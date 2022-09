Les plus grands mythes du cerveau de l'adolescent

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les adolescents aiment défier leurs limites.

il y a 17 minutes

Notre cerveau change énormément pendant l'adolescence. De nouvelles recherches montrent comment nous pouvons utiliser cette transformation pour aider les adolescents à réaliser leur potentiel.

Terri Apter, psychologue, se rappelle encore la fois où elle a expliqué à un jeune de 18 ans comment fonctionne le cerveau des adolescents : "C'est donc pour cela que j'ai l'impression que ma tête explose !" a répondu l'adolescent, avec plaisir.

Les parents et les enseignants d'adolescents reconnaîtront peut-être cette sensation d'avoir affaire à un esprit hautement combustible. L'adolescence peut être ressentie comme une transformation bouleversante - un retournement de l'esprit et de l'âme - qui rend la personne méconnaissable par rapport à l'enfant qu'elle était auparavant. Il y a les sautes d'humeur difficiles à contrôler, les crises d'identité et la soif d'approbation sociale, un nouveau goût du risque et de l'aventure, et une incapacité, apparemment totale, à penser aux répercussions futures de ses actes.

Au milieu de cette confusion, les adolescents sont constamment évalués sur leur potentiel scolaire - avec des ramifications qui peuvent durer toute une vie. Le destin de chacun n'est pas scellé à 18 ans, mais un dossier scolaire impeccable facilitera certainement la recherche d'une place dans une université prestigieuse, ce qui élargira vos possibilités d'emploi. Pourtant, les "montagnes russes" émotionnelles de ces années peuvent rendre extrêmement difficile pour les adolescents d'atteindre leur potentiel intellectuel.

Ce n'est qu'au cours des deux dernières décennies que les scientifiques ont été en mesure d'étudier les changements neuronaux pendant de cette période clé du développement et de décoder les mystères du cerveau des adolescents.

Ces nouvelles connaissances passionnantes permettent non seulement d'expliquer pourquoi les adolescents se sentent et agissent comme ils le font. Elles montrent également que certains des traits de caractère que les adultes ont tendance à trouver difficiles ou déroutants chez les adolescents peuvent être transformés en force, et utilisés pour acquérir des compétences et des connaissances à un moment où le cerveau est encore malléable.

Après tout, l'adolescence est aussi une période de sauts cognitifs variés. Les adolescents s'appuient sur les bases qu'ils avaient apprises lorsqu'ils étaient enfants pour développer des modes de pensée sophistiqués et matures, notamment un raisonnement plus abstrait et une "théorie de l'esprit" plus nuancée.

"Il y a cinquante ans, dans les écoles, il n'aurait pas été considéré comme nécessaire que les élèves connaissent la puberté", John Coleman, psychologue clinicien et auteur de The Teacher and the Teenage Brain. "Et je pense que dans 20 ou 30 ans, nous nous demanderons pourquoi nous n'aidions pas les élèves à comprendre ce qui se passe dans leur cerveau. Cela peut faire une réelle différence".

Crédit photo, Getty Images Légende image, L'adolescence peut être une période de croissance intellectuelle considérable, mais aussi de pression scolaire intense.

Comprendre le cerveau de l'adolescent

Il n'est pas étonnant que de nombreux adolescents, à travers l'histoire, se soient plaints de se sentir incompris. Nos explications traditionnelles du comportement des adolescents sont d'une grossièreté frustrante. Leur prise de risque, leur rébellion, leur impulsivité et leur irritabilité générale peuvent être si facilement mises sur le compte de l'ignorance et de l'immaturité, ou sur celui de leurs hormones "déchaînées" et de leur libido accrue.

Souvent, leurs crises d'angoisse émotionnelle invitent simplement au ridicule. Comme le souligne la neuroscientifique Sarah-Jayne Blakemore, auteur de Inventing Ourselves : The Secret Life of the Teenage Brain, l'a récemment exprimé ainsi : "Il n'est pas socialement acceptable de se moquer et de diaboliser d'autres secteurs de la société... Mais il est, bizarrement, acceptable de se moquer et de diaboliser les adolescents".

Même les théories plus scientifiques avaient dressé un tableau peu sympathique de la vie des adolescents qui n'aura fait qu'ajouter à leur sentiment d'aliénation. Dans les années 50, par exemple, la psychanalyste Anna Freud a proposé que les adolescents tentent de "divorcer" de leurs parents, en coupant leurs liens avec la famille afin de pouvoir avancer dans leur vie. L'idée était que "l'adolescent s'efforçait d'évincer le parent de son mobilier interne", explique Apter, psychologue et auteur de The Teen Interpreter : A Guide to the Challenges and Joys of Raising Adolescents.

