La femme qui a décelé la maladie de Parkinson chez son mari et a aidé les scientifiques à mettre au point un test de dépistage

Cette femme de 72 ans savait que son mari Les était atteint de la maladie de Parkinson plus de 12 ans avant que celle-ci ne soit diagnostiquée.

"Il avait une odeur de moisi assez désagréable, surtout au niveau des épaules et de la nuque, et sa peau avait définitivement changé", raconte-t-elle.

95% de précision

Elle n'a pris conscience du lien entre l'odeur et la maladie qu'après le diagnostic de Les et a rencontré des personnes qui avaient la même odeur dans un groupe de soutien pour les patients atteints de Parkinson au Royaume-Uni.

En utilisant la spectrométrie de masse, ils ont comparé 79 personnes atteintes de la maladie de Parkinson à un groupe témoin de 71 personnes non atteintes.

Les chercheurs ont trouvé plus de 4 000 composés uniques dans les échantillons, dont 500 étaient différents entre les personnes atteintes de la maladie de Parkinson et le groupe non atteint.