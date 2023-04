La Chine fait la paix en serrant les dents

Crédit photo, Getty Images Légende image, M. Xi et M. Macron ont assisté à une cérémonie du thé à Guangzhou.

il y a 32 minutes

Samedi dernier, quelques heures à peine après que Xi Jinping a siroté un thé avec Emmanuel Macron tout en appelant à la paix en Ukraine, des avions de chasse ont traversé le détroit de Taïwan dans une démonstration de la puissance militaire chinoise.

Destinés à intimider Taïwan, les exercices de la Chine ont débuté le lendemain d'une visite d'État du président français qui a marqué un point culminant dans la diplomatie chinoise.

Cette juxtaposition choquante est le dernier exemple en date des deux visages que la Chine a présentés au monde : un pacificateur international docile et un chien d'attaque montrant les dents pour défendre ce qu'elle considère comme son territoire.

Mais Pékin peut-il maintenir cette stratégie ?

Sur le plan diplomatique, la Chine n'a pas perdu de temps depuis qu'elle est sortie de son isolement. Au cours des derniers mois, le président Xi Jinping a rencontré Vladimir Poutine, a accueilli plusieurs dirigeants mondiaux, dont le président brésilien qui est arrivé cette semaine, a envoyé un émissaire de haut niveau pour courtiser l'Europe et a présenté une solution en 12 points à la guerre en Ukraine.

Pékin a également négocié une détente entre l'Arabie saoudite et l'Iran, ce qui constitue l'un des plus grands coups diplomatiques de la Chine. Le fait qu'elle ait réussi cela au Moyen-Orient, où l'intervention américaine s'est enlisée dans les difficultés et les échecs, est particulièrement significatif.

Dans le même temps, Pékin a dévoilé diverses propositions pour la sécurité et le développement au niveau mondial - un signe clair qu'elle courtise le "Sud mondial", comme elle l'a fait avec l'initiative "la Ceinture et la Route", qui a permis de déverser des milliards dans d'autres pays.

Elle a même semblé atténuer sa rhétorique conflictuelle de "guerrier loup" en remplaçant le diplomate controversé Zhao Lijian et en promouvant des personnalités plus modérées comme Wang Yi et Qin Gang - bien que M. Xi ait continué à encourager ses émissaires à faire preuve d'un "esprit combatif".

Cette poussée diplomatique qui positionne la Chine comme un acteur clé du pouvoir mondial trouve son origine dans le "rajeunissement de la nation chinoise", un concept nationaliste de longue date qui voit l'Empire du Milieu reconquérir sa position centrale dans le monde.

Plus récemment formulé par M. Xi comme le "rêve chinois" lors de son arrivée au pouvoir, il reflète la "confiance des dirigeants actuels dans leur propre voie et approche de la modernisation", a indiqué Zhang Xin, professeur associé en politique et relations internationales à l'Université normale de Chine de l'Est.

Mais il ne s'agit pas seulement de répandre l'évangile de la voie chinoise - une grande partie de ces mesures vise également à garantir les liens économiques mondiaux.

"M. Xi sait qu'il est impossible de rajeunir une nation chinoise sans une bonne économie", explique Neil Thomas, chercheur en politique chinoise à l'Asia Society Policy Institute.

"La Chine doit poursuivre sa croissance tout en acquérant une influence diplomatique. Cela n'est pas possible si l'on s'aliène l'Occident, il faut maintenir de bonnes relations économiques. Cela nécessite de la diplomatie et un recul par rapport aux aspects plus 'guerriers-loups'".

Mais la principale raison de la récente vague de diplomatie est que Pékin se sent de plus en plus assiégé.

Les soupçons qui pèsent sur l'Occident se sont traduits par un renforcement des alliances de défense, telles qu'Aukus et la Quadrilatérale, et par des mesures visant à restreindre l'accès de la Chine aux technologies de pointe. En mars, M. Xi a accusé les "pays occidentaux menés par les États-Unis" de "contenir, encercler et réprimer la Chine, ce qui a entraîné des difficultés sans précédent pour le développement de notre pays".

C'est un sentiment qui s'est renforcé l'année dernière avec la guerre en Ukraine et le renforcement des liens au sein de l'OTAN, a noté Ian Chong, chercheur non résident à Carnegie China.

"Pékin a réalisé que les États-Unis avaient beaucoup d'amis puissants. Les Chinois ressentent davantage ce confinement, ce qui les incite à s'en affranchir", a-t-il déclaré.

C'est pourquoi l'un des éléments clés de la stratégie chinoise est le "monde multipolaire", c'est-à-dire un monde où les centres de pouvoir sont multiples. Pékin le présente comme une alternative à ce qu'elle appelle "l'hégémonie américaine", qui, selon elle, a poussé les pays à former des blocs de pouvoir et à aggraver les tensions.

Crédit photo, Getty Images Légende image, M. Xi a présenté le "rêve chinois" au début de son mandat.

Cela a été évident lors de la visite de M. Macron, lorsque M. Xi a encouragé l'Europe à se considérer comme un "pôle indépendant", tout en faisant écho à la rhétorique de M. Macron sur l'"autonomie stratégique".

Alors que Pékin affirme qu'une répartition plus équilibrée du pouvoir rendrait le monde plus sûr, d'autres y voient une tentative d'attirer des pays hors de l'orbite américaine et de renforcer l'influence de la Chine.