Les adolescents peuvent sembler rebelles, mais ils ont souvent besoin de l'approbation de leurs parents.

Bien que ces explications précédentes puissent avoir une part de vérité, elles ne tiennent pas compte des nuances de l'expérience de la plupart des adolescents. Les entretiens d'Apter avec des adolescents et leurs parents indiquent que les adolescents recherchent souvent désespérément l'approbation et l'acceptation de leurs parents. Ainsi, s'ils veulent certainement l'indépendance, ce n'est pas à n'importe quel prix. De telles observations ne sont pas très compatibles avec la théorie du divorce.

Si nous voulons aider les adolescents, Apter affirme que nous devons être plus attentifs aux subtilités de ce qu'ils vivent réellement, notamment les énormes défis sociaux qu'ils doivent relever. Cela passe nécessairement par la reconnaissance de la gêne que peuvent susciter les changements physiques du corps et l'évolution des attentes sociales à leur égard. Dans ce cas, elles peuvent commencer à se sentir étrangères à elles-mêmes.

En même temps, nous devons reconnaître les changements anatomiques qui se produisent dans le cerveau. Grâce à l'invention de l'IRM fonctionnelle, les scientifiques peuvent désormais jeter un coup d'œil à l'intérieur de cette "boîte noire" tout au long de la vie.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les adolescents recherchent souvent la chaleur et l'approbation, même s'ils s'efforcent d'être indépendants.

La petite enfance est, bien sûr, la période où les changements sont les plus importants. Au cours des premiers mois de la vie, le cerveau établit de nombreuses connexions entre les neurones, avant d'élaguer les voies neuronales redondantes, ce qui permet de créer des réseaux plus efficaces. Cette "plasticité" innée signifie que le cerveau du jeune enfant est particulièrement malléable, ce qui lui permet de passer du stade de bébé braillard à celui de bambin qui marche et parle.

Dans de nombreuses zones du cerveau - comme celles impliquées dans le traitement sensoriel - ces réseaux ont tendance à se stabiliser bien avant l'adolescence, ce qui rend plus difficile l'apprentissage de certaines aptitudes perceptives ou motrices, comme le langage ou la musique, après la première "période sensible".

Le cortex frontal suit une trajectoire différente : il continue à construire puis à élaguer des réseaux tout au long de la puberté, de l'adolescence et jusqu'au début de l'âge adulte. Dans les lobes frontal et pariétal, le cerveau renforce également les connexions les plus importantes en ajoutant une gaine isolante grasse - appelée myéline - qui améliore la transmission des signaux. Sur les scanners cérébraux, cela se traduit par une augmentation notable de la "matière blanche" au cours de l'adolescence. Ces zones en développement sont importantes pour toute une série de compétences, notamment la régulation émotionnelle, le maintien de l'attention, la résolution de problèmes et le raisonnement abstrait.

Bien que le cerveau des adolescents ait déjà perdu une partie de la malléabilité de la petite enfance, ce développement continu signifie qu'ils sont encore très sensibles à la stimulation intellectuelle et qu'ils ont une énorme capacité d'apprentissage. Cela leur permet de s'appuyer sur les compétences et les connaissances académiques qu'ils avaient commencé à développer dans l'enfance et de développer des façons plus sophistiquées d'appréhender le monde.

Malheureusement, les changements neurologiques et psychologiques qui se produisent peuvent parfois sembler écrasants, ce qui peut expliquer en grande partie certains des comportements qui causent tant de perturbations à l'école et à la maison.

Lorsque nous passons de l'enfance à l'âge adulte, notre cerveau subit d'importants changements. Voici quelques-uns des plus importants :

Le cortex frontal construit puis élague des réseaux tout au long de l'adolescence, ce qui aide le cerveau à devenir plus efficace. Cela permet d'élargir considérablement les compétences.

Dans les lobes frontal et pariétal, le cerveau renforce de la même manière les connexions les plus importantes. Cela se traduit sur les scanners cérébraux par une augmentation notable de la "matière blanche".

Au fur et à mesure de ces changements, certaines zones du cerveau se développent plus rapidement que d'autres, ce qui peut affecter le comportement. Par exemple, les zones associées à la récompense ont tendance à se développer plus rapidement que celles liées à la maîtrise de soi, ce qui peut favoriser les décisions impulsives.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les adolescents sont connus pour leur goût du risque, mais cela peut aussi les rendre ouverts à de nouvelles expériences positives.

Des rebelles pour une cause

Pensez à la fameuse prise de risque, au non-respect des règles et à la rébellion générale des adolescents.

