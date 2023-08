Les AK-47 vendus au marché noir inondent la capitale Soudanaise

Crédit photo, GETTY IMAGES

Author, Zeinab Mohammed Salih

Role, Journaliste

Reporting from Khartoum

il y a une heure

Le prix d'un fusil d'assaut AK-47, l'une des armes de guerre les plus reconnaissables, a chuté de 50 % au cours des derniers mois sur le marché noir de la capitale soudanaise, Khartoum – ne coûtant désormais qu'environ 830 dollars US (650 livres sterling).

Un trafiquant d'armes de longue date a attribué la forte baisse des prix au fait que le marché noir est devenu saturé avec la Kalachnikov inventée par les Russes - familièrement connue sous le nom de "Clash" - après que le Soudan a plongé dans une guerre civile en avril.

Les combats entre l'armée et les Forces de soutien rapide (RSF) paramilitaires font rage quotidiennement dans les rues de Khartoum et des deux autres villes - Bahri et Omdurman - qui composent la grande capitale.

S'exprimant sous le couvert de l'anonymat, l'homme - qui achète et vend des armes en tant qu'entreprise à plein temps - a déclaré que bien que certains de ses fournisseurs soient des officiers de l'armée à la retraite, la plupart sont issus des rangs des RSF.

L'offre a dépassé la demande, surtout après ce que les habitants appellent la bataille de Bahri, qui s'est déroulée à la mi-juillet, environ trois mois après le début du conflit qui a dévasté le Soudan.

Des cadavres de soldats jonchent les rues de Bahri, les forces gouvernementales ayant subi de lourdes pertes aux mains des paramilitaires, qui contrôlent une grande partie de la ville - ainsi que Khartoum et Omdurman.

"De nombreux soldats ont été capturés et beaucoup d'autres ont été tués, donc nos fournisseurs ont beaucoup d'armes", a déclaré le revendeur.

Cela signifie qu'il n'a plus à compter sur l'introduction clandestine du "Clash" via le désert du Sahara depuis la Libye, qu'il décrit comme un "marché d'armes ouvert" - un signe de la mesure dans laquelle l'anarchie et l'instabilité ont englouti l'Afrique du Nord. État depuis le renversement et l'assassinat du dirigeant de longue date Mouammar Kadhafi en 2011.

Dans le passé, les armes de contrebande étaient principalement vendues aux rebelles et aux miliciens impliqués dans des conflits de longue durée au Soudan ou dans des États voisins comme le Tchad.

Mais maintenant, les combattants ramassent les armes des ennemis tués ou capturés sur les champs de bataille du grand Khartoum et les revendent via des intermédiaires à des revendeurs qui, à leur tour, ont trouvé un nouveau groupe d'acheteurs - certains habitants de la capitale inquiets de la guerre, de l'anarchie et les dangers à leurs portes.

Ayant entendu parler des revendeurs par le bouche à oreille, les habitants les appellent pour passer une commande. Les revendeurs livrent le fusil AK-47 à leur domicile et leur font une rapide démonstration de l'utilisation d'une arme qu'ils n'avaient jamais imaginé posséder.

Les munitions sont vendues séparément - par des revendeurs qui traînent autour du marché principal d'Omdurman appelé Souq Omdurman.

Un père de six enfants âgé de 55 ans a déclaré avoir acheté un fusil AK-47 en raison de la hausse de la criminalité et des "attaques potentielles d'autres personnes à Khartoum".

"Ils pourraient simplement vous attaquer, pour une raison quelconque. Cela pourrait se transformer en une guerre ethnique. On ne sait jamais. C'est notre principale crainte", a-t-il ajouté.

Crédit photo, GETTY IMAGES Légende image, La capitale du Soudan, autrefois tranquille, a été dévastée par la guerre qui dure depuis quatre mois.

Le Soudan a sombré dans une guerre civile à la mi-avril après une brouille entre le chef de l'armée, le général Abdel Fattah al-Burhan, et le commandant des RSF, Mohamed Hamdan Dagalo, plus connu sous le nom de Hemedti.

Les deux hommes ont organisé un coup d'État en octobre 2021, mais se sont ensuite impliqués dans une lutte pour le pouvoir qui a vu leurs hommes prendre les armes les uns contre les autres dans une guerre qui ne montre aucun signe de fin.

Le marchand d'armes a déclaré que les pistolets, qui sont plus faciles à utiliser et à transporter, sont beaucoup plus demandés que les fusils AK-47.

Les habitants s'en emparent parce que l'effondrement du gouvernement - y compris les forces de police, les services pénitentiaires et le système judiciaire - a conduit à une criminalité incontrôlable.

Des criminels endurcis sont maintenant dans les rues, suite à une évasion massive de la plus grande prison de Khartoum au début de la guerre.

La criminalité a également grimpé en flèche parce que le conflit a contraint de nombreuses entreprises à fermer, ce qui a eu des répercussions sur le chômage, tandis que le coût de la vie a augmenté en raison de la rareté des produits alimentaires de base

Bien que les gens éprouvent des difficultés financières, un nombre important d'habitants achètent des armes car la sécurité est d'une importance primordiale - d'autant plus que les maisons sont pillées et que les femmes sont violées.

Le marchand d'armes a déclaré qu'il avait divisé par quatre le prix des pistolets, passant de 800 000 livres soudanaises (1 330 dollars) à 200 000 livres soudanaises.

"Ce qui les rendait [les pistolets] chers, c'était la licence. Maintenant, vous n'avez plus besoin d'en obtenir une. Vous n'avez qu'à l'acheter et à l'utiliser", a déclaré le revendeur, ajoutant qu'il avait réalisé un bon bénéfice car les ventes étaient plus élevées que jamais.

Alors que les propriétaires de fusils AK-47 gardent l'arme à la maison, les propriétaires de pistolets l'emportent avec eux lorsqu'ils sortent - que ce soit à la station-service ou au marché.

La menace posée par les criminels est mise en évidence par le sort d'un homme de 24 ans qui s'est marié il y a quelques années à peine et a un enfant d'un an.

Alors qu'il se dirigeait vers un marché à Omdurman, il a été confronté à un gang, qui lui a volé son argent et lui a tiré dans la colonne vertébrale. Le seul hôpital fonctionnel de la ville étant incapable de le soigner, il a été emmené dans un dangereux voyage routier vers un hôpital de l'État du Nil, à environ 200 km.