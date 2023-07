Les employés de McDonald's s'expriment sur les allégations d'abus sexuels

Légende image, Shelby dit qu'elle était dans une "peur constante" lorsqu'elle travaillait dans un restaurant McDonald

Author, Noor Nanji, Zoe Conway & Ellie Layhe

Role, BBC News

il y a une heure

Une culture toxique d'agressions sexuelles, de harcèlement, de racisme et d'intimidation a été dénoncée par plus de 100 employés britanniques, actuels ou récents, des établissements de la chaîne de restauration rapide McDonald.

La BBC a appris que des employés, dont certains n'ont que 17 ans, sont presque systématiquement tripotés et harcelés.

L'organisme britannique de surveillance de l'égalité s'est déclaré "préoccupé" par les conclusions de la BBC et a lancé une nouvelle ligne d'assistance par courrier électronique.

McDonald's a déclaré avoir "manqué à ses devoirs" et a présenté ses "excuses les plus sincères".

Il a ajouté que tous les employés méritaient de travailler dans un environnement sûr, respectueux et ouvert à tous.

La BBC a commencé à enquêter sur les conditions de travail chez McDonald's en février, après que l'entreprise a signé un accord juridiquement contraignant avec la Commission de l'Égalité et des Droits de l'Homme (EHRC) dans lequel elle s'engageait à protéger son personnel contre le harcèlement sexuel.

À l'époque, McDonald's avait insisté sur le fait que "nous avons déjà de solides antécédents dans ce domaine".

Mais notre enquête a révélé un tableau très différent.

Pendant cinq mois, nous avons interrogé des employés de McDonald's sur leur expérience professionnelle. Sur la centaine d'allégations formulées par les employés auxquels nous avons parlé, 31 concernaient des agressions sexuelles et 78 du harcèlement sexuel.

Nous avons également recueilli 18 allégations de racisme et six allégations d'homophobie.

Avertissement : cet article contient des détails que certains lecteurs pourraient trouver pénibles.

La BBC a pris connaissance de certaines allégations :

Une employée du Cheshire, âgée de 17 ans, affirme qu'un collègue de 20 ans plus âgé qu'elle l'a traitée d'injure raciale, lui a demandé à lui montrer son pénis et lui a dit qu'il voulait faire un bébé "noir et blanc" avec elle

Une ancienne employée âgée de 17 ans a été étranglée et saisie aux fesses par un cadre supérieur d'un restaurant de Plymouth. Un chef d'équipe lui a également envoyé des images sexuellement explicites

Un directeur du Hampshire qui a suggéré à un employé de 16 ans de se livrer à des actes sexuels en échange de vapes

Un manager qui s'est attaqué à de nouvelles employées de 16 ans dans un restaurant du Cheshire, en essayant de les pousser à avoir des relations sexuelles

Une femme qui a déclaré avoir été traitée d'injure et avoir fait l'objet de blagues racistes dans une succursale d'Aberdeen

Une employée en poste dans l'Essex qui affirme avoir été victime d'insultes antisémites.

Une travailleuse actuellement en poste dans l'Oxfordshire, originaire d'Inde, qui affirme que des membres de l'équipage parlaient en "charabia" pour l'imiter et ont traité un collègue pakistanais de terroriste.

Des cadres masculins et des membres d'équipage d'une succursale du Pays de Galles ont plaisanté sur le fait de parier en espèces sur celui d'entre eux qui coucherait le premier avec une nouvelle recrue.

Une épidémie de gonorrhée dans une succursale d'Irlande du Nord où les relations sexuelles entre membres du personnel étaient monnaie courante.

Plusieurs travailleurs nous ont dit que les directeurs de McDonald's dans les points de vente du Royaume-Uni étaient responsables du harcèlement et des agressions.

Trop souvent, les cadres supérieurs n'auraient pas réagi aux plaintes.

Des membres du personnel ont également fait part à la BBC de relations sexuelles entre des cadres et des membres plus jeunes du personnel, ce qui va à l'encontre de la politique de l'entreprise.

Des jeunes femmes ont expliqué qu'elles se sentaient constamment jugées sur leur apparence.

Une employée actuelle a déclaré que ses collègues masculins la considéraient comme de la "chair fraîche" lorsqu'elle a commencé à travailler dans sa succursale de Nottingham. D'autres travailleuses nous ont dit que les managers les obligeaient à porter des uniformes trop serrés pour elles.

"Chez McDonald's, il y a un dicton qui dit "tits on tills" (les garçons en cuisine, les filles au comptoir). L'idée est de placer des personnes séduisantes à l'avant", explique Lucy, 22 ans, qui a travaillé à Norwich.