Des études d'imagerie cérébrale montrent que les régions du cerveau associées à la récompense se développent généralement plus rapidement que celles associées à l'inhibition et à la maîtrise de soi. En moyenne, l'activité de la dopamine - un neurotransmetteur associé au plaisir et à la curiosité - est plus importante chez les enfants que chez les adultes et les jeunes enfants, et les pics sont plus élevés lorsqu'ils vivent une expérience nouvelle ou excitante.

Dans ce contexte, il n'est pas étonnant que les adolescents soient plus susceptibles d'être tentés par de nouvelles expériences. L'une des conséquences peut être une prise de décision impulsive et risquée, mais cette curiosité peut également présenter des avantages : les adolescents peuvent tester de nombreuses expériences différentes qui pourront leur être utiles pour guider leurs décisions personnelles à l'âge adulte. (Se précipiter dans une histoire d'amour qui ne leur convient pas pourrait les aider à apprendre quel type de partenaire leur conviendrait mieux, par exemple).

Il est intéressant de noter que les données revèlent que les adolescents d'aujourd'hui ne sont peut-être pas aussi facilement tentés par le sexe, la drogue et le rock 'n' roll des années précédentes, mais leur attitude généralement plus ouverte d'esprit sera toujours évidente dans de nombreux autres domaines de leur vie, comme leur fascination pour les nouvelles technologies. La quête obstinée des adolescents pour leurs propres intérêts - et leur mépris de l'autorité - peut même contribuer à alimenter les changements technologiques, sociaux et politiques. "Vous avez une nouvelle génération qui va explorer les limites - vous avez beaucoup d'inventivité, d'esprit d'aventure et de créativité", explique Apter.

Pour les parents et les enseignants qui préféreraient que les adolescents dont ils ont la charge passent plus de temps à étudier, cela peut être frustrant. Mais lorsqu'elle est canalisée vers des causes significatives, cette énergie intrépide peut contribuer à revigorer le reste de la société, par exemple lorsqu'il s'agit de s'attaquer au changement climatique ou à d'autres problèmes mondiaux. Les adolescents et les jeunes adultes ont même combattu courageusement des dictatures, alors que les générations plus âgées acquiesçaient.

Sautes d'humeur

Les sautes d'humeur des adolescents s'expliquent également par l'interaction de processus physiologiques et psychologiques associés à la maturation. D'une part, les fluctuations des neurotransmetteurs et des hormones tels que la sérotonine, le GABA et le cortisol sont plus importantes chez de nombreux adolescents, et tous ces éléments peuvent modifier leur humeur. "Si vous prenez la sérotonine, c'est l'hormone de la bonne humeur, et lorsqu'elle est en baisse, vous aurez une humeur très basse", déclare Coleman.

Les adolescents connaissent également une activité accrue dans le cortex préfrontal médian, qui est impliqué dans le traitement et la réponse aux autres personnes. Les recherches montrent que l'activité des zones du cerveau liées à l'auto-évaluation tend à atteindre un pic au milieu de l'adolescence, en particulier pour les informations liées au statut. Cette capacité à comprendre les interactions et les réseaux sociaux est extrêmement importante pour la formation des amitiés des adolescents, mais elle peut signifier qu'ils sont particulièrement sensibles aux affronts et aux signes d'hostilité, ce qui augmente leur susceptibilité à l'anxiété sociale.

Lorsque les adolescents semblent "surdramatiser", ils apprennent simplement à naviguer dans la complexité de leur monde émotionnel.

Les parents d'adolescents peuvent être surpris du temps qu'ils peuvent passer à réfléchir à leurs propres sentiments. C'est en partie parce qu'ils n'ont pas encore appris à les interpréter et à y répondre de manière constructive. Il est beaucoup plus difficile de gérer une déception liée à un résultat d'examen, par exemple, si vous n'avez jamais été confronté à un échec sérieux auparavant.

Lorsque les adolescents semblent "surdramatiser", ils apprennent simplement à naviguer seuls dans les complexités de leur monde émotionnel - des compétences qui leur seront essentielles plus tard dans la vie.

Des têtes endormies

Enfin, et surtout, il y a la fameuse léthargie des adolescents. On la prend souvent pour de la paresse ou de l'apathie, ou encore pour un refus obstiné d'aller au lit à une "heure raisonnable" (autre exemple de leur célèbre rébellion). En réalité, c'est indépendant de leur volonté ; leur horloge biologique est programmée d'une manière qui n'est tout simplement pas synchrone avec les rythmes des adultes.

