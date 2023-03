Freddy, le cyclone meurtrier qui a duré plus d'un mois

Plus de 400 personnes ont été tuées et des milliers de maisons ont été détruites.

Combien de temps a duré Freddy ?

Quelle est la puissance de Storm Freddy ?

La manière classique de mesurer la force d'une tempête est la vitesse du vent. Au plus fort de la tempête, Freddy était l'équivalent d'un ouragan de catégorie 5, avec des vents de plus de 160 mph (260 km/h).

Quelle est la différence entre un cyclone et une tempête tropicale ?

Que fera ensuite Storm Freddy ?

Quelle est la différence entre un cyclone, un typhon et un ouragan ?

Ce sont toutes d'énormes tempêtes, mais leur définition dépend de l'endroit où elles se forment. Dans l'Atlantique et le Pacifique Est, ils deviennent des ouragans, dans le Pacifique Ouest, des typhons et dans l'océan Indien et près de l'Australie, des cyclones.

La tempête Freddy a-t-elle été causée par le changement climatique ?

En ce qui concerne le changement climatique, il est bien connu que l'air plus chaud peut contenir plus d'eau, de sorte que la quantité de pluie qui est tombée, en particulier sur les terres, a probablement été renforcée par le changement climatique.

Les eaux plus chaudes des océans contiennent plus d'énergie, de sorte que ces tempêtes pourraient bien devenir plus énergiques avec le temps et être en mesure de déchaîner encore plus de précipitations.