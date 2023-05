Le projet fou de faire exploser une bombe nucléaire sur la Lune

il y a 29 minutes

Dans les années 1950, alors que l'URSS semblait prendre de l'avance dans la course à l'espace, des scientifiques américains ont élaboré un plan étrange : bombarder la surface de la Lune pour effrayer les Soviétiques.

Le moment où l'astronaute Neil Armstrong a posé le pied sur la surface de la Lune en 1969 est l'un des moments les plus mémorables de l'histoire.

Mais que se passerait-il si la Lune sur laquelle Armstrong a posé le pied était marquée par d'énormes cratères et empoisonnée par les effets d'un bombardement nucléaire ?

À première vue, le titre du document de recherche - A Study of Lunar Research Flights, Vol 1 - semble fadement bureaucratique et paisible. Le genre de document qu'il est facile d'ignorer. Et c'était probablement le but recherché.

Un coup d'œil sur la couverture, cependant, et les choses semblent un peu différentes.

Au centre, un bouclier représentant un atome, une bombe nucléaire et un champignon atomique - l'emblème du Centre d'armement spécial de l'armée de l'air à la base aérienne de Kirtland, au Nouveau-Mexique, qui a joué un rôle clé dans le développement et les essais d'armes nucléaires.

En bas de page figure le nom de l'auteur : L Reiffel, ou Leonard Reiffel, l'un des plus grands physiciens nucléaires américains. Il a travaillé avec Enrico Fermi, le créateur du premier réacteur nucléaire au monde, connu comme "l'architecte de la bombe nucléaire".

Le projet A119, comme on l'appelait, était une proposition top secrète visant à faire exploser une bombe à hydrogène sur la Lune. Les bombes à hydrogène étaient beaucoup plus destructrices que la bombe atomique larguée sur Hiroshima en 1945, et représentaient le dernier cri en matière de conception d'armes nucléaires à l'époque. Chargé par des officiers supérieurs de l'armée de l'air d'accélérer le projet, Reiffel a produit de nombreux rapports entre mai 1958 et janvier 1959 sur la faisabilité du projet.

Les États-Unis s'inquiétaient du fait que la technologie des missiles soviétiques progressait plus vite qu'ils ne pouvaient le faire.

Aussi incroyable que cela puisse paraître, l'un des scientifiques à l'origine de cet horrible projet était le futur visionnaire Carl Sagan. En fait, l'existence du projet n'a été découverte que dans les années 1990, parce que Sagan l'avait mentionné dans une demande d'admission à une université d'élite.

Bien qu'il ait pu contribuer à répondre à certaines questions scientifiques rudimentaires sur la Lune, le projet A119 avait pour objectif premier de faire une démonstration de force. La bombe exploserait sur la bien nommée ligne Terminator - la frontière entre la face claire et la face cachée de la Lune - pour créer un flash lumineux que tout le monde, et en particulier les habitants du Kremlin, pourrait voir à l'œil nu. L'absence d'atmosphère signifie qu'il n'y aurait pas de champignon atomique.

Il n'y a qu'une seule explication convaincante pour proposer un plan aussi horrible, et sa motivation se situe quelque part entre l'insécurité et le désespoir.

Le fait que Spoutnik ait été lancé sur un missile balistique intercontinental soviétique n'a pas arrangé les choses pour les Américains

Dans les années 1950, il ne semblait pas que l'Amérique était en train de gagner la guerre froide. L'opinion politique et populaire américaine estimait que l'Union soviétique était en avance dans le développement de son arsenal nucléaire, en particulier dans le développement et le nombre de bombardiers nucléaires ("l'écart entre les bombardiers") et de missiles nucléaires ("l'écart entre les missiles").

En 1952, les États-Unis ont fait exploser la première bombe à hydrogène. Trois ans plus tard, les Soviétiques ont choqué Washington en faisant exploser la leur. En 1957, ils ont fait mieux en prenant la tête de la course à l'espace avec le lancement de Spoutnik 1, le premier satellite artificiel en orbite autour du monde.

Le fait que Spoutnik ait été lancé sur un missile balistique intercontinental soviétique - bien que modifié - n'a pas aidé les Américains, pas plus que le fait que leur propre tentative de lancement d'une "lune artificielle" se soit soldée par une énorme explosion. Le brasier qui a consumé leur fusée Vanguard a été filmé et diffusé dans le monde entier. Un film d'actualité britannique de l'époque était brutal : "LE VANGUARD ÉCHEC... un grand revers en effet... dans le domaine du prestige et de la propagande..."

Le lancement réussi de Spoutnik en 1957 a provoqué la consternation de l'Occident.

Pendant ce temps, les écoliers américains se voyaient présenter le célèbre film d'information "Duck and Cover", dans lequel Bert, la tortue animée, aide les enfants à apprendre ce qu'il faut faire en cas d'attaque nucléaire.