"On s'attend à ce que si l'on travaille chez McDonald's, on soit harcelé", ajoute Emily, âgée de 20 ans. Elle a quitté sa succursale de Brighton l'année dernière, après qu'un collègue âgé d'une soixantaine d'années n'a cessé de lui caresser les cheveux de manière sexuellement suggestive et de la mettre mal à l'aise.

McDonald's est l'un des plus gros employeurs du secteur privé au Royaume-Uni. Le géant de la restauration rapide emploie plus de 170 000 personnes dans 1 450 restaurants.

Son personnel est également l'un des plus jeunes du pays. Les trois quarts de ses employés ont entre 16 et 25 ans. Pour beaucoup d'entre eux, il s'agit de leur premier emploi.

La plupart des travailleurs ne sont pas directement employés par l'entreprise, car McDonald's utilise un système de franchise, ce qui signifie que des opérateurs individuels sont autorisés à gérer les points de vente et à employer le personnel.

'Je suis allée travailler dans la peur'

Shelby n'avait que 16 ans lorsqu'elle a commencé à travailler dans un restaurant McDonald's du Berkshire l'année dernière.

Elle raconte que des collègues masculins plus âgés utilisaient l'exiguïté de la cuisine comme excuse pour toucher les jeunes employées de manière inappropriée.

"Ils leur tripotaient le ventre, la taille, les fesses", a-t-elle déclaré. "Chaque fois que je travaillais, il y avait au moins un commentaire, ou bien on me frôlait, une main me frôlait, ou bien c'était plus grave, comme si on me prenait les fesses, les hanches".

Il y avait un homme d'une cinquantaine d'années, en particulier, dont les responsables "avertissaient" les jeunes membres du personnel de se tenir à l'écart, a déclaré Shelby.

Un jour de l'été dernier, elle raconte qu'elle se tenait au comptoir de l'accueil lorsqu'il est arrivé derrière elle et l'a prise sur lui, la tirant vers son aine.

"Je me suis figée", dit-elle. "Je me suis sentie dégoûtée.

Shelby affirme avoir informé la direction de ce qui se passait dans le magasin, mais rien n'a été fait. Dans son courriel de démission, elle a parlé d'un "environnement de travail toxique".

McDonald's s'est déclarée "profondément désolée" d'apprendre ce qu'a vécu Shelby. L'entreprise a ajouté qu'elle cherchait à savoir pourquoi les problèmes qu'elle avait soulevés n'avaient pas été officiellement portés à l'attention du personnel à l'époque.

Les dirigeants ferment les yeux

Nous ne savons pas combien de travailleurs avec lesquels nous nous sommes entretenus ont déposé une plainte officielle. Mais un certain nombre d'entre eux nous ont dit qu'ils l'avaient fait, mais qu'ils avaient été ignorés.

Légende image, Chinyere affirme avoir été harcelée par un collègue masculin beaucoup plus âgé qu'elle

Dans le cas de Chinyere, 17 ans, dans le Cheshire, victime de harcèlement sexuel et racial de la part d'un homme beaucoup plus âgé, elle en a d'abord parlé à une collègue responsable du bien-être du personnel. Celle-ci lui a dit d'ignorer le comportement de l'homme et de retourner au travail. Après des mois de harcèlement, Chinyere s'est confiée à son beau-père qui a écrit à la franchise, au siège de l'entreprise et à la police.

L'homme a ensuite été licencié. Chinyere pense que si son beau-père n'était pas intervenu, rien ne se serait passé. McDonald's a qualifié son expérience d'"odieuse et inacceptable" et a présenté des excuses sans réserve. L'entreprise a déclaré avoir pris des mesures rapides dès que le problème a été porté à son attention et que l'homme a été licencié dans les trois jours. L'entreprise a ajouté : "Il faut beaucoup de courage pour s'exprimer et, dès que nous avons été informés de la situation, la personne en question s'est vu offrir un soutien interne et un soutien externe indépendant".

Une autre employée de Birmingham, qui affirme avoir été frappée sur les fesses par un collègue masculin à l'âge de 19 ans, l'a immédiatement signalé à son supérieur. Bien que l'incident ait été filmé et qu'elle ait un bleu visible, elle a été contrainte de continuer à travailler avec lui, ce qui l'a mise si mal à l'aise qu'elle a fini par démissionner.

Plusieurs travailleurs ont également déclaré que lorsque des plaintes étaient déposées à l'encontre de managers, ceux-ci étaient déplacés d'un restaurant McDonald's de la franchise à un autre, au lieu d'être licenciés.

