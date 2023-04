La dure opération des talibans pour sortir les toxicomanes de la rue

"J’étais sous le pont en train d’essayer de me droguer quand j’ai senti une main m’attraper par derrière. C’était les talibans. Ils étaient venus nous prendre."

Ces derniers mois, les talibans ont rassemblé des centaines d’hommes à travers la capitale : sur le pont, dans les parcs et sur les collines. La plupart ont été transférés dans une ancienne base militaire américaine, maintenant convertie en centre de réhabilitation improvisé.

La capitale de la toxicomanie

L’Afghanistan est la capitale mondiale de la toxicomanie. On estime que 3,5 millions de personnes sont dépendantes dans un pays d’environ 40 millions d’habitants, selon le Bureau des forces internationales de sécurité et de stupéfiants.

Sous le pont Pul-e-Sukhta, des centaines d’hommes sont souvent vus accroupis, penchés sur des tas d’ordures, de seringues, d’excréments et parfois de cadavres d’overdoses.

Les drogues les plus populaires sont l’héroïne ou la méthamphétamine.

Au-dessus, les flux de circulation, les vendeurs de rue proposent des marchandises et les voyageurs se précipitent pour prendre les bus à l’arrêt.

"J’y allais pour voir mes amis et prendre de la drogue. Il n’avait pas peur de la mort. Quoi qu’il en soit, la mort est entre les mains de Dieu", dit Omar.

Une stratégie difficile

La plupart des hommes qui vivaient ici étaient tombés dans l’oubli, malgré la politique du gouvernement précédent consistant à rassembler les toxicomanes et à les placer dans des centres. Mais lorsque les talibans ont repris le contrôle du pays, ils ont lancé une campagne plus dure pour les sortir de la rue.

"Ils ont utilisé des tuyaux pour nous fouetter et nous battre", dit Omar. "Je me suis cassé le doigt parce que je ne voulais pas quitter le pont et j’ai résisté. Pourtant, ils nous ont forcés à partir."