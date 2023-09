Comment l'Ukraine exporte-t-elle ses céréales maintenant que l'accord sur la mer Noire a pris fin ?

il y a 25 minutes

Les navires transportant des céréales quittent à nouveau les ports ukrainiens de la mer Noire, bien que la Russie se soit retirée d'un accord qui leur permettait de traverser la mer en toute sécurité.

Ils ont emprunté un nouvel itinéraire, contournant la côte occidentale.

Quel était l'accord sur les céréales ?

L'Ukraine est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de cultures telles que l'huile de tournesol, l'orge, le maïs et le blé.

Lorsque la Russie a envahi le pays en février 2022, sa marine a bloqué les ports de la mer Noire, emprisonnant 20 millions de tonnes de céréales destinées à l'exportation.

Cette situation a provoqué une flambée des prix mondiaux des denrées alimentaires et menacé de créer des pénuries dans les pays du Moyen-Orient et d'Afrique, qui importent habituellement une grande quantité de denrées alimentaires d'Ukraine.

En juillet 2022, la Russie et l'Ukraine ont conclu un accord - négocié par la Turquie et les Nations unies - permettant aux cargos de naviguer le long d'un corridor dans la mer Noire.

Ce couloir, d'une longueur de 310 milles nautiques ( 574 km) et d'une largeur de trois milles nautiques, reliait les ports ukrainiens d'Odessa, de Chornomorsk et de Yuzhny/Pivdennyi.

L'accord permet à la marine russe de vérifier que les navires ne sont pas armés dans le détroit du Bosphore, à l'entrée de la mer Noire.

Près de 33 millions de tonnes de céréales ont été expédiées d'Ukraine dans le cadre de cet accord, et les prix mondiaux des denrées alimentaires ont baissé d'environ 20 %, selon l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture.

Toutefois, les prix mondiaux des céréales sont repartis à la hausse après que la Russie se soit retirée de l'accord.

Où sont passées les céréales de l'Ukraine ?

Le Centre commun de coordination des Nations unies indique que 57 % des denrées alimentaires exportées d'Ukraine dans le cadre de l'accord ont été destinées à des pays en développement et 43 % à des pays développés.

Les principaux bénéficiaires ont été la Chine, l'Espagne, la Turquie et l'Italie.

L'ONU précise toutefois que l'Ukraine a fourni 725 000 tonnes de céréales au Programme alimentaire mondial (PAM), qui les a envoyées sous forme d'aide humanitaire à l'Afghanistan, à Djibouti, à l'Éthiopie, au Kenya, à la Somalie, au Soudan et au Yémen.

Que s'est-il passé depuis la fin de l'accord sur les céréales ?

L'accord sur les céréales a expiré le 17 juillet.

Depuis, la Russie a lancé une série d'attaques aériennes sur les ports ukrainiens de la mer Noire, détruisant des milliers de tonnes de céréales.

Le ministère russe de la défense déclare qu'il considère tous les cargos de la mer Noire à destination de l'Ukraine comme des cibles militaires potentielles. Cela a dissuadé la plupart des navires céréaliers.

La Turquie, qui a été l'un des architectes de l'accord sur les céréales, a tenté de persuader la Russie de se joindre à l'accord.

Toutefois, le président Poutine affirme que les pays occidentaux devraient d'abord assouplir les sanctions qui pèsent sur les exportations russes.

Des photos fournies par l'armée ukrainienne montrent la destruction des entrepôts de céréales à Reni.

Pourquoi la Russie a-t-elle refusé de renouveler l'accord sur les céréales ?

Lorsque les Nations unies ont négocié l'accord, elles ont déclaré à la Russie qu'il contribuerait à accroître les exportations de céréales et d'engrais du pays.

Les pays occidentaux n'ont pas imposé de sanctions spécifiques sur les produits agricoles russes, mais Moscou affirme que les restrictions plus larges qui sont en place ont dissuadé les sociétés de transport maritime, les banques internationales et les assureurs de traiter avec ses producteurs.

La Russie a demandé que sa banque agricole publique, Rosselkhozbank, soit reconnectée au système de paiement rapide Swift (dont toutes les banques russes ont été exclues en juin 2022).

Les Nations unies ont proposé à la Russie de créer une filiale qui serait autorisée à utiliser Swift, mais la Russie a rejeté ce plan.

En septembre dernier, deux navires ont quitté un port ukrainien de la mer Noire, transportant des céréales :

un petit cargo appelé Resilient Africa

un navire de grande taille, l'Aroyat.

Les deux navires ont contourné la côte occidentale de la mer Noire - en passant par les eaux territoriales roumaines et bulgares - pour se mettre à l'abri des attaques russes.

Cette route était auparavant utilisée comme corridor humanitaire pour permettre le passage des navires vides qui étaient bloqués dans les ports ukrainiens de la mer Noire depuis le début du conflit.

L'Ukraine exporte également de plus en plus de céréales depuis Reni et Izmail, sur le Danube.

L'organisme britannique Agriculture and Horticulture Development Board (AHDB) indique que 65 % des exportations de céréales de l'Ukraine partent désormais de ces ports.

Les céréales sont transportées par voie fluviale et par canaux jusqu'à la mer Noire, via les ports roumains de Sulina et Constanta.

La Russie a attaqué à plusieurs reprises Reni et Izmail avec des drones pour tenter de perturber les opérations.

L'Ukraine exporte également des céréales vers le reste de l'Europe par la route et le rail, via des pays voisins tels que la Roumanie et la Moldavie.

Toutefois, ce mode de transport est plus coûteux et prend plus de temps que le transport maritime.