D'autres employés ont déclaré qu'ils ne se plaignaient pas car ils ne pouvaient pas risquer de perdre leur travail. Les jeunes employés de McDonald's ont souvent des contrats à durée indéterminée, ce qui signifie que leurs horaires sont flexibles, mais aussi qu'ils sont à la merci des chefs d'équipe qui décident de leurs rotations.

Que faire en cas de harcèlement sexuel au travail ?

Signalez l'incident : L'organisation caritative Victim Support indique que vous pouvez le signaler à votre supérieur hiérarchique, à votre représentant des Ressources Humaines ou à votre syndicat, qui prendront les mesures qui s'imposent.

Conservez un dossier : Incluez les dates, les heures et les détails de ce qui s'est passé, ainsi que tous les courriels pertinents. Ces informations pourraient vous être utiles si vous décidez de porter plainte.

Obtenir de l'aide : Victim Support propose une ligne d'assistance gratuite et confidentielle 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ainsi qu'un service de chat en direct. Appelez le 0808 16 89 111 ou utilisez le chat en direct à l'adresse suivante : victimsupport.org.uk/live-chat.

Appelez la police : si le harcèlement sexuel dégénère en violence, en menaces ou en agression sexuelle, vous devez le signaler à la police en appelant le 101. Si vous êtes en danger, appelez le 999.

La formation "n'est pas prise au sérieux"

Dans l'accord de février, McDonald's s'est engagé à appliquer une "tolérance zéro" en matière de harcèlement sexuel et à dispenser une formation à ses employés.

Mais des employés ont déclaré à la BBC que la formation n'était pas prise au sérieux par les managers.

Un employé a raconté qu'il avait placé un iPad à côté d'une machine à McFlurry et qu'il avait visionné à toute vitesse la vidéo de formation sur le harcèlement pendant qu'il préparait des boissons.

La baronne Kishwer Falkner, présidente de la Commission Européenne des Droits de l'Homme, a déclaré que chaque entreprise devrait avoir une tolérance zéro en matière de harcèlement sexuel et protéger son personnel.

La culture de McDonald's fait l'objet d'un examen minutieux dans le monde entier. Aux États-Unis, l'entreprise fait face à des poursuites judiciaires de plusieurs millions de dollars intentées par des employés à la suite d'allégations de harcèlement sexuel.

Son Directeur général, Steve Easterbrook, a été licencié en 2019 après qu'il a été révélé qu'il avait eu des relations consensuelles inappropriées avec des employés de McDonald's.

Les allégations de harcèlement sexuel chez McDonald's ont fait surface pour la première fois au Royaume-Uni il y a cinq ans, lorsque le Bakers, Food and Allied Workers Union (BFAWU) a déclaré avoir reçu un millier de plaintes. À l'époque, ces allégations n'ont fait l'objet que de très peu de rapports, ce qui pourrait s'expliquer par le fait que certains cas ont été réglés à l'aide de clauses de confidentialité.

Sarah Woolley, Secrétaire générale du BFAWU, a déclaré que les nouvelles allégations révélées par la BBC étaient "choquantes".

Alistair Macrow, Directeur général de McDonald's UK & Ireland, a déclaré que le harcèlement, les abus et la discrimination n'avaient "tout simplement pas leur place" au sein de l'entreprise.

"Chacun des 177 000 employés de McDonald's Royaume-Uni mérite de travailler dans un environnement sûr, respectueux et ouvert à tous. Il est clair que dans certains cas, nous n'avons pas été à la hauteur et nous nous en excusons profondément", a-t-il déclaré à la BBC.

"Nous enquêterons sur toutes les allégations qui nous seront soumises et toutes les violations avérées de notre code de conduite feront l'objet des mesures les plus sévères que nous puissions légalement imposer, pouvant aller jusqu'au licenciement.

M. Macrow a déclaré que plus de 2 000 cadres avaient suivi une formation de sensibilisation complète et que la plupart des équipes des restaurants travaillaient désormais dans le cadre des nouvelles protections qui visent à créer "un lieu de travail sûr et respectueux". Il a ajouté que l'entreprise appliquait des règles strictes pour garantir la sécurité et le respect sur les lieux de travail dans le monde entier.

Si vous avez été affecté par l'un des problèmes évoqués dans cet article, vous pouvez obtenir des informations et de l'aide via la ligne d'action de la BBC.

Certains des noms cités dans cet article ont été modifiés pour protéger les identités.