Ces roches peuvent-elles vraiment alimenter des ampoules électriques ?

Des étincelles dans les vidéos virales

L'une des vidéos les plus partagées semble montrer des étincelles électriques volant entre deux pierres lorsqu'elles entrent en contact.

Elle a été partagée, entre autres, par l'homme d'affaires sud-africain Daniel Marven, qui compte plus de 800 000 followers. Son tweet a été vu plus de deux millions de fois.

Marven a également posté cette vidéo quelques heures plus tard, recueillant plus d'un million de vues.

Les deux vidéos ont été reprises et utilisées dans un fil de discussion par une page Twitter populaire, African Archives. Ce fil est devenu viral, avec plus de 35 millions de vues.

Où sont filmées les vidéos ?

Dans la vidéo montrant un homme allumant une ampoule électrique apparemment à l'aide d'une pierre, on peut entendre une voix parlant swahili avec un accent de la RD Congo.

Avec la vidéo des deux pierres qui clignotent, une recherche d'image inversée révèle qu'elle est apparue sur la page Facebook de l'Université Mohamed First, à Oujda, au Maroc, en novembre de l'année dernière - bien que la vidéo originale ait pu être mise en ligne plus tôt.

La légende dit simplement : "Lithium !!?" mais sans plus de détails. La BBC a contacté l'université mais n'a pas encore reçu de réponse.

Le Zimbabwe est le plus grand producteur africain de lithium, un élément métallique largement utilisé dans la production de batteries pour les voitures électriques et les appareils mobiles.

Peut-on produire de l'électricité à partir de roches ?

"Je n'ai jamais rien vu de tel sur le plan géologique et je suggère que les roches sont connectées à des sources d'énergie électrique qui ne sont pas incluses dans les images vidéo au cadrage serré."

On peut clairement voir une main gantée dans cette capture d'écran vidéo.

Cela indique, suggère-t-il, que "le courant circule depuis la batterie hors champ, à travers la pierre tenue par le gant (pour que le courant ne passe pas par la main gantée) et vers la terre via la deuxième pierre".

Les minerais métalliques sont de bons conducteurs d'électricité, et le gant est un isolant qui empêche le courant de traverser le corps de la personne jusqu'à la terre.

"Il me semble que le courant circule lorsque deux mains se touchent, et les fils sont surtout des illusions. Il pourrait donc être tout aussi intéressant de demander à un magicien en gros plan de regarder, et de voir si un tour de passe-passe peut être repéré."