Plus tard dans l'année, des journaux américains citant une source de renseignements de haut niveau ont rapporté que "les Soviétiques allaient bombarder la Lune à l'occasion de l'anniversaire de la révolution le 7 novembre" (The Daily Times, New Philadelphia, Ohio), puis ont enchaîné avec des informations selon lesquelles les Soviétiques prévoyaient peut-être déjà de lancer une fusée à charge nucléaire sur notre voisin le plus proche.

Comme pour d'autres rumeurs de la guerre froide, l'origine de cette rumeur est difficile à comprendre.

Étrangement, cette peur a probablement aussi motivé les Soviétiques à développer leurs plans. Sous le nom de code E4, leur plan était une copie conforme de celui des Américains et a finalement été rejeté par les Soviétiques pour des raisons similaires, à savoir la crainte qu'un lancement raté n'entraîne la chute de la bombe sur le sol soviétique. Ils décrivent le risque d'un "incident international hautement indésirable".

Il se peut qu'ils aient simplement réalisé que l'atterrissage sur la Lune était le plus important.

Mais le projet A119 aurait fonctionné.

En 2000, Reiffel a eu son mot à dire. Il a confirmé que le projet était "techniquement réalisable" et que l'explosion aurait été visible sur Terre.

La perte de l'environnement lunaire vierge n'a pas inquiété l'US Air Force, malgré les craintes des scientifiques.

"Le projet A119 était l'une des nombreuses idées lancées pour donner une réponse passionnante au Spoutnik", explique Alex Wellerstein, historien des sciences et de la technologie nucléaire, "qui incluait d'abattre le Spoutnik, ce qui semble très malveillant. Ils parlent de cascades... conçues pour impressionner les gens.

"Ils ont fini par installer leur propre satellite, ce qui a pris un peu de temps, mais ils ont poursuivi ce projet assez sérieusement, au moins jusqu'à la fin des années 1950.

"C'est une fenêtre assez intéressante sur l'état d'esprit des Américains à cette époque. C'est une fenêtre assez intéressante sur l'état d'esprit américain de l'époque : cette volonté de rivaliser pour créer quelque chose de très impressionnant. Je pense que, dans ce cas, impressionnant et horrifiant sont un peu trop proches l'un de l'autre".

Il n'est pas certain que la peur de la chasse aux sorcières anticommuniste ait poussé les physiciens nucléaires à travailler sur ce projet. "Tous ceux qui jouent ce rôle se sont probablement auto-sélectionnés dans une certaine mesure", dit-il. "Ils ne voient pas d'inconvénient à faire ce travail. S'ils avaient peur, ils pourraient faire un million d'autres choses. Beaucoup de scientifiques ont fait cela pendant la guerre froide ; ils disaient que la physique était devenue trop politique.

La tentative américaine d'envoyer un satellite dans l'espace en 1957 a échoué lorsque la fusée Vanguard a explosé au moment du lancement.

La guerre du Viêt Nam a peut-être donné lieu à un examen de conscience plus approfondi.

Le projet A119 me rappelle la séquence des Simpsons où Lisa voit l'affiche de Nelson "Nuke the Whales" sur son mur", explique Bleddyn Bowen, expert en relations internationales dans l'espace extra-atmosphérique. Il lui répond : "Il faut bien atomiser quelque chose".

Si certaines des idées les plus farfelues ne trouvent pas de racines aux États-Unis, cela ne signifie pas qu'elles ne pourraient pas trouver un écho plus favorable dans d'autres pays

"Il s'agissait d'études sérieuses, mais elles n'ont bénéficié d'aucun financement sérieux ni d'aucune attention lorsqu'elles ont quitté la communauté spatiale. Cela faisait partie de la manie spatiale de la fin des années 50 et du début des années 60, avant que l'on ne sache exactement quelle serait la nature de l'ère spatiale", explique-t-il.

"Si ce genre d'hystérie lunaire devait se reproduire, cela irait à l'encontre de l'ordre juridique international établi, accepté par presque tous les États du monde.

Ces projets pourraient-ils refaire surface, malgré le consensus international ? "J'ai entendu des bruits provenant de certains endroits et du Pentagone concernant des missions de l'US Space Force dans l'environnement lunaire", déclare Bowen.

Si certaines des idées les plus farfelues ne trouvent pas d'écho aux États-Unis, cela ne veut pas dire qu'elles ne pourraient pas trouver un écho favorable plus loin, en Chine par exemple. "Je ne serais pas surpris qu'il existe en Chine une communauté désireuse de promouvoir certaines de ces idées parce qu'elle pense que la Lune est cool et qu'elle travaille dans l'armée", ajoute M. Bowen.

La plupart des détails du projet A119 sont encore entourés de mystère. De nombreux documents ont apparemment été détruits.