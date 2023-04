Les 5 principaux avantages de la farine de coco pour la santé

il y a 15 minutes

La farine de coco est-elle bonne pour la santé, comment affecte-t-elle la glycémie et est-elle sans gluten ? Une nutritionniste décrit le profil nutritionnel de cet ingrédient en vogue.

Qu'est-ce que la farine de coco ?

La farine de coco est une farine molle fabriquée à partir de chair de noix de coco séchée. Lorsque le lait de coco est extrait de la chair de la noix de coco, celle-ci est ensuite séchée à basse température et moulue en une farine qui convient à la pâtisserie.

Avantages nutritionnels de la farine de coco

Une portion de 100 g de farine de noix de coco apporte* :

433Kcal / 1819KJ

19 g de protéines

14,4 g de lipides

13,3g Graisses saturées

34,1g Glucides

32.9g Sucre

22,6 g Fibres

*Veuillez noter que les chiffres sont donnés à titre indicatif. En raison de la rareté des données nutritionnelles approuvées sur la farine de coco, les chiffres peuvent varier d'une marque à l'autre.

Les 5 principaux avantages de la farine de coco pour la santé

1. Sans gluten

La farine de coco pure est un produit sans gluten. Toutefois, vérifiez toujours l'étiquette, surtout si vous souffrez de la maladie cœliaque ou d'une allergie au gluten. Certaines marques peuvent contenir des ingrédients ajoutés qui contiennent du gluten, ou être produites dans une usine qui manipule des produits contenant du gluten. S'il existe un risque de contamination croisée, cela doit être clairement indiqué sur l'étiquette.

2. Est riche en fibres

La farine decoco est considérée comme un aliment riche en fibres, avec jusqu'à 45g pour100g. Les directives gouvernementales recommandent aux adultes de consommer 30g de fibres par jour. Une cuillère à soupe bombée (environ 10 g) de farine denoix de coco fournit donc à elle seule un peu plus de 10 % de l'apportjournalier recommandé.

La plupart des adultes britanniques ne consommant en moyenne qu'environ 18 g par jour, il est important d'augmenter votre consommation de fibres, car il est prouvé qu'elles sont associées à un certain nombre de bienfaits pour la santé, notamment un risque plus faible de cancer du côlon.

3. Peut favoriser le contrôle de la glycémie

La farine de coco semble avoir un faible indice glycémique de 51, ce qui signifie qu'elle devrait provoquer moins de pics de glycémie que la farine de blé, dont l'indice glycémique est de 69. En effet, la farine de coco est riche en graisses et en fibres, qui ralentissent la libération du sucre dans le sang.

Top 5 des avantages des pommes pour la santé 21 décembre 2022

4. Peut favoriser la santé cardiaque

L'intégration de la farine de coco dans le régime alimentaire augmente la teneur en fibres, ce qui peut contribuer à la gestion du cholestérol.

Toutefois, le type de graisse contenu dans la farine de coco est appelé triglycéride à chaîne moyenne. Les études varient quant à savoir si les triglycérides à chaîne moyenne ont un effet global souhaitable ou indésirable sur le cholestérol et la santé cardiaque. Des recherches supplémentaires doivent être menées dans ce domaine, et le conseil reste que les produits à base de noix de coco doivent être consommés avec parcimonie afin de maintenir l'apport global en graisses dans les limites des apports journaliers de référence (AJR) de 70 g de graisses totales et de 20 g de graisses saturées.

5. Une source de protéines

La farine de coco est une source de protéines, avec un apport de 18 g pour 100 g, contre seulement 12 g pour une quantité équivalente de farine complète.

Toutefois, la protéine contenue dans la farine de coco est une protéine incomplète, ce qui signifie qu'elle ne contient que cinq des acides aminés essentiels dont nous avons besoin dans notre alimentation quotidienne. Le terme "essentiel" signifie que nous devons nous procurer ces acides aminés dans l'alimentation, car l'organisme ne peut pas les fabriquer lui-même. Les protéines sont essentielles dans l'alimentation car elles jouent un rôle vital dans la croissance et la réparation du corps, ainsi que dans des fonctions telles que l'immunité.

La farine de coco est-elle sans danger pour tout le monde ?

Généralement sans danger pour la plupart des gens, la farine de coco constitue une alternative utile à la farine de blé. Riche en fibres, elle peut provoquer des ballonnements chez certaines personnes, en particulier si elles n'ont pas l'habitude d'intégrer des aliments fibreux à leur régime alimentaire.

Nicola Shubrookest thérapeute nutritionnelle et travaille avec des clients privés et desentreprises. Elle est membre accrédité de la British Association for AppliedNutrition and Nutritional Therapy (BANT) et du Complementary & NaturalHealthcare Council (CNHC). Pour en savoir plus, consultez le siteurbanwellness.co.uk.