures grandeur nature d'hommes et de femmes aux décors complexes. En raison de l'éloignement de ces sites, Bonomo pense que nous avons été les premiers étrangers à tomber sur certains des pétroglyphes et pictogrammes que nous avons trouvés.

Il y avait une omniprésence de vaches, dessinées dans toutes les tailles, qui représentaient les grands troupeaux qui vivaient ici avant la désertification. La profusion de motifs de pelage était extraordinaire. Certains présentent des motifs concentriques, des chevrons ou des lignes sinueuses. Les artistes anciens ont également peint des guerriers avec des boucliers, des chasseurs en action et des lignes de danseurs avec de grandes coiffes à plumes et des bijoux. Certains des personnages représentés avaient de grandes têtes rondes, semblables à celles des extraterrestres. "Les experts pensent que ces peintures avaient un but mystique", a déclaré M. Bonomo. "Pour avoir plus d'animaux et mieux chasser.

Sur de nombreuses surfaces rocheuses, j'ai repéré différents styles de peinture. Lorsque Bonomo et moi avons ensuite visité le bureau régional d'African Parks dans la ville frontalière de Fada, j'ai rencontré l'archéologue local, le Dr Guemona Djimet. "Contrairement à d'autres endroits du Sahara, où les lieux ont été abandonnés, les gens ont vécu ici de façon continue depuis le néolithique", a-t-il déclaré. "C'est ce que montre la diversité des œuvres d'art superposées et c'est ce qui rend l'Ennedi si spécial".

M. Djimet explique qu'African Parks tente de sensibiliser la population locale à l'importance historique des peintures et souligne les corrélations avec la vie d'aujourd'hui auprès des écoliers. "Nous leur montrons des détails tels que les hommes portant des couteaux au bras, comme leurs parents. "Les danses sont similaires à celles du peuple Kereda, qui vit aujourd'hui dans le sud du Sahel.

Crédit photo, Kate Eshelby Légende image, Outre les animaux qui vivaient autrefois dans le Sahara, les rochers représentent également des personnes décorées de manière complexe.

C'est important car les grottes sont encore utilisées par la population locale pour l'entreposage. "Il s'agit d'une réserve, pas d'un parc. Les gens vivent ici depuis des milliers d'années, nous devons donc travailler avec eux", explique Djimet.

Cette terre semble anachronique. Nous sommes passés devant des usines sidérurgiques archaïques, dont les fourneaux reposent encore dans les congères, et nous avons découvert des maisons néolithiques, des tumulus et des meules antiques.