La Chine souligne souvent les échecs de la politique étrangère américaine en Irak et en Afghanistan, tout en se présentant comme un pays qui n'a pas de sang sur les mains, laissant entendre qu'elle est un meilleur candidat pour diriger le monde. La rhétorique chinoise affirme souvent que la Chine communiste n'a jamais envahi un autre pays ni ne s'est engagée dans des guerres par procuration.

Pourtant, elle a annexé le Tibet et est entrée en guerre contre le Viêt Nam. Elle a été accusée d'accaparement de territoires lors de récents affrontements frontaliers avec l'Inde et lors de différends maritimes avec plusieurs pays dans la mer de Chine méridionale. Elle considère également Taïwan comme une province sécessionniste et s'est engagée à la revendiquer en recourant à la force si nécessaire.

L'offensive de charme fonctionne-t-elle ?

Dans le "Sud global" et dans d'autres pays qui ne sont pas étroitement alignés sur la Chine ou les États-Unis, elle serait probablement bien accueillie. La Chine propose une stratégie de médiation non coercitive, qui aurait "un large attrait", a déclaré M. Zhang.

Cette idée de non-ingérence trouverait un écho particulier dans les États aux gouvernements autoritaires. "De nombreux pays ne sont pas attachés à la démocratie et aux droits de l'homme, et la Chine serait leur championne dans la gouvernance mondiale", a indiqué M. Thomas.

Mais "on ne sait pas s'ils sont suffisamment d'accord pour s'engager en faveur de la Chine", souligne M. Chong. Il y a des lignes rouges qu'ils ne franchiront pas, comme l'a montré le vote de l'ONU sur la guerre en Ukraine, où la plupart des pays ont choisi de condamner l'invasion, tandis que la Chine s'est abstenue.

Pendant ce temps, les alliés traditionnels des États-Unis, comme l'Europe, continuent de débattre de la manière de traiter les ouvertures de la Chine.

Certains ne semblent pas facilement influençables, comme la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, qui a adopté un ton plus sévère avec M. Xi lorsqu'elle a accompagné M. Macron dans la capitale chinoise.

Mais d'autres, soucieux de préserver les relations économiques de leur pays avec la Chine, se sont montrés plus ouverts. Au cours de son voyage, M. Macron a été traité avec faste par les Chinois, qui l'ont accueilli avec une parade militaire élaborée. Fait inhabituel, M. Xi l'a personnellement accompagné à Guangzhou, dans le sud du pays, où il a indiqué qu'ils étaient "copains de cœur".

M. Macron a ensuite déclaré aux journalistes qu'il ne serait pas dans l'intérêt de l'Europe de s'engager sur Taïwan et de "se laisser entraîner dans des crises qui ne sont pas les nôtres". Il a depuis défendu ses propos, affirmant qu'être un allié des Etats-Unis ne signifiait pas devenir leur "vassal". Pour certains, c'est la preuve que la cour de M. Xi a fonctionné.

L'Europe est en train de devenir "le champ de bataille central" des relations entre les États-Unis et la Chine et est un "swing state" où celui qu'elle soutiendra sortira vainqueur, selon M. Thomas.

Mais pour l'instant, M. Macron fait figure d'exception parmi les dirigeants européens. Ses remarques ont suscité des critiques et l'Allemagne a envoyé son ministre des affaires étrangères à Pékin pour renforcer la position de l'UE.

Crédit photo, Reuters Légende image, La rencontre entre la présidente de Taïwan, Tsai Ing-wen, et le dirigeant américain Kevin McCarthy a exaspéré la Chine;

C'est toutefois sur la question de Taïwan que l'offensive de charme de la Chine commence à s'effilocher.

Les derniers exercices militaires de Pékin, lancés en réponse à la rencontre entre la présidente de Taïwan, Tsai Ing-wen, et le haut fonctionnaire américain Kevin McCarthy, la semaine dernière, ont vu la Chine déployer sa panoplie habituelle de tactiques, en envoyant des avions et des navires de guerre et en simulant des attaques sur l'île.

Taipei affirme que Pékin a multiplié les incursions dans sa zone de défense aérienne ces dernières années, des avions militaires chinois effectuant des centaines de sorties chaque mois.

Les analystes estiment que de telles actions mettent à mal les prétentions de la Chine à être un artisan de la paix. Alors que d'autres y voient une agression militaire, Pékin a toujours insisté sur le fait qu'il s'agissait de mesures défensives et donc d'une question nationale.

Mais une guerre à propos de Taïwan aurait des conséquences mondiales, selon le Dr Chong. L'île produit 60 % des semi-conducteurs du monde et se trouve au carrefour de certaines des voies maritimes les plus fréquentées et des câbles de télécommunications sous-marins qui relient l'Europe à l'Asie.

La Chine ne peut pas non plus ignorer le fait qu'en cas de conflit, elle serait accusée, au moins partiellement, de déstabiliser l'Asie.

La plupart des observateurs estiment que la Chine n'a pas l'intention d'envahir Taïwan de sitôt. Mais l'escalade militaire pourrait conduire à une dangereuse erreur de calcul et à une guerre avec les États-Unis, Washington s'étant engagé à aider à la défense de Taïwan en cas d'attaque de l'île.

"Xi Jinping tente de relancer la présence diplomatique [de la Chine] tout en projetant sa force sur la question de Taïwan. Il sera de plus en plus difficile de concilier ces deux objectifs, car de plus en plus de pays s'inquiètent de la capacité de la Chine à attaquer Taïwan", explique M. Thomas.

Alors que Pékin monte sa campagne de conquête du monde, ses actions seront de plus en plus surveillées. Bientôt, elle devra peut-être choisir entre la colombe et le chien.