Nous nous sentons endormis lorsque le taux de mélatonine augmente dans le cerveau la nuit - et, le matin, nous nous réveillons en pleine forme lorsque le taux de mélatonine est descendu en dessous d'un certain niveau. Chez les adolescents, la mélatonine augmente et diminue plus tard dans la journée que chez les adultes, ce qui signifie qu'ils se sentent alertes et actifs lorsque leurs parents sont prêts à se coucher, et fatigués et somnolents au petit matin, alors que leurs parents sont peut-être déjà debout depuis des heures.

"Pratiquement aucun adulte n'aura de mélatonine dans son cerveau à neuf heures du matin", déclare Coleman, "mais environ la moitié des adolescents en ont".

Crédit photo, Getty Images Légende image, L'adolescence peut être difficile, mais c'est aussi une période de créativité, de joie et de liberté.

Exploiter les "circuits de récompense" du cerveau

Toutes ces conclusions devraient intéresser au plus haut point les parents et les enseignants qui espèrent guider les adolescents à travers les défis de la vie, y compris les exigences de l'école, qui joue un rôle si central dans l'adolescence. Ces leçons peuvent être particulièrement importantes maintenant, alors que les adolescents apprennent à s'adapter à leur vie normale après le stress de la pandémie.

Pensez à la discipline. Il est naturel de se sentir frustré par la rébellion des adolescents, mais leur extrême sensibilité émotionnelle et sociale signifie qu'il est peu probable qu'ils réagissent bien à la colère. "Même s'il est très tentant de crier, c'est vraiment contre-productif", explique M. Apter. "Ils sont tellement attentifs au message émotionnel qu'ils ne seront pas en mesure d'entendre la logique que vous essayez de leur inculquer."

Pour une discipline plus efficace, Apter suggère de demander à l'adolescent de faire amende honorable pour ses actions. Si l'adolescent a négligé ses études en faisant trop la fête, les parents peuvent insister sur le fait qu'il peut gagner son droit à la vie sociale en prouvant qu'il maîtrise désormais ses études, plutôt que de le traiter de paresseux ou de le priver de sortie. Étant donné l'augmentation de l'activité de la dopamine dans les circuits de récompense des adolescents, les éloges et les retours positifs devraient également être utiles, surtout s'ils sont offerts rapidement. Dans de nombreuses écoles, les élèves reçoivent leurs notes des semaines après avoir terminé leurs tests ou leurs cours - ce qui, selon Coleman, réduit l'excitation et la satisfaction d'un bon résultat. "Plus le retour d'information est rapide, plus il a d'impact", dit-il. Le simple fait de raccourcir ce processus et d'offrir davantage d'occasions de féliciter les élèves pour leur travail pourrait donc porter ses fruits, selon M. Coleman.

Ensuite, il y a la question du sommeil. Idéalement, les écoles devraient modifier leurs horaires pour que les adolescents puissent commencer leurs cours plus tard, et elles devraient éviter de faire passer des tests dans la première moitié de la matinée. "Je suis convaincu que les écoles doivent commencer à réfléchir à cette question", déclare M. Coleman. À tout le moins, les enseignants et les parents devraient donner aux adolescents un peu de répit lorsqu'ils semblent somnolents le matin. Ils subissent une sorte de décalage horaire et la dernière chose dont ils ont besoin, c'est d'un stress supplémentaire qui s'ajoute à leur fardeau.

En ce qui concerne l'étude proprement dite, M. Coleman pense que de nombreux étudiants pourraient bénéficier d'une meilleure connaissance des techniques d'apprentissage efficaces.

Plutôt que de se contenter de relire passivement des passages avant un examen, les tentatives de reconstituer activement la matière de mémoire - par exemple en résumant ce qu'ils viennent d'apprendre ou en essayant de répondre à de nouvelles questions sur le sujet - ont tendance à être plus fructueuses. Ce type d'engagement significatif permettrait de tirer le meilleur parti de la malléabilité du cerveau des adolescents et de leur capacité à absorber des faits et à traiter des informations complexes, pour autant qu'ils les trouvent intéressantes. (Vous pouvez lire les conseils de BBC Future pour des compétences d'étude plus intelligentes ici).

Accepter le changement

Si vous ne faites rien d'autre, le simple fait d'exprimer un intérêt sincère pour ce que ressentent les adolescents et de les aider à comprendre les raisons des défis auxquels ils sont confrontés peut en soi rapporter d'énormes dividendes.

Lorsqu'elle parle de son travail avec les adolescents, Mme Apter a fait de nombreuses rencontres positives. Elle note que les adolescents sont souvent particulièrement réceptifs à l'idée que les changements dans leur cerveau peuvent être façonnés par leurs actions. La vérité est que plus ils pratiquent des compétences telles que la maîtrise de soi et la régulation de leurs émotions, plus ils s'améliorent - un fait qui les responsabilise.