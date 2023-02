À quoi ressemblent les ballons de surveillance et pourquoi certains pays les utilisent pour espionner alors qu'ils disposent de satellites

Author, Kelly Ng

Role, BBC News

Crédit photo, Reuters Légende image, Le ballon a été aperçu au-dessus de la ville de Billings, Montana.

La nouvelle de la détection d'un ballon espion chinois flottant dans le ciel américain a amené beaucoup de gens à se demander pourquoi Pékin voudrait utiliser un outil relativement peu sophistiqué pour surveiller le continent américain alors qu'il dispose de satellites.

Les capacités de ce ballon particulier ne sont pas claires, mais les experts estiment qu'il s'agit davantage d'un "signal" du gouvernement de Pékin que d'une menace pour la sécurité.

Le ballon a été repéré mercredi en vol stationnaire au-dessus de l'État du Montana, quelques jours avant une visite en Chine du secrétaire d'État américain Antony Blinken. Le voyage a été reporté vendredi.

Le gouvernement chinois a reconnu vendredi que le ballon était sa propriété et a déclaré qu'il s'agissait d'un avion civil utilisé pour des recherches météorologiques qui avait été détourné de sa route en raison du mauvais temps.

"Pékin tente probablement d'envoyer un signal à Washington : 'Si nous voulons améliorer nos liens, nous sommes aussi toujours prêts à une concurrence soutenue, en utilisant tous les moyens nécessaires', sans enflammer gravement les tensions", explique l'analyste He Yuan Ming à la BBC.

"Et quel meilleur outil pour cela qu'un ballon apparemment inoffensif", a-t-il ajouté.

Les ballons sont l'une des plus anciennes formes de technologie de surveillance. Les militaires japonais les ont utilisés pour larguer des bombes incendiaires sur les États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils ont également été largement utilisés par les États-Unis et l'Union soviétique pendant la guerre froide.

Plus récemment, les États-Unis auraient envisagé d'ajouter des ballons à haute altitude au réseau de surveillance du Pentagone. Les ballons modernes planent généralement entre 24 et 37 kilomètres au-dessus de la surface de la terre.

Le département américain de la défense a déclaré jeudi que le ballon chinois se trouvait "nettement au-dessus des zones de passage du trafic aérien civil".

L'expert de la Chine Benjamin Ho a déclaré que Pékin dispose de technologies de surveillance plus sophistiquées.

"Ils ont d'autres moyens d'espionner les infrastructures américaines, ou toute autre information qu'ils voulaient obtenir. Le ballon était destiné à envoyer un signal aux Américains et aussi à voir comment ceux-ci réagiraient", a expliqué M. Ho, coordinateur du programme sur la Chine à la S. Rajaratnam School of International Studies de Singapour.

Il se peut même que la Chine ait voulu que les États-Unis détectent le ballon.

"Il est possible que le fait d'être repéré était le point principal. La Chine pourrait utiliser le ballon pour démontrer qu'elle dispose d'une capacité technologique sophistiquée lui permettant de pénétrer dans l'espace aérien américain sans risquer une grave escalade. En ce sens, le ballon est une option assez idéale", explique Arthur Holland Michel, du Carnegie Council for Ethics in International Affairs.

Les avantages des ballons

Cependant, certains experts soulignent que les ballons peuvent être équipés de technologies modernes, telles que des caméras espions et des capteurs radar, et que leur utilisation pour la surveillance présente certains avantages, le principal étant qu'ils sont moins coûteux et plus faciles à utiliser que les drones ou les satellites.

La vitesse plus lente du ballon lui permet également de flâner et de surveiller la zone cible pendant de plus longues périodes. Le mouvement d'un satellite, en revanche, est limité à la vitesse de son orbite.

La trajectoire du ballon à proximité de certaines bases de missiles dans le Montana suggère qu'il est peu probable qu'il ait dévié de sa trajectoire, affirme He Yuan Ming.

Vendredi matin, le ballon se déplaçait vers l'est "au-dessus du centre du continent américain" à une altitude d'environ 18,2 kilomètres, selon le brigadier général de l'armée de l'air Pat Ryder.

Le responsable militaire a ajouté que les responsables américains surveillent l'objet et examinent les "options", mais qu'il ne constitue pas une menace militaire ou physique pour les personnes au sol.

Bien que les avions de chasse aient été alertés, les États-Unis ont décidé de ne pas abattre l'objet en raison des risques de chute de débris, ont indiqué des responsables.